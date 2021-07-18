聲夢傳奇｜泳兒獨門技巧傳授冼靖峰Archie 教唱歌變按摩﹗？
《聲夢傳奇》周一（19日）總決賽，昨晚（17日）播出尾二一集，這集輪到學員冼靖峰（Archie）跟何晉樂（Rock）對決，比賽前，導師泳兒教冼靖峰獨門高音技巧，但竟由教唱歌變成泳兒為Archie按摩﹗？泳兒笑言 ：「佢個樣好鬼梳乾﹗」
文：東方新地｜圖：EEG圖片
《聲夢傳奇》周六（17日）播出尾二一集再淘汰一人，能否順利進入總決賽，周六晚比賽成了關鍵，這集輪到學員冼靖峰（Archie）跟何晉樂（Rock）對決， 觀乎多集以來的表現，加上以往挑選的歌曲都甚有難度，如李克勤的《飛花》，Archie一直以來唱功平穩，絕對是大熱人選之一。而這次大會指定二人的PK曲目為張學友的《怎麼捨得你》。
《聲夢傳奇》導師泳兒指導Archie
比賽前，導師泳兒（Vincy）負責指導Archie，雖然Archie唱功一直四平八穩，但Vincy表示Archie唱歌時太多「味精」，練習時亦主要從這方面著手，「方向就係想佢唱嘅時候，唔好咁多『味精』，因為佢比較鍾意加好多adlib，會俾人覺得太花巧、唔夠真摯，同埋佢比較多哭腔，希望可以減少啲。主要係想佢簡單啲，從個心出發，用好簡單、好純粹嘅感情出發去感動人。」
練習時，泳兒為咗令Archie更容易、更順暢上到高音，泳兒便使出她「獨門」招數—掹耳仔，她解說：「點解要掹佢耳仔，係因為我想佢唱嘅高音可以多啲support，掹佢耳仔啲高音可以掟得遠啲。」同時，泳兒亦留意到Archie唱歌時習慣性地縮膊，所以練習時不停把他的膊頭按下，泳兒笑說：「睇番啲相，佢個樣好鬼『梳乾』，感覺好似我幫佢按摩緊。」
泳兒教完唱歌技巧練體能
除此之外，泳兒亦將練習室變成健身室，現場跟Archie一起做plank，「其實主要係練吓用腹嘅肌肉嚟幫助佢唱歌。」教唱歌還要落手落腳跟學員齊齊「做gym」，這位導師認真唔話得。而在昨晚的比賽中Archie跟Rock二人雙雙順利殺入最後五強。最後二人分別以12、13分順利打入總決賽，當晚文凱婷被foul。