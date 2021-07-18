聲夢傳奇｜泳兒獨門技巧傳授冼靖峰Archie 教唱歌變按摩﹗？

《聲夢傳奇》周一（19日）總決賽，昨晚（17日）播出尾二一集，這集輪到學員冼靖峰（Archie）跟何晉樂（Rock）對決，比賽前，導師泳兒教冼靖峰獨門高音技巧，但竟由教唱歌變成泳兒為Archie按摩﹗？泳兒笑言 ：「佢個樣好鬼梳乾﹗」

文：東方新地｜圖：EEG圖片