聲夢傳奇演唱會｜15學員興奮多於緊張 姚焯菲：最期待大家嘅歡呼聲 曾志偉預告騷後齊人拍劇
聲夢傳奇演唱會 《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》今晚（12日）開騷，由曾志偉率領炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等十五位學員進行拜神儀式﹗姚焯菲（Chantel) 表示心情興奮多於緊張，最期待在現場聽到大家的歡呼聲﹗而曾志偉表示一連四場演唱會後，會安排十五位學員拍劇，力捧成為時下年輕人偶像﹗
文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台截圖
文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台截圖
一連四場的 《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》在旺角麥花臣場館舉行，今日中午曾志偉、樂易玲、何麗全率十五位學員進行拜神儀式，由於反應熱烈由最先兩場加至四場，問到會否再加場？曾志偉笑指加無可加，事前沒有預料如此熱烈﹗
炎明熹、鍾柔美及姚焯菲接受訪問時，三人都表示未有感到緊張，反而是興奮及期待蓋過緊張心情，鍾柔美表示：「好期待，可以見到觀眾﹗可以十五個人一齊開騷，好似學校畢業晚會咁，好開心﹗」炎明熹淡定表示：「應該接近開騷時先會緊張﹗」而姚焯菲則表示：「我好期待現場坐滿晒人會喺點，好期待觀眾嘅歡呼聲 好有鼓勵性﹗」
提到騷前會否為了養聲而戒口，鍾柔美被踢爆綵排時食朱古力，她笑言：「因為上台要好有活動，好需要體力，食朱古力係最好﹗」Chantel在旁即說：「但係朱古力會惹痰﹗」其後又表示都因個人體質不同，又指食甜會令人開心，鍾柔美即說：「適當時候奬勵一下自己﹗」Chantel則表示為了開騷她和炎明熹都戒了最愛的珍珠奶茶﹗
而男子組亦表示開騷前未有太緊張，但都刻意戒口，林智樂（Felix）因為喉嚨發炎，連日靠中醫針灸，並且會食得好清淡：「只食烚嘅食物﹗」張馳豪表示亦有戒口不吃辣，但亦有食拜神燒豬：「因為拜過神要食」，孫漢霖則表示好期待演唱會，因為拍攝《聲夢傳奇》都沒有現場觀眾，好期待感受現場氣氛又笑言：「大家幾個星期冇見我哋，會好期待，我自己估，哈哈哈﹗」
曾志偉被問到聲夢演唱會會否舉行part 2？他表示要睇演出後外界反應如何才作決定，但就表示：「唔想佢哋太忙，想佢哋嘅成長step by step，一直睇到佢哋嘅努力，有咁多支持者，都要向支持者有啲交代 ，雖然個場迷你，但對佢哋係適中，紅館太大 會放鬆啲，私人派對咁，回饋畀佢哋嘅支持者，被起紅館壓力會細少少，十二個人分擔，當係一個畢業禮咁，我都同大家一樣睇住佢哋成長同長高，之前同Chantel爸爸傾過，都話個女一年之間大個咗﹗」對於聲夢學員的工作安排，曾志偉又指《聲夢傳奇》第二季即將啟動，之前舉行的Summer Camp吸引了很多11、12歲的參加者，不少是聲夢的粉絲，相信水準會更高﹗同時曾志偉透露完成演唱會後，會安排十五位學員拍新劇《青春本我》，李敏擔任編審，據知，新劇一共十五集，集校園青春和歌舞音樂元素外，更是一套心理劇，每集有一首單曲，每位學員負責一首單曲﹗