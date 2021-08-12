聲夢傳奇演唱會｜15學員興奮多於緊張 姚焯菲：最期待大家嘅歡呼聲 曾志偉預告騷後齊人拍劇

聲夢傳奇演唱會 《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》今晚（12日）開騷，由曾志偉率領炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等十五位學員進行拜神儀式﹗姚焯菲（Chantel) 表示心情興奮多於緊張，最期待在現場聽到大家的歡呼聲﹗而曾志偉表示一連四場演唱會後，會安排十五位學員拍劇，力捧成為時下年輕人偶像﹗

文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台截圖