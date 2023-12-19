聲夢傳奇演唱會｜炎明熹出道齊蔭髮型好經典 一文回顧7大重要變化

《聲夢傳奇》15位歌手星期四(21日）舉辦演唱會《星夢飛行 What We BecomeLive 2023》。現年18歲有「樂壇小天后」之稱的炎明熹（Gigi）奪得《聲夢傳奇》總冠軍後開始音樂路，再成為年度頒獎禮四台聯頒新人王，更加北上成為綜藝節目最年輕參加者之一。今年她更舉行首個個唱開拓新一章！就等小編用一文回顧出道以來Gigi 7個改變！