聲夢傳奇演唱會｜炎明熹出道齊蔭髮型好經典 一文回顧7大重要變化
1.炎明熹出道齊蔭髮型成ICON
當時15歲Gigi初次亮相翻唱王菲《守望麥田》已經成功吸納一大班粉絲，每場比賽亦都有亮眼演出。觀眾對炎明熹的印象除了是年紀輕輕己有紮實的唱功之外，她由參加《聲夢傳奇》開始就頂著的齊蔭髮型一直成為她的個人象徵。最後Gigi於節目總決賽奪得「專業評選大獎」、「觀眾熱選大獎」及總冠軍「傳奇新星」，成為三料冠軍！
2.炎明熹首拍青春劇《青春本我》
TVB時隔10年再製作青春校園電視劇《青春本我》， 由一眾星夢學員包括炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel) 以及鍾柔美(Yumi) 等主演，姚焯菲、炎明熹及鍾柔美合唱《#即影即友》為了配合歌曲清新及充滿少女情懷的風格！
同年11月，四名成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）組成After Class以單曲〈要為今日回憶〉出道。
3.炎明熹首支單曲《真話的清高》一鳴驚人
2021年9月20日推出首支個人單曲《真話的清高》以個人身份正式出道，至今累計640萬點擊！同年獲得新城電台、商業電台、TVB及香港電台所頒發的四台新人獎項。炎明熹憑著她的個人魅力和實力，出道不久經已奠定了她「樂壇小天后」的地位。
4.炎明熹北上參加《聲生不息》爆紅4個月賺近200萬
炎明熹於2022年4月在內地錄影綜藝節目《聲生不息》中爆紅，有清息指她4個月已穩袋賺近200萬酬金，再加上入行至今接下10個廣告，吸金力強勁！
5.炎明熹獲理工取錄
今年7月香港文憑試DSE放榜日，同是應屆考生的Gigi向大家發布喜訊，透露憑《學校推薦直接取錄計劃》，在6月時份已成功獲得香港理工大學取錄，一圓夢想修讀心儀學科「Scheme in Fashion」，估唔到炎明熹嘅升學路亦獲得無綫新聞關注！
6.炎明熹飛甩齊蔭 開首個演唱會！
講到今年最大突破，就是Gigi今年10月7日在九展舉行個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE演唱會》 。雖然Gigi係TVB《聲夢傳奇》出身，但今次演唱會竟然唱出兩首MIRROR成員的單曲，包括Jer的《Jonathan’s Soliloquy》和姜濤的《Dear My Friend,》。Gigi解釋之所以會選擇演唱姜濤的《Dear My Friend》是為了「送畀曾經嘅自己和愛錫自己嘅朋友」，最後仲唱到喊添！不過第二場因颱風小犬襲港而延期。
7.炎明熹踩過界 客串拍劇《逆天奇案2》
除了音樂方面發展，Gigi大把工作在身，她在農曆年初五客串演出《愛回家》做返自己，原來Gigi更有份在重頭劇《逆天奇案2》中客串，令粉絲相當驚喜！Gigi穿上露肩露腰上衣配短裙look在奔跑，非常吸睛！身旁還有關嘉敏及趙璧渝扶着Gigi逃離險境，身後則有人舉起Gigi炎明熹的紙牌應援。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！