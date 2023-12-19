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聲夢傳奇演唱會｜炎明熹出道齊蔭髮型好經典 一文回顧7大重要變化

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《聲夢傳奇》15位歌手星期四(21日）舉辦演唱會《星夢飛行 What We BecomeLive 2023》。現年18歲有「樂壇小天后」之稱的炎明熹（Gigi）奪得《聲夢傳奇》總冠軍後開始音樂路，再成為年度頒獎禮四台聯頒新人王，更加北上成為綜藝節目最年輕參加者之一。今年她更舉行首個個唱開拓新一章！就等小編用一文回顧出道以來Gigi 7個改變！

1.炎明熹出道齊蔭髮型成ICON

當時15歲Gigi初次亮相翻唱王菲《守望麥田》已經成功吸納一大班粉絲，每場比賽亦都有亮眼演出。觀眾對炎明熹的印象除了是年紀輕輕己有紮實的唱功之外，她由參加《聲夢傳奇》開始就頂著的齊蔭髮型一直成為她的個人象徵。最後Gigi於節目總決賽奪得「專業評選大獎」、「觀眾熱選大獎」及總冠軍「傳奇新星」，成為三料冠軍！

聲夢傳奇 演唱會 觀眾對炎明熹的印象除了是年紀輕輕己有紮實的唱功之外，她由參加《聲夢傳奇》開始就頂著的齊蔭髮型一直成為她的個人象徵。
觀眾對炎明熹的印象除了是年紀輕輕己有紮實的唱功之外，她由參加《聲夢傳奇》開始就頂著的齊蔭髮型一直成為她的個人象徵。（圖片來源：TVB
聲夢傳奇 演唱會 15歲Gigi初次亮相翻唱王菲《守望麥田》已經成功吸納一大班粉絲，每場比賽亦都有亮眼演出。
15歲Gigi初次亮相翻唱王菲《守望麥田》已經成功吸納一大班粉絲，每場比賽亦都有亮眼演出。（圖片來源：TVB

2.炎明熹首拍青春劇《青春本我》

TVB時隔10年再製作青春校園電視劇《青春本我》， 由一眾星夢學員包括炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel) 以及鍾柔美(Yumi) 等主演，姚焯菲、炎明熹及鍾柔美合唱《#即影即友》為了配合歌曲清新及充滿少女情懷的風格！

同年11月，四名成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）組成After Class以單曲〈要為今日回憶〉出道。

聲夢傳奇 演唱會 三個在MV中玩即影影有，三人劇外感情要好﹗
三人在MV中玩即影影有，劇內劇外感情都好好﹗（圖片來源：《青春本我》劇照）
聲夢傳奇 演唱會 同年11月，四名成員炎明熹Gigi）、姚焯菲Chantel）、鍾柔美Yumi）、詹天文Windy）組成After Class以單曲〈要為今日回憶〉出道。
同年11月，四名成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）組成After Class以單曲〈要為今日回憶〉出道。（圖片來源：TVB

3.炎明熹首支單曲《真話的清高》一鳴驚人

2021年9月20日推出首支個人單曲《真話的清高》以個人身份正式出道，至今累計640萬點擊！同年獲得新城電台、商業電台、TVB及香港電台所頒發的四台新人獎項。炎明熹憑著她的個人魅力和實力，出道不久經已奠定了她「樂壇小天后」的地位。

聲夢傳奇 演唱會 2021年嘅新人入面，炎明熹算係好矚目啦！
2021年嘅新人入面，炎明熹算係好矚目啦！（圖片來源：IG@yiminghay_）
聲夢傳奇 演唱會 2021年9月20日推出首支個人單曲《真話的清高》以個人身份正式出道，至今累計640萬點擊！
2021年9月20日推出首支個人單曲《真話的清高》以個人身份正式出道，至今累計640萬點擊！（圖片來源：YouTube圖片）

4.炎明熹北上參加《聲生不息》爆紅4個月賺近200萬

炎明熹於2022年4月在內地錄影綜藝節目《聲生不息》中爆紅，有清息指她4個月已穩袋賺近200萬酬金，再加上入行至今接下10個廣告，吸金力強勁！

聲夢傳奇 演唱會 炎明熹在《聲生不息》演唱《蜚蜚》的片段，在YouTube有416萬點擊。
炎明熹在《聲生不息》演唱《蜚蜚》的片段，在YouTube有416萬點擊。（圖片來源：《聲生不息》截圖）

5.炎明熹獲理工取錄

今年7月香港文憑試DSE放榜日，同是應屆考生的Gigi向大家發布喜訊，透露憑《學校推薦直接取錄計劃》，在6月時份已成功獲得香港理工大學取錄，一圓夢想修讀心儀學科「Scheme in Fashion」，估唔到炎明熹嘅升學路亦獲得無綫新聞關注！

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炎明熹在社交平台宣佈自己成功獲PolyU取錄！（圖片來源：IG@yiminghay）

6.炎明熹飛甩齊蔭 開首個演唱會！

講到今年最大突破，就是Gigi今年10月7日在九展舉行個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE演唱會》 。雖然Gigi係TVB《聲夢傳奇》出身，但今次演唱會竟然唱出兩首MIRROR成員的單曲，包括Jer的《Jonathan’s Soliloquy》和姜濤的《Dear My Friend,》。Gigi解釋之所以會選擇演唱姜濤的《Dear My Friend》是為了「送畀曾經嘅自己和愛錫自己嘅朋友」，最後仲唱到喊添！不過第二場因颱風小犬襲港而延期。

聲夢傳奇 演唱會 炎明熹 Gigi Gigi首個個人演唱會終於嚟啦！
Gigi首個個人演唱會終於嚟啦！（圖片來源：大會提供）
聲夢傳奇 演唱會 炎明熹 演唱會 炎明熹 一出場就大曬唱功。
一出場就大曬唱功。（圖片來源：東方新地）

7.炎明熹踩過界 客串拍劇《逆天奇案2》

除了音樂方面發展，Gigi大把工作在身，她在農曆年初五客串演出《愛回家》做返自己，原來Gigi更有份在重頭劇《逆天奇案2》中客串，令粉絲相當驚喜！Gigi穿上露肩露腰上衣配短裙look在奔跑，非常吸睛！身旁還有關嘉敏及趙璧渝扶着Gigi逃離險境，身後則有人舉起Gigi炎明熹的紙牌應援。

聲夢傳奇 演唱會 炎明熹 逆天奇案2 Gigi穿上露肩露腰上衣配短裙look在奔跑，非常吸睛！
Gigi穿上露肩露腰上衣配短裙look在奔跑，非常吸睛！（圖片來源：劉家豪微博圖片）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB、《青春本我》劇照、IG@yiminghay_、YouTube圖片、《聲生不息》截圖、IG@yiminghay、大會提供、東方新地、劉家豪微博圖片

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