聲夢傳奇｜藍隊孫漢霖被foul！炎明熹連唱四場獲高度讚揚
文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》節目截圖
《聲夢傳奇》第三回合 藍隊大比數率先勝出
《聲夢傳奇》在第三個回合，紅藍兩隊各自派出三位主音，藍隊派出炎明熹（Gigi）、孫漢霖（Steven）、林智樂（Felix），三位在上兩輪比賽都有不錯的表現，尤其是唱功稍勝。紅隊則派出姚焯菲（Chantel）、潘靜文（Sherman）、及黃奕斌（Hugo），更以小劇場形式迎戰。最終由藍隊以22比3分大比數勝出。
紅隊唔團結 導師周柏豪失望
在第四個回合，兩隊全體出戰，紅隊以原創歌曲參賽，張馳豪（Aska）親自作曲，全隊學員一齊填詞，成為節目第一首原創歌曲。導師周柏豪更在填詞上給予很多專業意見，希望透過歌曲可以表現出他們的團結及青春。可惜紅隊隊員之間卻出現暗湧，未能做到周柏豪所講之團結。
潘靜文直斥隊長何晉樂
隊長何晉樂（Rock）被其他隊友指責未能擔當隊長角色，只專注自己與導師一齊表演的環節，沒有協助隊員完成其他表演。Rock解釋：「我好想幫佢哋，但我只識和音。」Sherman指：「我覺得隊長唔使識晒全部嘢，佢應該攞個心出嚟關心我哋。」不過由於創作有加分，紅隊最終仍以23分比2分贏過藍隊。
在第五個回合，紅隊派出隊長何晉樂（Rock）與導師JW王灝兒及泳兒合作表演《裙下之臣》，藍隊則派出炎明熹（Gigi）與導師衛蘭表演《Million Reasons》。對於紅隊何晉樂（Rock）與JW王灝兒及泳兒的演出，趙增熹不滿Rock的表演，直指：「你喺呢個演出係失蹤咗。」
炎明熹有衛蘭幫拖被讚
藍隊炎明熹（Gigi）與衛蘭的演出深深打動了主理人李克勤及一眾評審，主理人李克勤大受感動：「Janice留晒最靚嘅部份比Gigi，只係做一個喺隔離『傍』住佢嘅人，You are so good！」評審陳奐仁亦大讚導師教導得藍隊很好：「嚴師出高徒！」這個回合由獲得高度讚賞的藍隊以24分比1分打敗紅隊。但五個回合過後，最終結果是藍隊要淘汰一人，今次被淘汰的是藍隊孫漢霖（Steven）。
藍組孫漢霖被淘汰
參賽前任職商場維修的孫漢霖，被淘汰後表示暫時無意回到老本行，勤力在網上出Cover歌，希望做歌手。
紅隊包括：隊長何晉樂（Rock）、隊員冼靖峰（Archie）、潘靜文（Sherman）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、張馳豪（Aska）及黃奕斌（Hugo），並由周柏豪、JW王灝兒及泳兒擔任導師。
藍隊包括：隊長炎明熹（Gigi）、隊員孫漢霖（Steven）、林智樂（Felix）、林君蓮（Kaitlyn）、鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren），並由Gin Lee李幸倪、衛蘭及AGA江海迦擔任導師。
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