聲夢傳奇｜藍隊孫漢霖被foul！炎明熹連唱四場獲高度讚揚

《聲夢傳奇》淘汰賽，承接上一集紅隊連勝兩場，只要再下一城紅隊學員不用被淘汰，不過危危乎以炎明熹（GiGi）為首的藍隊團體出賽時，卻被指欠缺團結兼出現內訌，而紅隊隊長何晉樂（Rock）亦被隊員狠批只專注自己演出，沒有協助隊員完成其他表演，令導師周柏豪大為頭痛！

文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》節目截圖