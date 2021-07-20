聲夢傳奇｜炎明熹奪冠老師台下哭崩 猛料老師高晨維15歲出道做歌手

《聲夢傳奇》昨晚（19日）總決賽由16歲炎明熹GiGi一人擸三獎成大贏家，炎明熹台上感觸落淚，台下歌唱老師比佢喊得更厲害，歌唱老師高晨維大有來頭，15歲出道做歌手，有多年舞台經驗，更為原名王佳恩的GiGi改藝名炎明熹，多年栽培炎明熹為她鋪路入行，眼見學有所成，難怪哭成淚人﹗

文：東方新地 圖：炎明熹IG、高晨維IG、星格流行音樂學院FB