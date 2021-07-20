聲夢傳奇｜炎明熹奪冠老師台下哭崩 猛料老師高晨維15歲出道做歌手
文：東方新地 圖：炎明熹IG、高晨維IG、星格流行音樂學院FB
《聲夢傳奇》總決賽，炎明熹一人摘下 「《聲夢傳奇》專業評選大獎」、「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」三個獎項。炎明熹台上感謝家人、老師照顧及栽培，最後喊住話最想返屋企探父母及祖父母，邊說邊感觸落淚﹗台下比她喊得更厲害的，其中非其歌唱老師高晨維莫屬﹗
炎明熹獲老師高晨維搵高人改藝名
炎明熹曾透露高晨維老師好愛錫佢，特意為她找來著名玄學師傳為她改藝名，師傅指GiGi五行欠火，所以為她改名炎明熹。原來高晨維來頭可不少，媽媽是廣東粵劇演員，受母親感染愛上唱歌，10歲開始在國內及東南亞等地演出。1998年，13歲開始參加各大小比賽，年僅15歲的高晨維參加新城 「新城997 Top One 新一代－劉德華慈善歌唱比賽」公開組中勇奪冠軍，簽約唱片公司正式出道做歌手，翌年推出唱片《我不是天使》。
炎明熹老師高晨維轉攻出發燒碟
高晨維因厭倦娛樂圈複雜人事，兩年後離開娛樂圈，但對歌唱熱情不減，於09年成為發燒碟歌手，出碟、開演唱會、得公開比賽獎項、做過評審，舞台經驗豐富，唱歌技巧受肯定﹗13年高晨維創立「星格創意藝術學校」，致力培育下一代，至今教過學生過百人﹗
《聲夢傳奇》學員中除了炎明熹外，冼靖峰Archie、詹天文Windy都是她的學生。所以在《聲夢傳奇》比賽當中，她以「左手打右手」來比喻，總決賽完結，高晨維直言心情百感交集寄語學員：「9個月了，以呢個畫面作為終結，呢一刻，真係百感交集，唔識點講……今晚係聲夢旅程嘅終結，明天就係正式踏上歌手旅途嘅開始；以後嘅日子，我地要更加努力！」
聲夢傳奇｜炎明熹改定藝名鋪路入行
炎明熹 Gigi是《聲夢傳奇》三料冠軍 ，參賽時只有15歲，去年尾台慶憑翻唱王菲〈守望麥田〉突顯唱功與台型，比賽過程中一直高分領先，早在第7集 Gigi演唱〈沒有你還是愛你〉，更被陳奐仁大讚fantastic！據了解，炎明熹在油塘區就讀女子中學，與父母分隔兩地，參賽前的GiGi原本姓王，經姑丈發掘後去學唱歌，自小熱衷歌唱表演的Gigi，2018年開始在不同歌唱比賽奪獎，由於曾是「星格流行音樂學院」的學員，炎明熹改名前的活躍演出，猛料背景全部都有迹可尋。
聲夢傳奇｜炎明熹13歲已奪歌唱比賽冠軍
有成熟唱腔的炎明熹只有16歲，據了解，在油塘區就讀女子中學的GiGi原名「GiGi Wang」王佳恩，在參加聲夢之後才改名，2018年，年僅13歲的 Gigi Wang曾在《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中勇奪少年組冠軍、「Singing Fighter 中學大專歌唱比賽」中學組團體冠軍、「觀塘區聯校歌唱比賽 ECHOES」季軍﹗
炎明熹父母均為內地人
在香港出世的炎明熹，家中有一個比她細4歲的弟弟和細8歲的妹妹，父母是內地人，所以自小跟姑媽姑丈一家一起生活，炎明熹姑丈是促成她入行的主要原因。由於自小已來港生活，炎明熹只有在放長假期才可以回內地與父母團聚，自去年爆出肺炎封關後，她已有一段長時間未見父母和弟妹，所以在得到冠軍時禁不住表達長期分隔的思念，連到場的親人都哭了出來。
炎明熹 Gigi 原名姓王 改名轉髮型為入行
原名王佳恩的炎明熹，初中年代（2018年開始）已在不同歌唱比賽奪獎，在參加聲夢之後才改名炎明熹，由於她是「星格流行音樂學院」的學員，過往有不少參賽及得獎的照片都可以在音樂學校面書中看到：
炎明熹演唱《沒有你還是愛你》攀上Youtube熱門獲好評
【聲夢傳奇】第7集 Gigi炎明熹演唱《沒有你還是愛你》 陳奐仁大讚fantastic 第三回合，藍隊熱門選手炎明熹(Gigi)對戰紅隊詹天文(Windy)。面對Windy精彩演出在前，Gigi依然出色演繹另一個版本嘅《沒有你還是愛你》，更被陳奐仁大讚fantastic！去片欣賞Gigi嘅fantastic演出啦～
聲夢傳奇｜第9集｜Gigi炎明熹台風十足表演《愛情陷阱》
網友評價：成個王苑芝咁
單眼皮加齊蔭的髮型好易認，但有網民就認為 「成個王苑芝咁，有巨肺feel，少少似gem，但衰喺咬字度」
亦有網民讚賞「同同佢差唔多年齡果啲泥講，講真佢技巧上係做得最好果個」、「真心好好聽 同埋個髮型其實都幾好睇 唔係個個carry 到」、「個樣有啲似 中島美嘉」、「睇咗成集 佢係最有記憶點最好聽！ 但咬字要清楚啲 啲字唔係好清晰」
炎明熹 翻唱王菲《守望麥田》
宣傳片中，炎明熹GiGi翻唱了王菲的《守望麥田》
刻骨銘心來 放心歸去 未算無一物 深愛過誰 一天可抵上一歲