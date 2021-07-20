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聲夢傳奇｜炎明熹奪冠老師台下哭崩 猛料老師高晨維15歲出道做歌手

東方新地 - 娛聞

《聲夢傳奇》昨晚（19日）總決賽由16歲炎明熹GiGi一人擸三獎成大贏家，炎明熹台上感觸落淚，台下歌唱老師比佢喊得更厲害，歌唱老師高晨維大有來頭，15歲出道做歌手，有多年舞台經驗，更為原名王佳恩的GiGi改藝名炎明熹，多年栽培炎明熹為她鋪路入行，眼見學有所成，難怪哭成淚人﹗

文：東方新地 圖：炎明熹IG、高晨維IG、星格流行音樂學院FB

《聲夢傳奇》總決賽，炎明熹一人摘下 「《聲夢傳奇》專業評選大獎」、「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」三個獎項。炎明熹台上感謝家人、老師照顧及栽培，最後喊住話最想返屋企探父母及祖父母，邊說邊感觸落淚﹗台下比她喊得更厲害的，其中非其歌唱老師高晨維莫屬﹗

《聲夢傳奇》每一場比賽中，炎明熹都得到老師高晨維指導、特訓下贏下每一仗，師徒感情要好﹗在（圖片來源：高晨維IG）
《聲夢傳奇》每一場比賽中，炎明熹都得到老師高晨維指導、特訓下贏下每一仗，師徒感情要好﹗（圖片來源：高晨維IG）

炎明熹獲老師高晨維搵高人改藝名

炎明熹曾透露高晨維老師好愛錫佢，特意為她找來著名玄學師傳為她改藝名，師傅指GiGi五行欠火，所以為她改名炎明熹。原來高晨維來頭可不少，媽媽是廣東粵劇演員，受母親感染愛上唱歌，10歲開始在國內及東南亞等地演出。1998年，13歲開始參加各大小比賽，年僅15歲的高晨維參加新城 「新城997 Top One 新一代－劉德華慈善歌唱比賽」公開組中勇奪冠軍，簽約唱片公司正式出道做歌手，翌年推出唱片《我不是天使》。

14歲的GiGi在高晨維栽培下在「沙田超新聲」少年組奪冠。（圖片來源：高晨維IG）
14歲的GiGi在高晨維栽培下在「沙田超新聲」少年組奪冠。（圖片來源：高晨維IG）

炎明熹老師高晨維轉攻出發燒碟

高晨維因厭倦娛樂圈複雜人事，兩年後離開娛樂圈，但對歌唱熱情不減，於09年成為發燒碟歌手，出碟、開演唱會、得公開比賽獎項、做過評審，舞台經驗豐富，唱歌技巧受肯定﹗13年高晨維創立「星格創意藝術學校」，致力培育下一代，至今教過學生過百人﹗

炎明熹同詹天文都係高晨維愛徒﹗（圖片來源：高晨維IG）
炎明熹同詹天文都係高晨維愛徒﹗（圖片來源：高晨維IG）
冼靖峰、詹天文一直有跟隨朱晨維學唱歌，而姚焯菲則是參加《聲夢傳奇》比賽後期才跟老師學唱歌﹗（圖片來源：高晨維IG）
冼靖峰、詹天文一直有跟隨高晨維學唱歌，而姚焯菲則是參加《聲夢傳奇》比賽中段才跟老師學唱歌﹗（圖片來源：高晨維IG）

《聲夢傳奇》學員中除了炎明熹外，冼靖峰Archie、詹天文Windy都是她的學生。所以在《聲夢傳奇》比賽當中，她以「左手打右手」來比喻，總決賽完結，高晨維直言心情百感交集寄語學員：「9個月了，以呢個畫面作為終結，呢一刻，真係百感交集，唔識點講……今晚係聲夢旅程嘅終結，明天就係正式踏上歌手旅途嘅開始；以後嘅日子，我地要更加努力！」

高晨維15歲簽約唱片公司，16歲推出唱片《我不是天使》。（圖片來源：網上圖片）
高晨維15歲簽約唱片公司，16歲推出唱片《我不是天使》。（圖片來源：網上圖片）
高晨維（右）曾同陳奕迅同台表演﹗（圖片來源：高晨維IG）
高晨維（右）曾同陳奕迅同台表演﹗（圖片來源：高晨維IG）
現年36歲的高晨維，於13年高晨維創立「星格創意藝術學校」。（圖片來源：星格創意藝術學校網頁）
現年36歲的高晨維，於13年高晨維創立「星格創意藝術學校」。（圖片來源：星格創意藝術學校網頁）

聲夢傳奇｜炎明熹改定藝名鋪路入行

炎明熹 Gigi是《聲夢傳奇》三料冠軍 ，參賽時只有15歲，去年尾台慶憑翻唱王菲〈守望麥田〉突顯唱功與台型，比賽過程中一直高分領先，早在第7集 Gigi演唱〈沒有你還是愛你〉，更被陳奐仁大讚fantastic！據了解，炎明熹在油塘區就讀女子中學，與父母分隔兩地，參賽前的GiGi原本姓王，經姑丈發掘後去學唱歌，自小熱衷歌唱表演的Gigi，2018年開始在不同歌唱比賽奪獎，由於曾是「星格流行音樂學院」的學員，炎明熹改名前的活躍演出，猛料背景全部都有迹可尋。

炎明熹在高晨維細栽培下，參加過不同歌唱比賽，令GiGi累積舞台經驗，今天成績，得來不易﹗（圖片來源：高晨維IG）
炎明熹在高晨維細栽培下，參加過不同歌唱比賽，令GiGi累積舞台經驗，今天成績，得來不易﹗（圖片來源：高晨維IG）

聲夢傳奇｜炎明熹13歲已奪歌唱比賽冠軍

有成熟唱腔的炎明熹只有16歲，據了解，在油塘區就讀女子中學的GiGi原名「GiGi Wang」王佳恩，在參加聲夢之後才改名，2018年，年僅13歲的 Gigi Wang曾在《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中勇奪少年組冠軍、「Singing Fighter 中學大專歌唱比賽」中學組團體冠軍、「觀塘區聯校歌唱比賽 ECHOES」季軍﹗

Gigi以一身中性打扮在台上演繹自選歌曲。（圖片來源：TVB）
一直表現不俗的GiGi在第12集唱《吻別》演出稍為失準。（圖片來源：Tvb.com）

炎明熹父母均為內地人

在香港出世的炎明熹，家中有一個比她細4歲的弟弟和細8歲的妹妹，父母是內地人，所以自小跟姑媽姑丈一家一起生活，炎明熹姑丈是促成她入行的主要原因。由於自小已來港生活，炎明熹只有在放長假期才可以回內地與父母團聚，自去年爆出肺炎封關後，她已有一段長時間未見父母和弟妹，所以在得到冠軍時禁不住表達長期分隔的思念，連到場的親人都哭了出來。

高晨維一直在台下支持炎明熹﹗（圖片來源：TVB.com）
高晨維一直在台下支持炎明熹﹗（圖片來源：TVB.com）
炎明熹勇奪三獎，到場親友聽到她提及掛念長期分隔的父母，禁不住於台下哭崩。（圖片來源：TVB.com）
炎明熹勇奪三獎，台下的高晨維（右）聽到她提及掛念長期分隔的父母，禁不住於台下哭崩。（圖片來源：TVB.com）

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炎明熹GiGi 聲夢傳奇
炎明熹髮型被指似外星人冼樸⋯⋯

打頭陣獻唱王菲〈守望麥田〉

在首播的無綫《聲夢傳奇》第一回，15歲的炎明熹被安排打頭陣晒唱功，唱出王菲的〈守望麥田〉，短短一段晒巨肺功力！

《聲夢傳奇》炎明熹 Gigi 原名姓王 15歲聲夢學員檔案 《聲夢傳奇》炎明熹 Gigi 原名姓王 15歲聲夢學員檔案

炎明熹 Gigi 原名姓王 改名轉髮型為入行

原名王佳恩的炎明熹，初中年代（2018年開始）已在不同歌唱比賽奪獎，在參加聲夢之後才改名炎明熹，由於她是「星格流行音樂學院」的學員，過往有不少參賽及得獎的照片都可以在音樂學校面書中看到：

炎明熹 Gigi《聲夢傳奇》15歲學員檔案
2019年3月，在博愛好聲音中，王佳恩(Gigi)獲得少年組亞軍。（圖片：星格流行音樂學院）
炎明熹 GiGi
2019年3月 ，炎明熹 GiGi以王佳恩之名，獲邀請擔任耳機代言人。
13歲已獲歌唱比賽冠軍。
13歲已獲歌唱比賽冠軍。
去年8月，炎明熹/王佳恩以「黃佳恩」的名字參加「全港流行聲樂大賽」（相信是影片誤植字幕）
去年8月，炎明熹/王佳恩以「黃佳恩」的名字參加「全港流行聲樂大賽」（相信是影片誤植字幕）

炎明熹演唱《沒有你還是愛你》攀上Youtube熱門獲好評

【聲夢傳奇】第7集 Gigi炎明熹演唱《沒有你還是愛你》 陳奐仁大讚fantastic 第三回合，藍隊熱門選手炎明熹(Gigi)對戰紅隊詹天文(Windy)。面對Windy精彩演出在前，Gigi依然出色演繹另一個版本嘅《沒有你還是愛你》，更被陳奐仁大讚fantastic！去片欣賞Gigi嘅fantastic演出啦～

聲夢傳奇｜第9集｜Gigi炎明熹台風十足表演《愛情陷阱》

《聲夢傳奇》炎明熹 Gigi 原名姓王 15歲聲夢學員檔案
特色髮型被指似野口同學。（圖片來源：《聲夢傳奇》）

《聲夢傳奇》炎明熹 Gigi 原名姓王 15歲聲夢學員檔案

炎明熹 Gigi《聲夢傳奇》15歲學員檔案
炎明熹在無綫台慶當晚己初試啼聲。

網友評價：成個王苑芝咁

單眼皮加齊蔭的髮型好易認，但有網民就認為 「成個王苑芝咁，有巨肺feel，少少似gem，但衰喺咬字度」

亦有網民讚賞「同同佢差唔多年齡果啲泥講，講真佢技巧上係做得最好果個」、「真心好好聽 同埋個髮型其實都幾好睇 唔係個個carry 到」、「個樣有啲似 中島美嘉」、「睇咗成集 佢係最有記憶點最好聽！ 但咬字要清楚啲 啲字唔係好清晰」
《聲夢傳奇》炎明熹 Gigi 原名姓王 15歲聲夢學員檔案

炎明熹 翻唱王菲《守望麥田》

宣傳片中，炎明熹GiGi翻唱了王菲的《守望麥田》

刻骨銘心來　放心歸去　未算無一物　深愛過誰　一天可抵上一歲

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