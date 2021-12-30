炎明熹猛料老師高晨維栽培攞獎之路 為愛徒籌備兩年做一件事
文：東方新地 圖：[email protected]、[email protected]_ko、[email protected]星格流行音樂學院FB
炎明熹歌唱老師計算到攞新人獎
炎明熹老師高晨維在IG貼出與GiGi拎住新人獎的合照，感性發長文指兩年前跟炎明熹的一番話，兩年前高晨維跟炎明熹講要減定肥，原因是要減定肥等炎明熹攞新人獎，「兩年前有一天我跟你說：『Gigi，我要開始同你一齊減肥！』你話：『竟然？』我話：『係呀，我要減定肥等你攞新人獎！』君無戲言，我減左十五磅，你攞新人獎了！」
炎明熹：還是當初那個純真而沒有被污染的GiGi
炎明熹老師見證住愛徒奪得新人獎有感而發：「人生，就是不斷努力為生命寫下里程碑；路是走遠了，最難得的，是我眼前的這個Gigi，還是當初那個純真而沒有被污染的Gigi！我們一起繼續努力保護這顆一閃一閃小星星吧！」最後多謝愛徒炎明熹及其家人的信任﹗
聲夢傳奇｜炎明熹奪冠老師台下哭崩 高晨維15歲出道做歌手
《聲夢傳奇》總決賽，16歲炎明熹一人摘下 「《聲夢傳奇》專業評選大獎」、「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」三個獎項，成為大贏家。炎明熹台上感謝家人、老師照顧及栽培，最後喊住話最想返屋企探父母及祖父母，邊說邊感觸落淚﹗台下比她喊得更厲害的，其中非其歌唱老師高晨維莫屬﹗歌唱老師高晨維大有來頭，15歲出道做歌手，有多年舞台經驗，更為原名王佳恩的GiGi改藝名炎明熹，多年栽培炎明熹為她鋪路入行，眼見學有所成，難怪哭成淚人﹗
炎明熹獲老師高晨維搵高人改藝名
炎明熹曾透露高晨維老師好愛錫佢，特意為她找來著名玄學師傳為她改藝名，師傅指GiGi五行欠火，所以為她改名炎明熹。原來高晨維來頭可不少，媽媽是廣東粵劇演員，受母親感染愛上唱歌，10歲開始在國內及東南亞等地演出。1998年，13歲開始參加各大小比賽，年僅15歲的高晨維參加新城 「新城997 Top One 新一代－劉德華慈善歌唱比賽」公開組中勇奪冠軍，簽約唱片公司正式出道做歌手，翌年推出唱片《我不是天使》。
炎明熹老師高晨維轉攻出發燒碟
高晨維因厭倦娛樂圈複雜人事，兩年後離開娛樂圈，但對歌唱熱情不減，於09年成為發燒碟歌手，出碟、開演唱會、得公開比賽獎項、做過評審，舞台經驗豐富，唱歌技巧受肯定﹗13年高晨維創立「星格創意藝術學校」，致力培育下一代，至今教過學生過百人﹗
《聲夢傳奇》學員中除了炎明熹外，冼靖峰Archie、詹天文Windy都是她的學生。所以在《聲夢傳奇》比賽當中，她以「左手打右手」來比喻，總決賽完結，高晨維直言心情百感交集寄語學員：「9個月了，以呢個畫面作為終結，呢一刻，真係百感交集，唔識點講……今晚係聲夢旅程嘅終結，明天就係正式踏上歌手旅途嘅開始；以後嘅日子，我地要更加努力！」
聲夢傳奇｜炎明熹改定藝名鋪路入行
炎明熹 Gigi是《聲夢傳奇》三料冠軍 ，參賽時只有15歲，去年尾台慶憑翻唱王菲〈守望麥田〉突顯唱功與台型，比賽過程中一直高分領先，早在第7集 Gigi演唱〈沒有你還是愛你〉，更被陳奐仁大讚fantastic！據了解，炎明熹在油塘區就讀女子中學，與父母分隔兩地，參賽前的GiGi原本姓王，經姑丈發掘後去學唱歌，自小熱衷歌唱表演的Gigi，2018年開始在不同歌唱比賽奪獎，由於曾是「星格流行音樂學院」的學員，炎明熹改名前的活躍演出，猛料背景全部都有迹可尋。
聲夢傳奇｜炎明熹13歲已奪歌唱比賽冠軍
有成熟唱腔的炎明熹只有16歲，據了解，在油塘區就讀女子中學的GiGi原名「GiGi Wang」王佳恩，在參加聲夢之後才改名，2018年，年僅13歲的 Gigi Wang曾在《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中勇奪少年組冠軍、「Singing Fighter 中學大專歌唱比賽」中學組團體冠軍、「觀塘區聯校歌唱比賽 ECHOES」季軍﹗
炎明熹父母均為內地人
在香港出世的炎明熹，家中有一個比她細4歲的弟弟和細8歲的妹妹，父母是內地人，所以自小跟姑媽姑丈一家一起生活，炎明熹姑丈是促成她入行的主要原因。由於自小已來港生活，炎明熹只有在放長假期才可以回內地與父母團聚，自去年爆出肺炎封關後，她已有一段長時間未見父母和弟妹，所以在得到冠軍時禁不住表達長期分隔的思念，連到場的親人都哭了出來。
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打頭陣獻唱王菲〈守望麥田〉
在首播的無綫《聲夢傳奇》第一回，15歲的炎明熹被安排打頭陣晒唱功，唱出王菲的〈守望麥田〉，短短一段晒巨肺功力！
炎明熹 Gigi 原名姓王 改名轉髮型為入行
原名王佳恩的炎明熹，初中年代（2018年開始）已在不同歌唱比賽奪獎，在參加聲夢之後才改名炎明熹，由於她是「星格流行音樂學院」的學員，過往有不少參賽及得獎的照片都可以在音樂學校面書中看到。
炎明熹演唱《沒有你還是愛你》攀上Youtube熱門獲好評
【聲夢傳奇】第7集 Gigi炎明熹演唱《沒有你還是愛你》 陳奐仁大讚fantastic 第三回合，藍隊熱門選手炎明熹(Gigi)對戰紅隊詹天文(Windy)。面對Windy精彩演出在前，Gigi依然出色演繹另一個版本嘅《沒有你還是愛你》，更被陳奐仁大讚fantastic！去片欣賞Gigi嘅fantastic演出啦～
炎明熹 翻唱王菲《守望麥田》
宣傳片中，炎明熹GiGi翻唱了王菲的《守望麥田》
https://youtu.be/IqEeoYx8omA