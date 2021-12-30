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炎明熹猛料老師高晨維栽培攞獎之路 為愛徒籌備兩年做一件事

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撰文：東方新地

16歲炎明熹奪得《聲夢傳奇》三料冠軍，成為大贏家的炎明熹在台上喊住感謝家人及歌唱老師，台下喊得比炎明熹更厲害的是栽培她的歌唱老師高晨維﹗奪冠炎明熹正式加入樂壇，並獲得樂壇首個獎項，在新城勁爆頒獎禮中獲「勁爆新人」獎，老師高晨維為此發長文指悉心栽培炎明熹而有「收成」，為炎明熹感到驕傲﹗

文：東方新地 圖：[email protected][email protected]_ko、[email protected]星格流行音樂學院FB

炎明熹歌唱老師計算到攞新人獎

炎明熹老師高晨維在IG貼出與GiGi拎住新人獎的合照，感性發長文指兩年前跟炎明熹的一番話，兩年前高晨維跟炎明熹講要減定肥，原因是要減定肥等炎明熹攞新人獎，「兩年前有一天我跟你說：『Gigi，我要開始同你一齊減肥！』你話：『竟然？』我話：『係呀，我要減定肥等你攞新人獎！』君無戲言，我減左十五磅，你攞新人獎了！」

炎明熹獲新人獎，歌唱老師高晨維發文指為了今日，兩年前開始減肥，果然願望成真﹗（圖片來源：IG@cleopatra_ko）
炎明熹獲新人獎，歌唱老師高晨維發文指為了今日，兩年前開始減肥，果然願望成真﹗（圖片來源：[email protected]_ko）

炎明熹：還是當初那個純真而沒有被污染的GiGi

炎明熹老師見證住愛徒奪得新人獎有感而發：「人生，就是不斷努力為生命寫下里程碑；路是走遠了，最難得的，是我眼前的這個Gigi，還是當初那個純真而沒有被污染的Gigi！我們一起繼續努力保護這顆一閃一閃小星星吧！」最後多謝愛徒炎明熹及其家人的信任﹗

高晨維用「這個會發光的東西」來形容炎明熹。（圖片來源：IG@cleopatra_ko）
高晨維用「這個會發光的東西」來形容炎明熹。（圖片來源：[email protected]_ko）
高晨維連貼多張炎明熹拎住新人獎的合照，更一起拍片，興奮程度更勝炎明熹﹗（圖片來源：IG@cleopatra_ko）
高晨維連貼多張炎明熹拎住新人獎的合照，更一起拍片，興奮程度更勝炎明熹﹗（圖片來源：[email protected]_ko）
炎明熹猛料老師高晨維栽培攞獎之路 為愛徒籌備兩年做一件事
炎明熹和姚焯菲同獲「勁爆新人」獎。 （圖片來源：[email protected] About Music 愛爆音樂）

聲夢傳奇｜炎明熹奪冠老師台下哭崩 高晨維15歲出道做歌手

《聲夢傳奇》總決賽，16歲炎明熹一人摘下 「《聲夢傳奇》專業評選大獎」、「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」三個獎項，成為大贏家。炎明熹台上感謝家人、老師照顧及栽培，最後喊住話最想返屋企探父母及祖父母，邊說邊感觸落淚﹗台下比她喊得更厲害的，其中非其歌唱老師高晨維莫屬﹗歌唱老師高晨維大有來頭，15歲出道做歌手，有多年舞台經驗，更為原名王佳恩的GiGi改藝名炎明熹，多年栽培炎明熹為她鋪路入行，眼見學有所成，難怪哭成淚人﹗

《聲夢傳奇》每一場比賽中，炎明熹都得到老師高晨維指導、特訓下贏下每一仗，師徒感情要好﹗在（圖片來源：高晨維IG）
《聲夢傳奇》每一場比賽中，炎明熹都得到老師高晨維指導、特訓下贏下每一仗，師徒感情要好﹗（圖片來源：高晨維IG）

炎明熹獲老師高晨維搵高人改藝名

炎明熹曾透露高晨維老師好愛錫佢，特意為她找來著名玄學師傳為她改藝名，師傅指GiGi五行欠火，所以為她改名炎明熹。原來高晨維來頭可不少，媽媽是廣東粵劇演員，受母親感染愛上唱歌，10歲開始在國內及東南亞等地演出。1998年，13歲開始參加各大小比賽，年僅15歲的高晨維參加新城 「新城997 Top One 新一代－劉德華慈善歌唱比賽」公開組中勇奪冠軍，簽約唱片公司正式出道做歌手，翌年推出唱片《我不是天使》。

14歲的GiGi在高晨維栽培下在「沙田超新聲」少年組奪冠。（圖片來源：高晨維IG）
14歲的GiGi在高晨維栽培下在「沙田超新聲」少年組奪冠。（圖片來源：高晨維IG）

炎明熹老師高晨維轉攻出發燒碟

高晨維因厭倦娛樂圈複雜人事，兩年後離開娛樂圈，但對歌唱熱情不減，於09年成為發燒碟歌手，出碟、開演唱會、得公開比賽獎項、做過評審，舞台經驗豐富，唱歌技巧受肯定﹗13年高晨維創立「星格創意藝術學校」，致力培育下一代，至今教過學生過百人﹗

炎明熹同詹天文都係高晨維愛徒﹗（圖片來源：高晨維IG）
炎明熹同詹天文都係高晨維愛徒﹗（圖片來源：高晨維IG）
冼靖峰、詹天文一直有跟隨朱晨維學唱歌，而姚焯菲則是參加《聲夢傳奇》比賽後期才跟老師學唱歌﹗（圖片來源：高晨維IG）
冼靖峰、詹天文一直有跟隨高晨維學唱歌，而姚焯菲則是參加《聲夢傳奇》比賽中段才跟老師學唱歌﹗（圖片來源：高晨維IG）

《聲夢傳奇》學員中除了炎明熹外，冼靖峰Archie、詹天文Windy都是她的學生。所以在《聲夢傳奇》比賽當中，她以「左手打右手」來比喻，總決賽完結，高晨維直言心情百感交集寄語學員：「9個月了，以呢個畫面作為終結，呢一刻，真係百感交集，唔識點講……今晚係聲夢旅程嘅終結，明天就係正式踏上歌手旅途嘅開始；以後嘅日子，我地要更加努力！」

高晨維15歲簽約唱片公司，16歲推出唱片《我不是天使》。（圖片來源：網上圖片）
高晨維15歲簽約唱片公司，16歲推出唱片《我不是天使》。（圖片來源：網上圖片）
高晨維（右）曾同陳奕迅同台表演﹗（圖片來源：高晨維IG）
高晨維（右）曾同陳奕迅同台表演﹗（圖片來源：高晨維IG）
現年36歲的高晨維，於13年高晨維創立「星格創意藝術學校」。（圖片來源：星格創意藝術學校網頁）
現年36歲的高晨維，於13年高晨維創立「星格創意藝術學校」。（圖片來源：星格創意藝術學校網頁）

聲夢傳奇｜炎明熹改定藝名鋪路入行

炎明熹 Gigi是《聲夢傳奇》三料冠軍 ，參賽時只有15歲，去年尾台慶憑翻唱王菲〈守望麥田〉突顯唱功與台型，比賽過程中一直高分領先，早在第7集 Gigi演唱〈沒有你還是愛你〉，更被陳奐仁大讚fantastic！據了解，炎明熹在油塘區就讀女子中學，與父母分隔兩地，參賽前的GiGi原本姓王，經姑丈發掘後去學唱歌，自小熱衷歌唱表演的Gigi，2018年開始在不同歌唱比賽奪獎，由於曾是「星格流行音樂學院」的學員，炎明熹改名前的活躍演出，猛料背景全部都有迹可尋。

炎明熹在高晨維細栽培下，參加過不同歌唱比賽，令GiGi累積舞台經驗，今天成績，得來不易﹗（圖片來源：高晨維IG）
炎明熹在高晨維細栽培下，參加過不同歌唱比賽，令GiGi累積舞台經驗，今天成績，得來不易﹗（圖片來源：高晨維IG）

聲夢傳奇｜炎明熹13歲已奪歌唱比賽冠軍

有成熟唱腔的炎明熹只有16歲，據了解，在油塘區就讀女子中學的GiGi原名「GiGi Wang」王佳恩，在參加聲夢之後才改名，2018年，年僅13歲的 Gigi Wang曾在《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中勇奪少年組冠軍、「Singing Fighter 中學大專歌唱比賽」中學組團體冠軍、「觀塘區聯校歌唱比賽 ECHOES」季軍﹗

Gigi以一身中性打扮在台上演繹自選歌曲。（圖片來源：TVB）
一直表現不俗的GiGi在第12集唱《吻別》演出稍為失準。（圖片來源：Tvb.com）

炎明熹父母均為內地人

在香港出世的炎明熹，家中有一個比她細4歲的弟弟和細8歲的妹妹，父母是內地人，所以自小跟姑媽姑丈一家一起生活，炎明熹姑丈是促成她入行的主要原因。由於自小已來港生活，炎明熹只有在放長假期才可以回內地與父母團聚，自去年爆出肺炎封關後，她已有一段長時間未見父母和弟妹，所以在得到冠軍時禁不住表達長期分隔的思念，連到場的親人都哭了出來。

高晨維一直在台下支持炎明熹﹗（圖片來源：TVB.com）
高晨維一直在台下支持炎明熹﹗（圖片來源：TVB.com）
炎明熹勇奪三獎，到場親友聽到她提及掛念長期分隔的父母，禁不住於台下哭崩。（圖片來源：TVB.com）
炎明熹勇奪三獎，台下的高晨維（右）聽到她提及掛念長期分隔的父母，禁不住於台下哭崩。（圖片來源：TVB.com）

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炎明熹GiGi 聲夢傳奇
炎明熹髮型被指似外星人冼樸⋯⋯

打頭陣獻唱王菲〈守望麥田〉

在首播的無綫《聲夢傳奇》第一回，15歲的炎明熹被安排打頭陣晒唱功，唱出王菲的〈守望麥田〉，短短一段晒巨肺功力！

《聲夢傳奇》炎明熹 Gigi 原名姓王 15歲聲夢學員檔案

《聲夢傳奇》炎明熹 Gigi 原名姓王 15歲聲夢學員檔案

炎明熹 Gigi 原名姓王 改名轉髮型為入行

原名王佳恩的炎明熹，初中年代（2018年開始）已在不同歌唱比賽奪獎，在參加聲夢之後才改名炎明熹，由於她是「星格流行音樂學院」的學員，過往有不少參賽及得獎的照片都可以在音樂學校面書中看到。

炎明熹 Gigi《聲夢傳奇》15歲學員檔案
2019年3月，在博愛好聲音中，王佳恩(Gigi)獲得少年組亞軍。（圖片：星格流行音樂學院）
炎明熹 GiGi
2019年3月 ，炎明熹 GiGi以王佳恩之名，獲邀請擔任耳機代言人。
13歲已獲歌唱比賽冠軍。
13歲已獲歌唱比賽冠軍。
去年8月，炎明熹/王佳恩以「黃佳恩」的名字參加「全港流行聲樂大賽」（相信是影片誤植字幕）
去年8月，炎明熹/王佳恩以「黃佳恩」的名字參加「全港流行聲樂大賽」（相信是影片誤植字幕）

炎明熹演唱《沒有你還是愛你》攀上Youtube熱門獲好評

【聲夢傳奇】第7集 Gigi炎明熹演唱《沒有你還是愛你》 陳奐仁大讚fantastic 第三回合，藍隊熱門選手炎明熹(Gigi)對戰紅隊詹天文(Windy)。面對Windy精彩演出在前，Gigi依然出色演繹另一個版本嘅《沒有你還是愛你》，更被陳奐仁大讚fantastic！去片欣賞Gigi嘅fantastic演出啦～

聲夢傳奇｜第9集｜Gigi炎明熹台風十足表演《愛情陷阱》

《聲夢傳奇》炎明熹 Gigi 原名姓王 15歲聲夢學員檔案
特色髮型被指似野口同學。（圖片來源：《聲夢傳奇》）

《聲夢傳奇》炎明熹 Gigi 原名姓王 15歲聲夢學員檔案

炎明熹 Gigi《聲夢傳奇》15歲學員檔案
炎明熹在無綫台慶當晚已初試啼聲。

炎明熹 翻唱王菲《守望麥田》

宣傳片中，炎明熹GiGi翻唱了王菲的《守望麥田》

https://youtu.be/IqEeoYx8omA

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