炎明熹猛料老師高晨維栽培攞獎之路 為愛徒籌備兩年做一件事

16歲炎明熹奪得《聲夢傳奇》三料冠軍，成為大贏家的炎明熹在台上喊住感謝家人及歌唱老師，台下喊得比炎明熹更厲害的是栽培她的歌唱老師高晨維﹗奪冠炎明熹正式加入樂壇，並獲得樂壇首個獎項，在新城勁爆頒獎禮中獲「勁爆新人」獎，老師高晨維為此發長文指悉心栽培炎明熹而有「收成」，為炎明熹感到驕傲﹗