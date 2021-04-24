聲夢傳奇｜大熱炎明熹Gigi打頭陣戰敗 潘靜文Sherman失信心爆喊 姚焯菲Chantel唱JW歌挽劣勢
無綫《聲夢傳奇》在第二集Foul走Lolita（蔡愷穎）後，只剩下14位學員，於第三集分成紅、藍兩隊對戰，上個回合跌入危險區，險被淘汰的潘靜文（Sherman）和姚焯菲（Chantel），今次雙雙被揀入周柏豪、JW（王灝兒）及泳兒所領導的紅隊中，面對沉重壓力的Sherman忍不住崩潰落淚，不過今集有驚喜……
文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》圖片、潘靜文和姚焯菲IG圖片
第三集《聲夢傳奇》大熱Gigi隊長帶頭輸
《聲夢傳奇》在第一、二集已完成首個回合比賽，結果為：詹天文（24票）、何晉樂（22票）、林君蓮（22票）、孫漢霖（20票）、炎明熹（19票）、張馳豪（16票）、林沚羿（15票）、鍾柔美（15票）、冼靖峰（14票）、黃奕斌（13票）、林智樂（13票）、姚焯菲（9票）、潘靜文（8票）、文凱婷（5票）及蔡愷穎（4票），最後蔡愷穎（Lolita）得分最低，慘被淘汰。
兩隊正式對戰
第三集（4月24日）中，剩下的14位學員被分成紅、藍兩隊，需要比試7個回合，最後由累計總票數較低一隊的導師，揀選1位學員淘汰。藍隊導師由Gin Lee（李幸倪）、衛蘭及AGA（江海迦）擔任，紅隊導師則是周柏豪、JW（王灝兒）及泳兒。
周柏豪為Sherman打氣
在上個回合分別取得9分及8分而跌入危險區，險被淘汰的14歲姚焯菲（Chantel）和23歲潘靜文（Sherman），同樣被選入了紅隊。選擇Sherman進入紅隊的周柏豪，在節目中鼓勵Sherman說：「有時被人睇低一線都未必係壞事，最緊要自己爭氣！」
JW擔心Chantel表現
而同樣進入紅隊的Chantel，在今集要同藍隊17歲林智樂（Felix）對戰，Chantel選擇了唱JW的歌，獲原唱人JW親自分享唱歌技巧。不過JW聽完Chantel排練，卻表示非常擔心：「我畀咗好多information佢，我好驚佢吸收唔到。」
Chantel對戰Felix
而在兩人上台分別表演過後，上次取得13票的Felix卻被評審之一音樂製作人陳彥廷批評進步不及Chantel大，他表示：「Felix有好大進步，可惜Chantel嘅進步比Felix更大。」