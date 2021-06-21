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聲夢傳奇｜16歲炎明熹立定目標做歌手 未動筆簽約無綫有原因

東方新地 - 娛聞

憑著無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》人氣急升的炎明熹（Gigi），由節目開播以來一直是大熱門，雖然只得16歲，但Gigi已立定目標做歌手，講到最近有傳無綫要入圍十強的學員簽5年基本藝員合約，Gigi坦言已收到無綫的offer，但未動筆透露還在考慮中。

文：東方新地｜圖：炎明熹IG、《聲夢傳奇》圖片及YouTube截圖

《聲夢傳奇》炎明熹 預告轉歌路唱抒情歌曲

炎明熹（Gigi）早前在《聲夢傳奇》中演繹Jazz版〈愛情陷阱〉備受讚賞，不過日前出席活動時，她就透露下次比賽將會一改型格路線，轉唱抒情歌曲，硬撼被封為甜美初戀系的另一大熱學員姚焯菲（Chantel）。

藍隊隊長Gigi演繹譚詠麟經典金曲〈愛情陷阱〉。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
作為藍隊隊長的Gigi早前在節目中演繹譚詠麟的經典金曲〈愛情陷阱〉，結果以16對9打敗了紅隊的Rock。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
Gigi（右一）和Chantel（左一）因參加《聲夢傳奇》而雙雙人氣急升，成為大熱門，更被封為「聲夢孖妹」。（圖片來源：炎明熹IG）
Gigi（右一）和Chantel（左一）因參加《聲夢傳奇》而雙雙人氣急升，成為大熱門，更被封為「聲夢孖妹」。（圖片來源：炎明熹IG）

炎明熹親爆未動筆原因

提到最近有傳無綫要求入圍十強的學員簽下5年基本藝員合約，Gigi坦言已收到無綫的offer，但否認已簽約，只表示現在正在思考中，仲拖埋其他學員落水，指大家應該都有收到offer，仲話「大家都諗緊」。此外雖然Gigi仍在讀書，但她直言已確立目標，未來會堅定地向歌手路進發。

Gigi坦言參加《聲夢傳奇》對她的學業有所影響，但她相信自己有能力可以兼顧兩者。（圖片來源：炎明熹IG）
Gigi坦言參加《聲夢傳奇》對她的學業有所影響，但她相信自己有能力可以兼顧兩者。（圖片來源：炎明熹IG）
Gigi演唱〈沒有你還是愛你〉的影片上載至今約一個月，已有超過160萬點擊率，不過她表示自己最喜愛的表演還是〈愛情陷阱〉。（圖片來源：YouTube截圖）
Gigi演唱林憶蓮的〈沒有你還是愛你〉的影片上載至今約一個月，已有超過160萬點擊率，不過她表示自己最喜愛的表演還是〈愛情陷阱〉。（圖片來源：YouTube截圖）

自認典型宅女

炎明熹（Gigi）原名王佳恩，就讀於聖安當女書院，自小愛唱歌，由12歲開始接受音樂學院的重點培訓，參加過不少音樂劇和歌唱節目表演。此外在學校選修繪畫及設計的Gigi，直認平日很少出門，是個典型宅女，可以在家足不出戶一直畫畫。

Gigi自言除了唱歌外，最鍾意宅在家中畫畫。（圖片來源：炎明熹IG）
Gigi自言除了唱歌外，最鍾意宅在家中畫畫。（圖片來源：炎明熹IG）
「炎明熹」是Gigi的歌唱老師搵來風水師傅為她起的藝名。（圖片來源：炎明熹IG）
「炎明熹」是Gigi的歌唱老師搵來風水師傅為她起的藝名，未入行已改定藝名，目標明確。（圖片來源：炎明熹IG）
Gigi初出場已因翻唱王菲〈守望麥田〉大晒巨肺唱功，而被封為「少女G.E.M.」。（圖片來源：炎明熹IG）
Gigi初出場已因翻唱王菲〈守望麥田〉大晒巨肺唱功，而被封為「少女G.E.M.」。（圖片來源：炎明熹IG）

即刻翻睇Gigi演唱〈沒有你還是愛你〉：

仲有Jazz版〈愛情陷阱〉：

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