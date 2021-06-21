聲夢傳奇｜16歲炎明熹立定目標做歌手 未動筆簽約無綫有原因

憑著無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》人氣急升的炎明熹（Gigi），由節目開播以來一直是大熱門，雖然只得16歲，但Gigi已立定目標做歌手，講到最近有傳無綫要入圍十強的學員簽5年基本藝員合約，Gigi坦言已收到無綫的offer，但未動筆透露還在考慮中。

文：東方新地｜圖：炎明熹IG、《聲夢傳奇》圖片及YouTube截圖