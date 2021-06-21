聲夢傳奇｜16歲炎明熹立定目標做歌手 未動筆簽約無綫有原因
憑著無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》人氣急升的炎明熹（Gigi），由節目開播以來一直是大熱門，雖然只得16歲，但Gigi已立定目標做歌手，講到最近有傳無綫要入圍十強的學員簽5年基本藝員合約，Gigi坦言已收到無綫的offer，但未動筆透露還在考慮中。
文：東方新地｜圖：炎明熹IG、《聲夢傳奇》圖片及YouTube截圖
《聲夢傳奇》炎明熹 預告轉歌路唱抒情歌曲
炎明熹（Gigi）早前在《聲夢傳奇》中演繹Jazz版〈愛情陷阱〉備受讚賞，不過日前出席活動時，她就透露下次比賽將會一改型格路線，轉唱抒情歌曲，硬撼被封為甜美初戀系的另一大熱學員姚焯菲（Chantel）。
炎明熹親爆未動筆原因
提到最近有傳無綫要求入圍十強的學員簽下5年基本藝員合約，Gigi坦言已收到無綫的offer，但否認已簽約，只表示現在正在思考中，仲拖埋其他學員落水，指大家應該都有收到offer，仲話「大家都諗緊」。此外雖然Gigi仍在讀書，但她直言已確立目標，未來會堅定地向歌手路進發。
自認典型宅女
炎明熹（Gigi）原名王佳恩，就讀於聖安當女書院，自小愛唱歌，由12歲開始接受音樂學院的重點培訓，參加過不少音樂劇和歌唱節目表演。此外在學校選修繪畫及設計的Gigi，直認平日很少出門，是個典型宅女，可以在家足不出戶一直畫畫。