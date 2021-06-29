聲夢傳奇｜炎明熹舊片曝光 素顏講理想 濃妝參加公開比賽 網民驚嘆過於成熟

《聲夢傳奇》進入白熱化階段，當中16歲的炎明熹（Gigi）是冠軍大熱，她在比賽中唱的《沒有你還是愛你》在YouTube現時已逾160萬次點擊率，有實力有台型的她，小小年紀已身經百戰，早前網民翻出炎明熹真情對話留言給20年後的自己，以及參加公開比賽時的影片，兩條片中素顏與濃妝反差極大，無論思想與外形，網民都覺得炎明熹太過成熟。

撰文：東方新地 圖片：《星聲Wannabe》及《全港流行聲樂大賽》影片截圖、炎明熹IG、姚焯菲IG