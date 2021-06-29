聲夢傳奇｜炎明熹舊片曝光 素顏講理想 濃妝參加公開比賽 網民驚嘆過於成熟
《聲夢傳奇》進入白熱化階段，當中16歲的炎明熹（Gigi）是冠軍大熱，她在比賽中唱的《沒有你還是愛你》在YouTube現時已逾160萬次點擊率，有實力有台型的她，小小年紀已身經百戰，早前網民翻出炎明熹真情對話留言給20年後的自己，以及參加公開比賽時的影片，兩條片中素顏與濃妝反差極大，無論思想與外形，網民都覺得炎明熹太過成熟。
撰文：東方新地 圖片：《星聲Wannabe》及《全港流行聲樂大賽》影片截圖、炎明熹IG、姚焯菲IG
兩條炎明熹影片流出
炎明熹(Gigi)今年16歲，但已經勁有台型，而且唱功了得，被封為「少女G.E.M.」，Gigi早在12歲開始在音樂學院接受唱歌訓練，初中已經參加過不少歌唱比賽，早前有兩條炎明熹的影片曝光，一條是13歲讀中二的她留言給20年後的自己，另一條是她19年參加《全港流行聲樂大賽2019》的影片。
素顏炎明熹係無眉娘
炎明熹3年前為《星聲Wannabe》拍了一條視頻，片中她完全素顏出鏡，原來本身眉毛比較淡，唔畫眉就變無眉娘。當時Gigi學唱歌不久，最鍾意唱Lady Gaga的英文歌，不過笑言英文字好長唔多識，有時要查字典。Gigi更留言給20年後的自己，如果做到實力派歌手，她希望教人唱歌。
素顏炎明熹立志成為賽力派歌手
濃妝戰鬥格似酒廊歌手
另一條炎明熹於19年參加《全港流行聲樂大賽》的影片，化了超級濃妝，看上去比實際年齡大得多，在台上的她表現爐火純青，好比經驗老到的酒廊歌手。除了無懈可擊的唱功被網民熱議外，Gigi過於成熟的外表亦成為話題，當時的她前額留有瀏海，仍未剪現在的特色齊蔭。
參賽前改名催運
炎明熹原名是王佳恩，她在參加《聲夢傳奇》前改藝名為炎明熹，在節目中勁搶fo的Gigi，現實生活中性格文靜，喜歡設計和繪畫，是一位藝術型的女生。Gigi自小喜愛唱歌，受內地歌唱選秀節目《中國好聲音》影響，年幼時已識自己在網上下載歌曲來練習，12歲開始在家人安排下學唱歌，於星格流行音樂學院接受唱歌及舞台演出的專業訓練，又曾參加過不少歌唱比賽，得獎無數，可以說是天生就吃這行飯。