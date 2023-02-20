傳《聲夢傳奇》開新一季網民反應兩極 網民質疑：舊人未捧掂又開新？
傳《聲夢傳奇3》籌備中 網民質疑：舊人未捧掂又開新？
TVB近年所舉辦的歌唱選秀節目系列《聲夢傳奇》捧紅不少新歌手，《聲夢1》出身的炎明熹、姚焯菲Chantel和鍾柔美等人都紅到發紫；相反《聲夢2》的參賽者就冇乜聲氣。最近有消息傳出TVB正在籌備《聲夢傳奇3》，不少網民都對此表示非常不滿，認為TVB都未捧掂《聲夢2》就準備捧新人，仲話與其開《聲夢3》，不如繼續搞近排人氣高企的《中年好聲音》。
楊千嬅爆囝囝想參加《聲夢》 有望成種子選手
楊千嬅早前在節目講到囝囝丁進諾喜歡扮鬼扮馬，更遺傳父母鍾意唱歌的特質，她說︰「佢好鍾意唱歌，仲睇晒《聲夢傳奇2》識晒啲學員名，所以佢識Eric（《聲夢2》導師之一）。佢叫我問下點樣參加。我話你唔好言之過早，10歲咋。佢唔知以為係玩game，唔明個樣嘢，唔明個壓力喺邊度。」楊千嬅咁醒目仔節目剛籌備就幫囝囝宣傳，看來囝囝有機會成為《聲夢傳奇3》的種子選手之一！
《聲夢2》冠軍任暟晴曝光率低
去年在《聲夢2》成功奪冠的任暟晴，一度被追捧為「姚焯菲Chantel 接班人」，但可惜後勁不繼，過咗大半年都未有原創音樂作品派台。不過比起《聲夢1》冠軍炎明熹，《聲夢2》冠軍任暟晴出道大半年，最近已經有機會參加懷念張國榮Proejct，翻唱張國榮的《怪你過分美麗》，雖然未能獲得太大迴響，但有份參與呢個計劃都算有個唔錯嘅開頭。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
第41屆《金像獎》即將於幾時舉行？
第41屆《香港電影金像獎》於2月9日在尖沙咀文化中心舉行記者會，宣布今年19個獎項的提名名單，而頒獎典禮即將於⋯⋯按此看完整入圍名單
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