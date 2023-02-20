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傳《聲夢傳奇》開新一季網民反應兩極 網民質疑：舊人未捧掂又開新？

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《聲夢傳奇2》 剛結束不夠一年，最近就傳出TVB正準備為《聲夢傳奇》開新一季。消息一傳出，大班網民都留言質疑TVB都未捧掂《聲夢2》嘅參賽者就準備捧新人，批評TVB浪費資源。實際上，《聲夢2》的確無論人氣和收視都強差人意，就連冠軍任暟晴冇乜聲氣，又難怪網民都會咁嬲嘅！

聲夢傳奇 最近就傳出TVB正準備為《聲夢傳奇》開新一季
最近就傳出TVB正準備為《聲夢傳奇》開新一季。（圖片來源：微博圖片）

傳《聲夢傳奇3》籌備中 網民質疑：舊人未捧掂又開新？

TVB近年所舉辦的歌唱選秀節目系列《聲夢傳奇》捧紅不少新歌手，《聲夢1》出身的炎明熹、姚焯菲Chantel和鍾柔美等人都紅到發紫；相反《聲夢2》的參賽者就冇乜聲氣。最近有消息傳出TVB正在籌備《聲夢傳奇3》，不少網民都對此表示非常不滿，認為TVB都未捧掂《聲夢2》就準備捧新人，仲話與其開《聲夢3》，不如繼續搞近排人氣高企的《中年好聲音》。

聲夢傳奇 《聲夢1》捧紅多個新歌手，出身的炎明熹、姚焯菲Chantel和鍾柔美等人都紅到發紫
《聲夢1》捧紅多個新歌手，出身的炎明熹、姚焯菲Chantel和鍾柔美等人都紅到發紫。（圖片來源：東方新地）
聲夢傳奇 相反《聲夢2》可以叫得出名嘅參賽者就冇幾個。
相反《聲夢2》可以叫得出名嘅參賽者就冇幾個。（圖片來源：TVB截圖）
聲夢傳奇
（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

楊千嬅爆囝囝想參加《聲夢》 有望成種子選手

楊千嬅早前在節目講到囝囝丁進諾喜歡扮鬼扮馬，更遺傳父母鍾意唱歌的特質，她說︰「佢好鍾意唱歌，仲睇晒《聲夢傳奇2》識晒啲學員名，所以佢識Eric（《聲夢2》導師之一）。佢叫我問下點樣參加。我話你唔好言之過早，10歲咋。佢唔知以為係玩game，唔明個樣嘢，唔明個壓力喺邊度。」楊千嬅咁醒目仔節目剛籌備就幫囝囝宣傳，看來囝囝有機會成為《聲夢傳奇3》的種子選手之一！

聲夢傳奇 鋪鋪poker 楊千嬅 睇嚟楊千嬅囝仔好快會入行做歌日。
睇嚟楊千嬅囝仔有望成《聲夢3》種子選手。（圖片來源：IG：yeungchinwah）
聲夢傳奇 鋪鋪poker 楊千嬅 楊千嬅現身《鋪鋪Poker》。
楊千嬅早前現身《鋪鋪Poker》，大爆囝囝想參加《聲夢》，仲叫自己問吓點樣參加。（圖片來源：TVB提供）

《聲夢2》冠軍任暟晴曝光率低

去年在《聲夢2》成功奪冠的任暟晴，一度被追捧為「姚焯菲Chantel 接班人」，但可惜後勁不繼，過咗大半年都未有原創音樂作品派台。不過比起《聲夢1》冠軍炎明熹，《聲夢2》冠軍任暟晴出道大半年，最近已經有機會參加懷念張國榮Proejct，翻唱張國榮的《怪你過分美麗》，雖然未能獲得太大迴響，但有份參與呢個計劃都算有個唔錯嘅開頭。

聲夢傳奇 去年在《聲夢2》成功奪冠的任暟晴，一度被追捧為「姚焯菲Chantel 接班人」
去年在《聲夢2》成功奪冠的任暟晴，一度被追捧為「姚焯菲Chantel 接班人」。（圖片來源：[email protected]
聲夢傳奇 最近就有機會參加懷念張國榮Proejct，翻唱張國榮的《怪你過分美麗》
最近就有機會參加懷念張國榮Proejct，翻唱張國榮的《怪你過分美麗》。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：微博圖片、網民留言截圖、[email protected]、TVB提供、[email protected]

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