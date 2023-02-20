傳《聲夢傳奇》開新一季網民反應兩極 網民質疑：舊人未捧掂又開新？

《聲夢傳奇2》 剛結束不夠一年，最近就傳出TVB正準備為《聲夢傳奇》開新一季。消息一傳出，大班網民都留言質疑TVB都未捧掂《聲夢2》嘅參賽者就準備捧新人，批評TVB浪費資源。實際上，《聲夢2》的確無論人氣和收視都強差人意，就連冠軍任暟晴冇乜聲氣，又難怪網民都會咁嬲嘅！