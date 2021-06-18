聲夢傳奇｜玩死亡賽制 文凱婷孖林欣彤被狠批 林智樂出局林奕匡自責落淚
文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》圖片
《聲夢傳奇》回歸個人戰場
上集詹天文（Windy）被淘汰後，剩下的9位學員被分成兩集上場，由每位學員各自揀選1位星級歌手導師合唱自選歌曲，林智樂（Felix）、林君蓮（Kaitlyn）、冼靖峰（Archie）與文凱婷（Aeren）這4位學員，將率先於今集上陣比賽，並有1位將會在今集被淘汰。
林智樂 Felix 街頭Busking
今集打頭陣的是Felix與林奕匡，林奕匡比賽前曾與Felix在尖沙咀碼頭進行Busking，希望Felix學識面對觀眾，放膽唱歌。張佳添聽完二人演繹張學友經典金曲，大讚Felix的聲線很有潛質：「今日係一個靚聲嘅拼盤，兩種唔同嘅溫柔作出攻勢，我係女仔會好冧！」不過Felix以11分率先要入危險區坐。
林君蓮 Kaitlyn 跟泳兒去唱K
泳兒就帶Kaitlyn去唱卡拉OK，希望找到適合她獨特聲線的歌曲，更希望打開她的內心。趙增熹聽完二人之演繹，直指Kaitlyn：「你有把好好聽嘅聲，用自己把聲去吸引評判係唔夠，係要用能力吸引我哋。」Kaitlyn雖然獲得不錯的評語，不過最後只有17分。
冼靖峰 Archie想唱R&B
Archie想唱R&B出戰，因為JW曾大讚馮允謙唱R&B唱得很好，所以他便揀選了馮允謙一齊參加比賽。馮允謙大讚Archie非常勤力，很努力練習所學到的和音及唱歌技巧，希望他在比賽時能夠盡情發揮，可以「enjoy the stage」。Archie最後以23分成為今集最高分者。
文凱婷 Aeren欠缺自信
與Aeren合唱的林欣彤，在比賽前意外跌落樓梯，下巴與膝蓋受傷，曾想過放棄擔任導師。幸好之後林欣彤康復進展良好，能與Aeren一齊排練及比賽。林欣彤指Aeren欠缺自信，因此她特別向Aeren分享當年自己參加《超級巨聲2》時的比賽心得。二人所揀選的參賽歌曲，本身由陳奐仁負責曲詞編監，陳奐仁直指Aeren：「無show到你嘅唱功！」獲得劣評的Aeren竟然避過一劫，以13分險勝。
其餘5位學員包括姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、黃奕斌（Hugo）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi），將於下集出戰。此外大會將由今集（6月19日）晚上8時30分展開網絡投票活動，直到決賽當晚累計得票最高的學員，將奪得「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」。