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聲夢傳奇｜玩死亡賽制 文凱婷孖林欣彤被狠批 林智樂出局林奕匡自責落淚

東方新地 - 娛聞

無綫《聲夢傳奇》來到第10集，只剩下9位學員參賽被分成兩階段作賽，今集率先上場的4位學員有林智樂（Felix）、林君蓮（Kaitlyn）、冼靖峰（Archie）與文凱婷（Aeren），4人各自配對1位星級歌手導師上台合唱自選歌曲，得分最低之的學員會立即被淘汰！

文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》圖片

《聲夢傳奇》回歸個人戰場

上集詹天文（Windy）被淘汰後，剩下的9位學員被分成兩集上場，由每位學員各自揀選1位星級歌手導師合唱自選歌曲，林智樂（Felix）、林君蓮（Kaitlyn）、冼靖峰（Archie）與文凱婷（Aeren）這4位學員，將率先於今集上陣比賽，並有1位將會在今集被淘汰。

今集開始9位學員將不再分成紅藍組，而是回歸個人身份，繼續晉級第六輪比賽。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
今集開始9位學員將不再分成紅藍組，而是回歸個人身份，繼續晉級第六輪比賽。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
9位歌手導師包括有馮允謙、林欣彤、林奕匡、周柏豪、JW（王灝兒）、泳兒、AGA（江海迦）、Gin Lee（李幸倪）、衛蘭。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
9位歌手導師包括有馮允謙、林欣彤、林奕匡、周柏豪、JW（王灝兒）、泳兒、AGA（江海迦）、Gin Lee（李幸倪）、衛蘭。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
馮允謙、林欣彤、林奕匡都是新加入的導師。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
馮允謙、林欣彤、林奕匡都是新加入的導師。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
期間Kaitlyn不懂如何選擇導師，獲主理人李克勤從旁協助。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
期間Kaitlyn不懂如何選擇導師，獲主理人李克勤從旁協助。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）

林智樂 Felix 街頭Busking

今集打頭陣的是Felix與林奕匡，林奕匡比賽前曾與Felix在尖沙咀碼頭進行Busking，希望Felix學識面對觀眾，放膽唱歌。張佳添聽完二人演繹張學友經典金曲，大讚Felix的聲線很有潛質：「今日係一個靚聲嘅拼盤，兩種唔同嘅溫柔作出攻勢，我係女仔會好冧！」不過Felix以11分率先要入危險區坐。

林奕匡與Felix比賽前曾在尖沙咀碼頭進行Busking。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
林奕匡與Felix比賽前曾在尖沙咀碼頭進行Busking。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
林奕匡希望Felix學識面對觀眾，放膽唱歌。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
林奕匡希望Felix學識面對觀眾，放膽唱歌。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
林奕匡與Felix演繹張學友經典金曲。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
林奕匡與Felix演繹張學友經典金曲。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
林奕匡與Felix演繹張學友經典金曲。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
林奕匡與Felix演繹張學友經典金曲。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
林奕匡與Felix演繹張學友經典金曲。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
林奕匡與Felix演繹張學友經典金曲。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
Felix獲張佳添大讚聲線很有潛質。 （圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
Felix獲張佳添大讚聲線很有潛質。 （圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）

林君蓮 Kaitlyn 跟泳兒去唱K

泳兒就帶Kaitlyn去唱卡拉OK，希望找到適合她獨特聲線的歌曲，更希望打開她的內心。趙增熹聽完二人之演繹，直指Kaitlyn：「你有把好好聽嘅聲，用自己把聲去吸引評判係唔夠，係要用能力吸引我哋。」Kaitlyn雖然獲得不錯的評語，不過最後只有17分。

泳兒比賽前帶Kaitlyn去唱卡拉OK。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
泳兒比賽前帶Kaitlyn去唱卡拉OK。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
兩人在卡拉OK唱泳兒的〈溝渠暢泳〉。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
兩人在卡拉OK唱泳兒的〈溝渠暢泳〉。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
泳兒與Kaitlyn演繹自選金曲。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
泳兒與Kaitlyn演繹自選金曲。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
Kaitlyn在台上與泳兒對唱金曲。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
Kaitlyn在台上與泳兒對唱金曲。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
Kaitlyn在台上與泳兒對唱金曲。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
Kaitlyn在台上與泳兒對唱金曲。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
泳兒與Kaitlyn。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
泳兒與Kaitlyn。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
趙增熹直指Kaitlyn要用自己把聲以外的能力去吸引評判。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
趙增熹直指Kaitlyn要用自己把聲以外的能力去吸引評判。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）

冼靖峰 Archie想唱R&B

Archie想唱R&B出戰，因為JW曾大讚馮允謙唱R&B唱得很好，所以他便揀選了馮允謙一齊參加比賽。馮允謙大讚Archie非常勤力，很努力練習所學到的和音及唱歌技巧，希望他在比賽時能夠盡情發揮，可以「enjoy the stage」。Archie最後以23分成為今集最高分者。

馮允謙及JW大讚Archie非常勤力，很努力練習所學到的和音及唱歌技巧。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
馮允謙及JW大讚Archie非常勤力，很努力練習所學到的和音及唱歌技巧。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
馮允謙與Archie在台上演繹自選金曲。 （圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
馮允謙與Archie在台上演繹自選金曲。 （圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
Archie今次以R&B歌曲出戰。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
Archie今次以R&B歌曲出戰。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
Archie上個回合唱〈黑夜不再來〉得到評審讚賞，今次能否同樣取得高分順利晉級？（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
Archie上個回合唱〈黑夜不再來〉得到評審讚賞，今次能否同樣取得高分順利晉級？（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
馮允謙希望Archie可以「enjoy the stage」。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
馮允謙希望Archie可以「enjoy the stage」。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）

文凱婷 Aeren欠缺自信

與Aeren合唱的林欣彤，在比賽前意外跌落樓梯，下巴與膝蓋受傷，曾想過放棄擔任導師。幸好之後林欣彤康復進展良好，能與Aeren一齊排練及比賽。林欣彤指Aeren欠缺自信，因此她特別向Aeren分享當年自己參加《超級巨聲2》時的比賽心得。二人所揀選的參賽歌曲，本身由陳奐仁負責曲詞編監，陳奐仁直指Aeren：「無show到你嘅唱功！」獲得劣評的Aeren竟然避過一劫，以13分險勝。

林欣彤負傷與文凱婷（Aeren）排練。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
林欣彤負傷與Aeren排練。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
Aeren被林欣彤指欠缺自信。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
Aeren被林欣彤指欠缺自信。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
林欣彤特別分享當年自己參加《超級巨聲2》時的心得，來鼓勵Aeren。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
林欣彤特別分享當年自己參加《超級巨聲2》時的心得，來鼓勵Aeren。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
林欣彤與Aeren一同演繹自選金曲。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
林欣彤與Aeren一同演繹自選金曲。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
Aeren以一身型格打扮上台作賽。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
Aeren以一身型格打扮上台作賽。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
Aeren與林欣彤一齊緊張地接受評判批評。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
Aeren與林欣彤一齊緊張地接受評判批評。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
陳奐仁直指Aeren：「無show到你嘅唱功！」（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
陳奐仁直指Aeren：「無show到你嘅唱功！」仲話：「高潮唔一定大力就出來！」（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）

其餘5位學員包括姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、黃奕斌（Hugo）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi），將於下集出戰。此外大會將由今集（6月19日）晚上8時30分展開網絡投票活動，直到決賽當晚累計得票最高的學員，將奪得「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」。

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