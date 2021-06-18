聲夢傳奇｜玩死亡賽制 文凱婷孖林欣彤被狠批 林智樂出局林奕匡自責落淚

無綫《聲夢傳奇》來到第10集，只剩下9位學員參賽被分成兩階段作賽，今集率先上場的4位學員有林智樂（Felix）、林君蓮（Kaitlyn）、冼靖峰（Archie）與文凱婷（Aeren），4人各自配對1位星級歌手導師上台合唱自選歌曲，得分最低之的學員會立即被淘汰！

文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》圖片