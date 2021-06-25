聲夢傳奇｜Hugo黃奕斌孖周柏豪唱〈甘心替代你〉被封「死亡之組」盛傳將被foul
繼上集林智樂（Felix）被淘汰後，今集《聲夢傳奇》繼續由餘下5位學員炎明熹（Gigi）、何晉樂（Rock）、黃奕斌（Hugo）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）夥拍導師出戰，其中孖周柏豪合唱〈甘心替代你〉的Hugo被網民封「死亡之組」，盛傳將會foul走！
文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》圖片
《聲夢傳奇》Hugo、柏豪 男男合獲讚「有情侶Feel」
無綫選秀節目《聲夢傳奇》上集開始的第六輪比賽，已即時foul走了和林奕匡合唱、只得11分的Felix。在今次第11集節目中，繼續由餘下的5位學員出戰，包括：炎明熹（Gigi）、何晉樂（Rock）、黃奕斌（Hugo）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi），分別配對餘下的5位歌手導師：AGA（江海迦）、Gin Lee（李幸倪）、周柏豪、JW（王灝兒）和衛蘭，其中獲得最低分的學員亦會即時被淘汰。
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今集最受網民關注的學員和導師組合，是黃奕斌（Hugo）和導師周柏豪這一對，原來Hugo一早已鎖定導師周柏豪做拍檔，並選唱鄭伊健的電影歌曲〈甘心替代你〉出戰。不過由於Hugo不理解所選歌曲的意思，柏豪便與工作人員即場演繹該電影的經典場面。而林欣彤在欣賞完二人的演繹後，大讚Hugo「台風很好，身型高挑，好靚仔！」泳兒都非常認同，指二人對望時甚至有「情侶感覺」。
不過由於周柏豪唱功一直備受網友質疑，其8年前在自己演唱會上與張敬軒合唱〈櫻花樹下〉一事也不斷被網友回帶，所以今次Hugo和周柏豪這個組合，也被網民封為「死亡之組」，有不少網友更指「我驚佢連王浩信都ko唔到」、「拍住柏豪係要唱呢啲」等等，日前在《聲夢傳奇》的維基網頁上，更曾一度「流出」眾人的合唱歌單，並預告Hugo將會被foul走，但不久後資料已被刪走！
何晉樂x Gin Lee 演唱〈天黑黑〉紓發被誤解心結
何晉樂（Rock）揀選了Gin Lee（李幸倪）做自己的歌手導師，選唱了孫燕姿的〈天黑黑〉，Gin Lee指Rock有很多心結，比賽期間一直被人誤解。Gin Lee覺得Rock與自己很相似，因為她之前參加歌唱比賽時同樣感到非常迷惘，幸得林憶蓮的一句說話令她重新振作，所以Gin Lee很希望可以幫到Rock順利晉級。