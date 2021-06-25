聲夢傳奇｜Hugo黃奕斌孖周柏豪唱〈甘心替代你〉被封「死亡之組」盛傳將被foul

繼上集林智樂（Felix）被淘汰後，今集《聲夢傳奇》繼續由餘下5位學員炎明熹（Gigi）、何晉樂（Rock）、黃奕斌（Hugo）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）夥拍導師出戰，其中孖周柏豪合唱〈甘心替代你〉的Hugo被網民封「死亡之組」，盛傳將會foul走！

文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》圖片