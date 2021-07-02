聲夢傳奇｜玩新賽制評審隨時撳燈 冼靖峰表現失準 炎明熹被李克勤批「魂魄不齊」
文：東方新地｜圖：TVB《聲夢傳奇》
《聲夢傳奇》轉玩新賽制
上集《聲夢傳奇》中何晉樂（Rock）與黃奕斌（Hugo）同得最低分跌入危險區，經25位評審再次投票後，Hugo最終被淘汰。到今集第12集（7月3日）比賽進行到第七輪，戰況越來越激烈，7位學員文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、林君蓮（Kaitlyn）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）選唱自選歌曲，爭奪6強席位。25位評審在學員唱歌期間可以隨時按綠燈，亦可以隨時轉軚，最後獲得最少綠燈之學員將會被淘汰。
冼靖峰 失去音準
被安排第一個出場的冼靖峰（Archie）被指唱歌沒有真感情，Gin Lee（李幸倪）教Archie如何透過唱歌去講故事。評審陳奐仁聽完Archie之演繹，直指：「唱得太用力，好明顯失去音準！」
炎明熹 被指揀錯歌
而一直被批評咬字有問題的炎明熹（Gigi），獲導演JW（王灝兒）教她用「咬蘋果」的方法去改善，去演繹張學友的國語歌〈吻別〉。可惜Gigi今次比賽失準，評審伍仲衡直指Gigi揀錯歌，李克勤更指Gigi「魂魄不齊」。
文凱婷 演繹性感失敗
由AGA（江海迦）擔任歌手導師的文凱婷（Aeren）選唱跳唱歌曲出戰。主理人李克勤覺得比較成熟的觀眾會喜愛Aeren，提議在舞蹈內加少少性感的感覺，更向Aeren親身示範，但評審王梓軒就直指：「一首充滿情慾同衝動嘅歌，我喺你首歌感受唔到！」
姚焯菲 再次初戀
姚焯菲（Chantel）被指唱法太似導師JW（王灝兒），今次就由衛蘭幫Chantel進行特訓。評審周錫漢聽完Chantel演繹黎明歌曲〈我這樣愛你〉，大讚：「扯咗入去初戀漩渦入面！」
林君蓮 需要突破
林君蓮（Kaitlyn）唱法獨特，但被評審批評不能只用同一方法「用聲」，林欣彤指自己當年參加《超級巨聲2》時都被指有同一問題，今次她特別教Kaitlyn「發聲」，希望Kaitlyn可以突破自己。
何晉樂搵周柏豪幫拖
何晉樂（Rock）在上一輪比賽的表現嚴重失準，差點被淘汰。今次周柏豪幫Rock調節心理質素，突破心理關卡。Rock今次選唱李克勤的歌曲，更獲克勤親自教路。
鍾柔美 展現狂野性感
擅長跳舞的鍾柔美（Yumi）歌唱能力一直被質疑。泳兒希望幫Yumi平反，讓Yumi展示歌唱能力，並展現「狂野、性感」的一面，去跳唱郭富城的〈狂野之城〉。泳兒聽完Yumi的演繹後感動落淚，評審張佳添更指：「I love it！」