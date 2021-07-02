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聲夢傳奇｜玩新賽制評審隨時撳燈 冼靖峰表現失準 炎明熹被李克勤批「魂魄不齊」

東方新地 - 娛聞

無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》新一集由7位學員文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、林君蓮（Kaitlyn）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）選唱自選歌曲，爭奪6強席位，今集更轉玩新賽制，25位評審在學員唱歌期間可以隨時按綠燈，更可以隨時轉軚，加大學員們的心理壓力，第一個出場的Archie更被指表現失準！此外網上早前曾盛傳Kaitlyn將會被foul，而網民最希望被foul走的麥潔文徒弟Aeren就有得留低，但日前又傳出被foul的將會是年紀最細的Yumi！

文：東方新地｜圖：TVB《聲夢傳奇》

《聲夢傳奇》轉玩新賽制

上集《聲夢傳奇》中何晉樂（Rock）與黃奕斌（Hugo）同得最低分跌入危險區，經25位評審再次投票後，Hugo最終被淘汰。到今集第12集（7月3日）比賽進行到第七輪，戰況越來越激烈，7位學員文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、林君蓮（Kaitlyn）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）選唱自選歌曲，爭奪6強席位。25位評審在學員唱歌期間可以隨時按綠燈，亦可以隨時轉軚，最後獲得最少綠燈之學員將會被淘汰。

今集每位學員分別由一位歌手導師進行針對性指導及特訓，歌手導師包括：JW（王灝兒）、周柏豪、泳兒、林欣彤、衛蘭、AGA（江海迦）及Gin Lee（李幸倪）。（圖片來源：TVB）
今集每位學員分別由一位歌手導師進行針對性指導及特訓，歌手導師包括：JW（王灝兒）、周柏豪、泳兒、林欣彤、衛蘭、AGA（江海迦）及Gin Lee（李幸倪）。（圖片來源：TVB）
新賽制中25位評審可以在學員唱歌期間隨時按綠燈，亦可以隨時轉軚。（圖片來源：TVB）
新賽制中25位評審可以在學員唱歌期間隨時按綠燈，亦可以隨時轉軚。（圖片來源：TVB）
學員們一邊唱歌還要一邊面對眼前評審們是否會即時亮燈的壓力。（圖片來源：TVB）
學員們一邊唱歌還要一邊面對眼前評審們是否會即時亮燈的壓力。（圖片來源：TVB）

冼靖峰 失去音準

被安排第一個出場的冼靖峰（Archie）被指唱歌沒有真感情，Gin Lee（李幸倪）教Archie如何透過唱歌去講故事。評審陳奐仁聽完Archie之演繹，直指：「唱得太用力，好明顯失去音準！」

Gin Lee教Archie如何透過唱歌去講故事。（圖片來源：TVB）
Gin Lee教Archie如何透過唱歌去講故事。（圖片來源：TVB）
Archie被安排第一個出場，要第一個面對評審在學員唱歌期間隨時按燈的新賽制，壓力大增。（圖片來源：TVB）
Archie被安排第一個出場，要第一個面對評審在學員唱歌期間隨時按燈的新賽制，壓力大增。（圖片來源：TVB）
Archie唱到眼濕濕。（圖片來源：TVB）
Archie唱到眼濕濕。（圖片來源：TVB）
評審陳奐仁聽完Archie之演繹，直指他唱得太用力，好明顯失去音準。（圖片來源：TVB）
評審陳奐仁聽完Archie之演繹，直指他唱得太用力，好明顯失去音準。（圖片來源：TVB）
陳奐仁。（圖片來源：TVB）
陳奐仁。（圖片來源：TVB）

炎明熹 被指揀錯歌

而一直被批評咬字有問題的炎明熹（Gigi），獲導演JW（王灝兒）教她用「咬蘋果」的方法去改善，去演繹張學友的國語歌〈吻別〉。可惜Gigi今次比賽失準，評審伍仲衡直指Gigi揀錯歌，李克勤更指Gigi「魂魄不齊」。

JW教Gigi用「咬蘋果」的方法去改善咬字問題。（圖片來源：TVB）
JW教Gigi用「咬蘋果」的方法去改善咬字問題。（圖片來源：TVB）
Gigi以一身中性打扮在台上演繹自選歌曲。（圖片來源：TVB）
Gigi以一身中性打扮在台上演繹自選歌曲。（圖片來源：TVB）
不過Gigi今次比賽被指表現失準。（圖片來源：TVB）
不過Gigi今次比賽被指表現失準。（圖片來源：TVB）
評審伍仲衡直指Gigi揀錯歌。（圖片來源：TVB）
評審伍仲衡直指Gigi揀錯歌。（圖片來源：TVB）
伍仲衡。（圖片來源：TVB）
伍仲衡。（圖片來源：TVB）
李克勤更指Gigi「魂魄不齊」。（圖片來源：TVB）
李克勤更指Gigi「魂魄不齊」。（圖片來源：TVB）

文凱婷 演繹性感失敗

由AGA（江海迦）擔任歌手導師的文凱婷（Aeren）選唱跳唱歌曲出戰。主理人李克勤覺得比較成熟的觀眾會喜愛Aeren，提議在舞蹈內加少少性感的感覺，更向Aeren親身示範，但評審王梓軒就直指：「一首充滿情慾同衝動嘅歌，我喺你首歌感受唔到！」

AGA向Aeren分享歌唱技巧。（圖片來源：TVB）
AGA向Aeren分享歌唱技巧。（圖片來源：TVB）
李克勤提議Aeren在舞蹈內加小小性感的感覺，並向Aeren親身示範。（圖片來源：TVB）
李克勤提議Aeren在舞蹈內加少少性感的感覺，並向Aeren親身示範。（圖片來源：TVB）
Aeren在比賽中演繹跳唱歌曲。（圖片來源：TVB）
Aeren在比賽中演繹跳唱歌曲。（圖片來源：TVB）
更模仿李克勤教導的性感舞蹈。（圖片來源：TVB）
更模仿李克勤教導的性感舞蹈。（圖片來源：TVB）
但就被評審王梓軒直指感受唔到Aeren首歌入面嘅情慾同衝動。（圖片來源：TVB）
但就被評審王梓軒直指感受唔到Aeren首歌入面嘅情慾同衝動。（圖片來源：TVB）
王梓軒。（圖片來源：TVB）
王梓軒。（圖片來源：TVB）

姚焯菲 再次初戀

姚焯菲（Chantel）被指唱法太似導師JW（王灝兒），今次就由衛蘭幫Chantel進行特訓。評審周錫漢聽完Chantel演繹黎明歌曲〈我這樣愛你〉，大讚：「扯咗入去初戀漩渦入面！」

Chantel被指唱法太似導師JW，今次由衛蘭幫Chantel進行特訓。（圖片來源：TVB）
Chantel被指唱法太似導師JW，今次由衛蘭幫Chantel進行特訓。（圖片來源：TVB）
Chantel在台上演繹黎明歌曲〈我這樣愛你〉。（圖片來源：TVB）
Chantel在台上演繹黎明歌曲〈我這樣愛你〉。（圖片來源：TVB）
Chantel今次的歌衫似婚紗又似公主裝。（圖片來源：TVB）
Chantel今次的歌衫似婚紗又似公主裝。（圖片來源：TVB）
評審周錫漢聽完Chantel演唱後，大讚：「扯咗入去初戀漩渦入面！」（圖片來源：TVB）
評審周錫漢聽完Chantel演唱後，大讚：「扯咗入去初戀漩渦入面！」（圖片來源：TVB）
周錫漢。（圖片來源：TVB）
周錫漢。（圖片來源：TVB）

林君蓮 需要突破

林君蓮（Kaitlyn）唱法獨特，但被評審批評不能只用同一方法「用聲」，林欣彤指自己當年參加《超級巨聲2》時都被指有同一問題，今次她特別教Kaitlyn「發聲」，希望Kaitlyn可以突破自己。

聲夢傳奇｜玩新賽制評審隨時撳燈 冼靖峰表現失準 炎明熹被李克勤批「魂魄不齊」
林欣彤指教Kaitlyn「發聲」去突破自己。（圖片來源：TVB）
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Kaitlyn曾被評審批評不能只用同一方法「用聲」。（圖片來源：TVB）
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Kaitlyn接受評審點評時忍不住感觸落淚。（圖片來源：TVB）

何晉樂搵周柏豪幫拖

何晉樂（Rock）在上一輪比賽的表現嚴重失準，差點被淘汰。今次周柏豪幫Rock調節心理質素，突破心理關卡。Rock今次選唱李克勤的歌曲，更獲克勤親自教路。

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周柏豪幫Rock調節心理質素，以突破心理關卡。（圖片來源：TVB）
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Rock選唱李克勤的歌曲，更獲克勤親自教路。（圖片來源：TVB）
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Rock在上一輪比賽的表現嚴重失準，差點被淘汰。（圖片來源：TVB）
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今次Rock選唱李克勤的歌曲出戰。（圖片來源：TVB）
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接受評審點評時Rock表現非常緊張。（圖片來源：TVB）

鍾柔美 展現狂野性感

擅長跳舞的鍾柔美（Yumi）歌唱能力一直被質疑。泳兒希望幫Yumi平反，讓Yumi展示歌唱能力，並展現「狂野、性感」的一面，去跳唱郭富城的〈狂野之城〉。泳兒聽完Yumi的演繹後感動落淚，評審張佳添更指：「I love it！」

聲夢傳奇｜玩新賽制評審隨時撳燈 冼靖峰表現失準 炎明熹被李克勤批「魂魄不齊」
Yumi的歌唱能力一直備受質疑，因此泳兒希望幫Yumi平反。（圖片來源：TVB）
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14歲的Yumi要在台上展現「狂野、性感」的一面。（圖片來源：TVB）
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Yumi在台上跳唱郭富城的〈狂野之城〉。（圖片來源：TVB）
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評審張佳添聽完Yumi之演繹後，大讚：「I love it！」（圖片來源：TVB）
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張佳添。（圖片來源：TVB）
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而泳兒聽完Yumi演繹後更感動落淚。（圖片來源：TVB）

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