聲夢傳奇｜玩新賽制評審隨時撳燈 冼靖峰表現失準 炎明熹被李克勤批「魂魄不齊」

無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》新一集由7位學員文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、林君蓮（Kaitlyn）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）選唱自選歌曲，爭奪6強席位，今集更轉玩新賽制，25位評審在學員唱歌期間可以隨時按綠燈，更可以隨時轉軚，加大學員們的心理壓力，第一個出場的Archie更被指表現失準！此外網上早前曾盛傳Kaitlyn將會被foul，而網民最希望被foul走的麥潔文徒弟Aeren就有得留低，但日前又傳出被foul的將會是年紀最細的Yumi！

文：東方新地｜圖：TVB《聲夢傳奇》