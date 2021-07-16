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聲夢傳奇｜準決賽張敬軒升呢做「慈父」 讚Gigi技巧成熟 但輸畀純情Chantel？

東方新地 - 娛聞

無綫選秀節目《聲夢傳奇》來到第13集準決賽，將會再度foul走一人，由餘下的最後五強參與下周一（7月19日）直播的《聲夢傳奇決賽》，今集參賽的有文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）六位學員，一同爭奪最後五強的席位。

文：東方新地｜圖：TVB《聲夢傳奇》

《聲夢傳奇》張敬軒取代李克勤做「慈父」

《聲夢傳奇》第13集準決賽分成兩個回合，首個回合中六位學員被分成三組進行對戰，各組分別以一對一形式同台演繹同一首歌，由25位專業評審進行評分，勝出的三位學員可以直接晉級五強，而落敗的三位學員中，最高分者亦可晉級五強，兩位最低分的學員則進入第二回合，再度落敗者將無緣進入最後五強。

聲夢傳奇｜準決賽張敬軒升呢做「慈父」 讚Gigi技巧成熟 但輸畀純情Chantel？
今集張敬軒取代李克勤擔任節目「星級舞台指導」。（圖片來源：TVB）
聲夢傳奇｜準決賽張敬軒升呢做「慈父」 讚Gigi技巧成熟 但輸畀純情Chantel？
今集的歌手導師包括有：JW（王灝兒）、周柏豪、泳兒、AGA（江海迦）、Gin Lee（李幸倪）及衛蘭。（圖片來源：TVB）
聲夢傳奇｜準決賽張敬軒升呢做「慈父」 讚Gigi技巧成熟 但輸畀純情Chantel？
六位學員各自由歌手導師進行一對一的針對性指導及特訓。（圖片來源：TVB）

身為主理人的李克勤因要離開香港工作，未能參與最後兩場比賽，在離港前最後一次拍攝時，克勤直言對15位學員感到不捨：「不知不覺投放咗好多感情喺你哋身上，今日都懷住一個唔係好開心嘅mood同你哋做嘢。」

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李克勤離港前最後一次拍攝時，15位學員都有現身，包括在第2集已被foul的蔡愷穎（Lolita，後排右一）。（圖片來源：TVB）
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身為主理人的李克勤在離開節目前，直言對15位學員感到不捨。（圖片來源：TVB）

製作組安排六強學員到Avon Recording Studio拍攝，原來李克勤準備了一個驚喜給六位學員，就是邀得張敬軒擔任「星級舞台指導」。不過，張敬軒笑指自己是「星級保姆」，會盡力照顧一眾學員，並要完成一個重要任務。

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製作組安排六強學員到Avon Recording Studio拍攝。（圖片來源：TVB）
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原來李克勤為學員準備了一個驚喜，就是邀得張敬軒擔任「星級舞台指導」。（圖片來源：TVB）
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張敬軒笑指自己是六位學員的「星級保姆」。（圖片來源：TVB）

Gigi 炎明熹 對戰 Chantel 姚焯菲

第一組對戰的是炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel），並由Gin Lee（李幸倪）及JW（王灝兒）分別擔任二人之導師。張敬軒聽完二人演繹孫燕姿的〈遇見〉後，大讚Chantel 及Gigi：「同一首歌同一個旋律，帶比聽歌嘅人唔同的感受。Chantel呈現一個純情女孩子坐喺巴士入面，Gigi嘅控制十分之好，技巧十分成熟。」張敬軒更笑指終於明白李生為何會在節目中露出「慈父的笑容」。

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第一組對戰的是Gigi和Chantel。（圖片來源：TVB）
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二人同台演繹孫燕姿的〈遇見〉。（圖片來源：TVB）
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張敬軒大讚Chantel呈現出一個純情女孩子坐喺巴士入面嘅畫面。（圖片來源：TVB）
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Gigi和Chantel穿著一黑一白的造型，各自展現出不同style。（圖片來源：TVB）
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而Gigi則獲張敬軒讚控制技巧十分成熟。（圖片來源：TVB）
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張敬軒形容自己露出了「慈父的笑容」。（圖片來源：TVB）
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唱完歌後Gigi無黑面，同Chantel一齊笑住等待評審們評分。（圖片來源：TVB）
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雖然張敬軒對兩個學員都有所讚賞，不過有網民早前爆料，指評審都係偏愛甜美的Chantel，令她在和Gigi的對戰中高分勝出，Gigi則跌入了危險區。（圖片來源：TVB）

Aeren 文凱婷 對戰 Yumi 鍾柔美

第二組對戰的是文凱婷（Aeren）和鍾柔美（Yumi），挑戰的是容祖兒的跳唱歌曲〈全身暑假〉，AGA（江海迦）及衛蘭分別擔任二人之導師。二人過往曾在團賽對戰中演繹〈跳舞街〉，當時她們青春又合拍的表現，曾獲得評審及網民喜愛。今次要對戰爭取出線，Aeren卻發生意外，眼部發炎要做手術，因此要帶傷應戰。不過，Yumi及Aeren都覺得比賽結果不是最重要，反而希望合力做一個好的表演。

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第二組對戰的是Aeren和Yumi。（圖片來源：TVB）
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Aeren比賽前眼部發炎要做手術，因此全程戴上太陽眼鏡參賽。（圖片來源：TVB）
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Aeren和Yumi同台挑戰容祖兒的跳唱歌曲〈全身暑假〉。（圖片來源：TVB）
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Yumi曾經參加過家燕姐旗下的Honey Bees女團，跳唱一向是她的強項。（圖片來源：TVB）
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跳住黑超且穿著長褲的Aeren，跳舞時明顯不及Yumi落力。（圖片來源：TVB）
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不過Yumi和Aeren都認為做好一個表演，較比賽結果更重要。（圖片來源：TVB）
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有大班dancers為兩人伴舞。（圖片來源：TVB）
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Yumi和Aeren一齊表情緊張地接受評審點評。（圖片來源：TVB）
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在早前網民的爆料中，指Aeren不但在首個回合輸給了Yumi，在第二個回合也輸給了Gigi，因此未能進入五強。（圖片來源：TVB）

Archie 冼靖峰 對戰 Rock 何晉樂

第三組對戰的是冼靖峰（Archie）和何晉樂（Rock），兩人對唱張學友的〈怎麼捨得你〉，並由泳兒及周柏豪分別擔任二人之導師。Rock指今次對戰是預計之內， Archie則一早「打定輸數」。不過經過多場比賽之後，二人坦言打破成見，學識互相欣賞，希望今次比賽會變成一個好的作品。

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第三組對戰的是Archie和Rock。（圖片來源：TVB）
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二人同台演繹張學友的〈怎麼捨得你〉。（圖片來源：TVB）
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Rock指今次對戰是在預計之內。（圖片來源：TVB）
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兩個男人對唱苦情歌，一齊唱到眼濕濕，係另類HeHe？（圖片來源：TVB）
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Archie話自己一早「打定輸數」！（圖片來源：TVB）
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二人分別由周柏豪及泳兒擔任導師。（圖片來源：TVB）
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經歷多個月的比賽後，Archie及Rock終於打破成見，互相欣賞。（圖片來源：TVB）
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兩人握手言和，共同希望今次比賽可以變成一個好的作品。（圖片來源：TVB）
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Rock與Archie緊張地等候評審點評。（圖片來源：TVB）
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據網民爆料指兩人最後分數相近，可以同時晉級最後五強。（圖片來源：TVB）

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