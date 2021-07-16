聲夢傳奇｜準決賽張敬軒升呢做「慈父」 讚Gigi技巧成熟 但輸畀純情Chantel？
文：東方新地｜圖：TVB《聲夢傳奇》
《聲夢傳奇》張敬軒取代李克勤做「慈父」
《聲夢傳奇》第13集準決賽分成兩個回合，首個回合中六位學員被分成三組進行對戰，各組分別以一對一形式同台演繹同一首歌，由25位專業評審進行評分，勝出的三位學員可以直接晉級五強，而落敗的三位學員中，最高分者亦可晉級五強，兩位最低分的學員則進入第二回合，再度落敗者將無緣進入最後五強。
身為主理人的李克勤因要離開香港工作，未能參與最後兩場比賽，在離港前最後一次拍攝時，克勤直言對15位學員感到不捨：「不知不覺投放咗好多感情喺你哋身上，今日都懷住一個唔係好開心嘅mood同你哋做嘢。」
製作組安排六強學員到Avon Recording Studio拍攝，原來李克勤準備了一個驚喜給六位學員，就是邀得張敬軒擔任「星級舞台指導」。不過，張敬軒笑指自己是「星級保姆」，會盡力照顧一眾學員，並要完成一個重要任務。
Gigi 炎明熹 對戰 Chantel 姚焯菲
第一組對戰的是炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel），並由Gin Lee（李幸倪）及JW（王灝兒）分別擔任二人之導師。張敬軒聽完二人演繹孫燕姿的〈遇見〉後，大讚Chantel 及Gigi：「同一首歌同一個旋律，帶比聽歌嘅人唔同的感受。Chantel呈現一個純情女孩子坐喺巴士入面，Gigi嘅控制十分之好，技巧十分成熟。」張敬軒更笑指終於明白李生為何會在節目中露出「慈父的笑容」。
Aeren 文凱婷 對戰 Yumi 鍾柔美
第二組對戰的是文凱婷（Aeren）和鍾柔美（Yumi），挑戰的是容祖兒的跳唱歌曲〈全身暑假〉，AGA（江海迦）及衛蘭分別擔任二人之導師。二人過往曾在團賽對戰中演繹〈跳舞街〉，當時她們青春又合拍的表現，曾獲得評審及網民喜愛。今次要對戰爭取出線，Aeren卻發生意外，眼部發炎要做手術，因此要帶傷應戰。不過，Yumi及Aeren都覺得比賽結果不是最重要，反而希望合力做一個好的表演。
Archie 冼靖峰 對戰 Rock 何晉樂
第三組對戰的是冼靖峰（Archie）和何晉樂（Rock），兩人對唱張學友的〈怎麼捨得你〉，並由泳兒及周柏豪分別擔任二人之導師。Rock指今次對戰是預計之內， Archie則一早「打定輸數」。不過經過多場比賽之後，二人坦言打破成見，學識互相欣賞，希望今次比賽會變成一個好的作品。