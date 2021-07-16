聲夢傳奇｜準決賽張敬軒升呢做「慈父」 讚Gigi技巧成熟 但輸畀純情Chantel？

無綫選秀節目《聲夢傳奇》來到第13集準決賽，將會再度foul走一人，由餘下的最後五強參與下周一（7月19日）直播的《聲夢傳奇決賽》，今集參賽的有文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）六位學員，一同爭奪最後五強的席位。

文：東方新地｜圖：TVB《聲夢傳奇》