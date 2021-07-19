聲夢傳奇｜姚焯菲Chantel 炎明熹Gigi爭冠軍 陳奐仁暗寸周柏豪一成不變

無綫選秀節目《聲夢傳奇 決賽》於今晚（19日）8時30分於將軍澳電視城舉行，並由無綫翡翠台和11個商場共同直播，決賽中由最後五強學員冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）爭奪三大獎項，包括：「《聲夢傳奇》專業評選大獎」、「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」，而決賽中、上一集擔任「星級舞台指導」的張敬軒未有現身，卻有蘇永康擔任「星級評審」，比賽精采之餘，陳奐仁暗寸周柏豪亦成為亮點。

文：東方新地｜圖：TVB《聲夢傳奇》圖片