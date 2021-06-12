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聲夢傳奇｜紅隊詹天文被foul！炎明熹唱〈愛情陷阱〉勝何晉樂〈等〉

東方新地 - 娛聞

無綫節目《聲夢傳奇》來到第9集，繼續以80至00年代廣東話金曲為主題，由剩下的五位學員文凱婷（Aeren）、林智樂（Felix）、冼靖峰（Archie）、炎明熹（Gigi）及何晉樂（Rock）演繹自選金曲，而今集的高潮位將落在紅藍兩隊隊長Gigi及Rock最後的壓軸對決上，兩人將分別選唱譚校長〈愛情陷阱〉和陳百強〈等〉，陳奐仁更大讚二人：「做到一個接近完美的演出！」

文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》圖片

《聲夢傳奇》十強首名淘汰詹天文 Windy

《聲夢傳奇》在上集開始進行第五輪比賽，這輪比賽以80、90或者00年代廣東話金曲為主題，共分5個回合，更特別邀得譚詠麟擔任主理人。藍紅兩隊在每個回合各自派出一位學員對戰，得分較低的1位學員會即時進入危險區。累計輸得較多回合的一隊，就由該隊導師淘汰在危險區內的1位學員。

聲夢傳奇｜炎明熹唱譚校長〈愛情陷阱〉對戰何晉樂唱陳百強〈等〉 文凱婷 林君蓮 連環爆喊
今集《聲夢傳奇》繼續進行第五輪比賽，另外5位學員演繹自選歌曲，並會在危險區中淘汰1位學員。藍隊已連勝兩個回合，紅隊要追回三個回合，才可以反敗為勝，否則紅隊需要淘汰1位學員。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）

上集已有5位學員演繹了自選金曲，結果由藍隊鍾柔美（Yumi）以19對6勝紅隊黃奕斌（Hugo），藍隊林君蓮（Kaitlyn）以22對3勝紅隊詹天文（Windy），令紅隊有2位學員跌入危險區。第三回合，紅隊派出姚焯菲（Chantel）演繹〈戀愛預告〉。

聲夢傳奇｜炎明熹唱譚校長〈愛情陷阱〉對戰何晉樂唱陳百強〈等〉 文凱婷 林君蓮 連環爆喊
Chantel的〈戀愛預告〉除了獲得網民支持，亦得到評審喜愛，唱片監製Edmond Tsang聽完後直言有「初戀感覺」。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）

詹天文 Windy曾批Chantel水準未夠

重溫第1集《聲夢傳奇》，原來詹天文曾經狠批當時因表演失準被放置入「淘汰區」的Chantel，以「前輩」姿態教導Chantel要多加準備，想不到來到第9集，自己竟因為心頭太高而出局。

Windy在第一集直指對手「實力未夠」（圖片來源：星夢傳奇第1集）
Windy在第一集直指對手「實力未夠」（圖片來源：星夢傳奇第1集）
「前輩姿態」教對手要多花時間練習。（圖片來源：星夢傳奇第1集）
「前輩姿態」教對手要多花時間練習。（圖片來源：星夢傳奇第1集）
Chantel在第一集被安排入「危險區」，有指是「劇本設計」，哭成淚人令觀眾印象更深刻。（圖片來源：星夢傳奇第1集）
Chantel在第一集被安排入「危險區」，有指是「劇本設計」，哭成淚人令觀眾印象更深刻。（圖片來源：星夢傳奇第1集）
最終被foul的學員是紅隊的詹天文（圖片來源：詹天文IG）
最終被foul的學員是紅隊的詹天文Windy，她在節目播出前亦已張胋了長文分享落敗感受（全文另見相關文章）（圖片來源：詹天文IG）

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藍隊連輸兩場 靠隊長炎明熹（Gigi）打救

第三回合，藍隊文凱婷（Aeren）選取容祖兒的跳唱歌曲〈未知〉出戰，導師Gin Lee李幸倪及AGA江海迦親身示範跳得更Sexy，可惜最後仍以6對19敗給了Chantel，進入了危險區。

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藍隊Aeren以bra top襯西裝的造型表演〈未知〉，但卻被嫌未夠性感。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）

Aeren在台上直言感激導師Gin Lee的支持，因為在上一輪比賽，Gin Lee淘汰學員時沒有選擇Aeren而被很多人批評，Aeren希望今次的表現能夠證明Gin Lee沒有做錯決定。

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Aeren在台上一邊流著淚，一邊向導師Gin Lee表達感激之情。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
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Gin Lee亦被Aeren感動到爆喊。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）

第四回合，藍隊派出林智樂（Felix），紅隊則派出冼靖峰（Archie），二人均挑戰高難度的經典歌曲，分別為〈印象〉和〈黑夜不再來〉。主理人李克勤聽完Felix第一次排練，覺得「太多味精」及「太作狀」，非常擔心，親自向Felix教路。

聲夢傳奇｜炎明熹唱譚校長〈愛情陷阱〉對戰何晉樂唱陳百強〈等〉 文凱婷 林君蓮 連環爆喊
藍隊Felix挑戰高難度經典歌曲〈印象〉。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
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獻唱陳奕迅〈黑夜不再來〉的紅隊Archie，獲李克勤與導師JW王灝兒悉心教導，逐句示範。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）

李克勤與紅隊導師JW王灝兒向冼靖峰（Archie）悉心教導，逐句示範。譚詠麟大讚Archie有自己風格：「真係可以駕馭首歌！」更指他是當晚唱得最好的一個，Eric Kwok亦大讚：「佢係own咗隻歌！」

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譚詠麟大讚Archie有自己風格：「真係可以駕馭首歌！」（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
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Eric Kwok亦大讚Archie：「佢係own咗隻歌！」（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）

張佳添看完二人演繹，今次不是狠評學員，反而大讚Johnny Yim及其樂隊是「紅館級數的樂隊」，每首歌都花了很多心思做arrangement，令到經典金曲有新的感覺。最後結果為Archie以21對4打敗了Felix。

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張佳添大讚Johnny Yim及其樂隊是「紅館級數的樂隊」。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）

第五回合，藍紅兩隊分別派出隊長炎明熹（Gigi）及何晉樂（Rock）進行壓軸對決。Gigi在上一輪比賽演繹〈沒有你還是愛你〉，獲得高度評價。Gigi今次選取譚詠麟的經典金曲〈愛情陷阱〉出戰，配合Johnny Yim的重新編曲及麥秋成的編舞，希望能展現出不同風格，在《聲夢》舞台突破自己。

藍隊隊長炎明熹（Gigi）與紅隊隊長何晉樂（Rock）在第五回合對戰。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
藍隊隊長炎明熹（Gigi）與紅隊隊長何晉樂（Rock）在第五回合對戰。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
藍隊隊長Gigi演繹譚詠麟經典金曲〈愛情陷阱〉。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
藍隊隊長Gigi演繹譚詠麟經典金曲〈愛情陷阱〉。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）

Rock在第三輪比賽時曾與Gigi對戰，最後以1比24慘敗。今次二人再度對決，Rock坦言壓力很大。Rock選唱陳百強的金曲〈等〉，獲譚詠麟親自教路，指點他如何唱出Danny獨有的情懷及味道。

紅隊隊長Rock選唱陳百強的金曲〈等〉。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
紅隊隊長Rock選唱陳百強的金曲〈等〉。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）

陳奐仁欣賞完Gigi及Rock之演出，大讚二人：「做到一個接近完美的演出！」Gigi被舒文大讚「變化多端」，趙增熹則大讚Rock「真摯演繹」，周柏豪及林君蓮（Kaitlyn）亦深深被Rock感動。雖然Gigi被指出有咬字問題，但最後結果仍為Gigi以16對9打敗了Rock。

與Rock不同隊的林君蓮，在聽完Rock唱〈等〉後，感動到喊。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
與Rock不同隊的林君蓮，在聽完Rock唱〈等〉後，亦感動到喊。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
周柏豪亦被Rock感動到眼濕濕。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
周柏豪亦被Rock感動到眼濕濕。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
趙增熹大讚Rock「演繹真摯」。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
趙增熹大讚Rock「演繹真摯」。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
舒文就大讚炎明熹（Gigi）「變化多端」。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
舒文就大讚炎明熹（Gigi）「變化多端」。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
陳奐仁更大讚Gigi及Rock：「做到一個接近完美的演出！」（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
陳奐仁更大讚Gigi及Rock：「做到一個接近完美的演出！」（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）

由於今集由藍隊勝出了3個回合，最終被foul的學員是紅隊的詹天文（Windy），如今紅隊剩下的學員包括有：隊長何晉樂（Rock）、隊員冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）及黃奕斌（Hugo），並由周柏豪、JW王灝兒及泳兒擔任導師。

藍隊學員則包括有：隊長炎明熹（Gigi）、隊員林智樂（Felix）、林君蓮（Kaitlyn）、鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren），並由Gin Lee李幸倪、衛蘭及AGA江海迦擔任導師。

最終被foul的學員是紅隊的詹天文（圖片來源：詹天文IG）
最終被foul的學員是紅隊的詹天文Windy，她在節目播出前亦已張胋了長文分享落敗感受（詳見下頁）（圖片來源：詹天文IG）

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