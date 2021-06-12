聲夢傳奇｜紅隊詹天文被foul！炎明熹唱〈愛情陷阱〉勝何晉樂〈等〉
文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》圖片
《聲夢傳奇》十強首名淘汰詹天文 Windy
《聲夢傳奇》在上集開始進行第五輪比賽，這輪比賽以80、90或者00年代廣東話金曲為主題，共分5個回合，更特別邀得譚詠麟擔任主理人。藍紅兩隊在每個回合各自派出一位學員對戰，得分較低的1位學員會即時進入危險區。累計輸得較多回合的一隊，就由該隊導師淘汰在危險區內的1位學員。
上集已有5位學員演繹了自選金曲，結果由藍隊鍾柔美（Yumi）以19對6勝紅隊黃奕斌（Hugo），藍隊林君蓮（Kaitlyn）以22對3勝紅隊詹天文（Windy），令紅隊有2位學員跌入危險區。第三回合，紅隊派出姚焯菲（Chantel）演繹〈戀愛預告〉。
詹天文 Windy曾批Chantel水準未夠
重溫第1集《聲夢傳奇》，原來詹天文曾經狠批當時因表演失準被放置入「淘汰區」的Chantel，以「前輩」姿態教導Chantel要多加準備，想不到來到第9集，自己竟因為心頭太高而出局。
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藍隊連輸兩場 靠隊長炎明熹（Gigi）打救
第三回合，藍隊文凱婷（Aeren）選取容祖兒的跳唱歌曲〈未知〉出戰，導師Gin Lee李幸倪及AGA江海迦親身示範跳得更Sexy，可惜最後仍以6對19敗給了Chantel，進入了危險區。
Aeren在台上直言感激導師Gin Lee的支持，因為在上一輪比賽，Gin Lee淘汰學員時沒有選擇Aeren而被很多人批評，Aeren希望今次的表現能夠證明Gin Lee沒有做錯決定。
第四回合，藍隊派出林智樂（Felix），紅隊則派出冼靖峰（Archie），二人均挑戰高難度的經典歌曲，分別為〈印象〉和〈黑夜不再來〉。主理人李克勤聽完Felix第一次排練，覺得「太多味精」及「太作狀」，非常擔心，親自向Felix教路。
李克勤與紅隊導師JW王灝兒向冼靖峰（Archie）悉心教導，逐句示範。譚詠麟大讚Archie有自己風格：「真係可以駕馭首歌！」更指他是當晚唱得最好的一個，Eric Kwok亦大讚：「佢係own咗隻歌！」
張佳添看完二人演繹，今次不是狠評學員，反而大讚Johnny Yim及其樂隊是「紅館級數的樂隊」，每首歌都花了很多心思做arrangement，令到經典金曲有新的感覺。最後結果為Archie以21對4打敗了Felix。
第五回合，藍紅兩隊分別派出隊長炎明熹（Gigi）及何晉樂（Rock）進行壓軸對決。Gigi在上一輪比賽演繹〈沒有你還是愛你〉，獲得高度評價。Gigi今次選取譚詠麟的經典金曲〈愛情陷阱〉出戰，配合Johnny Yim的重新編曲及麥秋成的編舞，希望能展現出不同風格，在《聲夢》舞台突破自己。
Rock在第三輪比賽時曾與Gigi對戰，最後以1比24慘敗。今次二人再度對決，Rock坦言壓力很大。Rock選唱陳百強的金曲〈等〉，獲譚詠麟親自教路，指點他如何唱出Danny獨有的情懷及味道。
陳奐仁欣賞完Gigi及Rock之演出，大讚二人：「做到一個接近完美的演出！」Gigi被舒文大讚「變化多端」，趙增熹則大讚Rock「真摯演繹」，周柏豪及林君蓮（Kaitlyn）亦深深被Rock感動。雖然Gigi被指出有咬字問題，但最後結果仍為Gigi以16對9打敗了Rock。
由於今集由藍隊勝出了3個回合，最終被foul的學員是紅隊的詹天文（Windy），如今紅隊剩下的學員包括有：隊長何晉樂（Rock）、隊員冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）及黃奕斌（Hugo），並由周柏豪、JW王灝兒及泳兒擔任導師。
藍隊學員則包括有：隊長炎明熹（Gigi）、隊員林智樂（Felix）、林君蓮（Kaitlyn）、鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren），並由Gin Lee李幸倪、衛蘭及AGA江海迦擔任導師。