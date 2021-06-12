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聲夢傳奇｜5號詹天文起底：15歲 Windy 擅長唱高音、5歲開始學聲樂、為參賽狂減磅！

東方新地 - 娛聞

無綫《聲夢傳奇》參賽者年齡普遍年輕，15歲詹天文（Windy）就係其中一個，原來她自5歲已開始接受聲樂訓練，唱功根底紮實，13歲時已登上樂團舞台表演獨唱，更曾以優異成績考獲倫敦聖三一學院的演奏文憑，為了參加今次比賽，更成功減去6KG！可惜在第9集因為不聽導師教導、一意孤行選錯低音演唱《非走不可》被淘汰！

文：東方新地｜圖：詹天文IG、無綫影片截圖、香港城市室樂團FB圖片

15歲 詹天文Windy 首集高分入圍、十強止步 曾直指姚焯菲「未夠班」！

15歲的詹天文（Windy）在第一集得到24分高分入圍！
15歲的詹天文（Windy）在第一集獻唱《泡沫》得到24分高分入圍！更大口氣直言姚焯菲實力未夠⋯⋯
同場14歲姚焯菲因為表現失準，只有9分，慘入淘汰圈⋯⋯
同場14歲姚焯菲因為《在月台上等你》表現失準，只有9分，慘入淘汰圈⋯⋯

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現年15歲的詹天文（Windy），由5歲開始便跟兩位專業女高音歌唱家王珊（Wang Shan）及戚芷君（Chik Tse Kwan，Candy）學習聲樂，現在她正就讀於國際基督教優質音樂中學（International Christian Quality Music Secondary School）。

Windy由5歲已開始跟專業女高音歌唱家學習聲樂。
Windy由5歲已開始跟專業女高音歌唱家學習聲樂。
5號詹天文係三位最年輕參賽者之一，報名時13歲，到節目播出時已經15歲⋯⋯
5號詹天文係三位最年輕參賽者之一，報名時13歲，到節目播出時已經15歲⋯⋯

詹天文又曾在《香港學校音樂節》贏過多個獎項，並在2018年以優異成績考獲倫敦聖三一學院（Trinity College London）的演奏文憑。

Windy早前與同樣14歲的參賽者姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）著校服拍攝節目宣傳短片，盡顯青春活力。
Windy早前與14歲的參賽者姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）著校服拍攝節目宣傳短片，盡顯青春活力。

《聲夢傳奇》14歲詹天文 5歲開始學聲樂

唱《非走不可》失準被淘汰

紅隊派出詹天文(Windy)《非走不可》，但佢選擇不善長嘅低音，被評為效果失色，完全敗給又跳又唱《心急人上》的鍾柔美Yumi：

（圖片來源：TVB.com）
（圖片來源：TVB.com）

詹天文為參賽狂減磅

2019年12月，年僅13歲的詹天文已通過甄選，獲得為香港城市室樂團的節目《雪人》與《大熊》（The Snowman & The Bear）中獨唱表演的機會，為參賽她堅持食減肥餐和做運動，在開始比賽前已經成功減去6KG！

13歲的詹天文已踏上舞台，為香港城市室樂團的節目表演獨唱。
13歲的詹天文已踏上舞台，為香港城市室樂團的節目表演獨唱。
《聲夢傳奇》14歲詹天文 5歲開始學聲樂
穿著一身紅色禮服裙上台的Windy略顯矮胖，為參賽她堅持食減肥餐和做運動，在開始比賽前已經成功減去6KG。

此外，詹天文與另外兩位參賽者炎明熹（Gigi）及孫漢霖（火雞）同樣是「星格流行音樂學院」的學生。

詹天文Windy 出局感言：

「今次嘅表演，對我來講係一個突破。因為自己知道，由一開始比賽到依家，有好多觀眾都認為我只會唱高音，唱歌唔夠感情，所以我一直去練習自己不足嘅地方，想搵一個機會去嘗試、去突破。雖然歌曲唔係自己選擇，但係我好開心可以跳出自己嘅舒適圈，去挑戰自己唔擅長嘅音域同唱法。係呢度想同大家講聲對唔住🧎‍♀️因為今次嘅表現仲有好多不足之處 但係我一定會繼續鑽研 繼續努力！🔥而雖然新的嘗試沒有得到評審們嘅認可，但我絕對唔會放棄，一定會繼續努力突破自己，繼續進步，俾大家見到唔同方面嘅我。」

Windy在數日前已發表出局感想。（圖片來源：TVb.com）
Windy在數日前已發表出局感想。（圖片來源：TVb.com）
《聲夢傳奇》14歲詹天文 5歲開始學聲樂
Windy為參賽積極減肥，身形明顯纖瘦不少。
再睇呢幅近照，條腰已經變咗「排骨腰」。
再睇呢幅近照，條腰已經變咗「排骨腰」。

無綫早前曾公開三位年輕的參賽者詹天文（Windy）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）合唱〈到此為止〉的影片，其中Windy的高音部分獲網民大讚唱功了得。

《聲夢傳奇》第一集｜詹天文 Windy 演唱《泡沫》

詹天文（左）與同樣只有14歲的參賽者姚焯菲（中）、鍾柔美（右）合唱Dear Jane的〈到此為止〉。
詹天文（左）與同樣只有14歲的參賽者姚焯菲（中）、鍾柔美（右）合唱Dear Jane的〈到此為止〉。
網民都大讚Windy高音唱得好好聽。
網民都大讚Windy高音唱得好好聽。

《聲夢傳奇》14歲詹天文 5歲開始學聲樂

《聲夢傳奇》14歲詹天文 5歲開始學聲樂

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