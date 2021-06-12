聲夢傳奇｜5號詹天文起底：15歲 Windy 擅長唱高音、5歲開始學聲樂、為參賽狂減磅！
無綫《聲夢傳奇》參賽者年齡普遍年輕，15歲詹天文（Windy）就係其中一個，原來她自5歲已開始接受聲樂訓練，唱功根底紮實，13歲時已登上樂團舞台表演獨唱，更曾以優異成績考獲倫敦聖三一學院的演奏文憑，為了參加今次比賽，更成功減去6KG！可惜在第9集因為不聽導師教導、一意孤行選錯低音演唱《非走不可》被淘汰！
文：東方新地｜圖：詹天文IG、無綫影片截圖、香港城市室樂團FB圖片
15歲 詹天文Windy 首集高分入圍、十強止步 曾直指姚焯菲「未夠班」！
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現年15歲的詹天文（Windy），由5歲開始便跟兩位專業女高音歌唱家王珊（Wang Shan）及戚芷君（Chik Tse Kwan，Candy）學習聲樂，現在她正就讀於國際基督教優質音樂中學（International Christian Quality Music Secondary School）。
唱《非走不可》失準被淘汰
紅隊派出詹天文(Windy)《非走不可》，但佢選擇不善長嘅低音，被評為效果失色，完全敗給又跳又唱《心急人上》的鍾柔美Yumi：
詹天文為參賽狂減磅
2019年12月，年僅13歲的詹天文已通過甄選，獲得為香港城市室樂團的節目《雪人》與《大熊》（The Snowman & The Bear）中獨唱表演的機會，為參賽她堅持食減肥餐和做運動，在開始比賽前已經成功減去6KG！
此外，詹天文與另外兩位參賽者炎明熹（Gigi）及孫漢霖（火雞）同樣是「星格流行音樂學院」的學生。
詹天文Windy 出局感言：
「今次嘅表演，對我來講係一個突破。因為自己知道，由一開始比賽到依家，有好多觀眾都認為我只會唱高音，唱歌唔夠感情，所以我一直去練習自己不足嘅地方，想搵一個機會去嘗試、去突破。雖然歌曲唔係自己選擇，但係我好開心可以跳出自己嘅舒適圈，去挑戰自己唔擅長嘅音域同唱法。係呢度想同大家講聲對唔住🧎♀️因為今次嘅表現仲有好多不足之處 但係我一定會繼續鑽研 繼續努力！🔥而雖然新的嘗試沒有得到評審們嘅認可，但我絕對唔會放棄，一定會繼續努力突破自己，繼續進步，俾大家見到唔同方面嘅我。」
無綫早前曾公開三位年輕的參賽者詹天文（Windy）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）合唱〈到此為止〉的影片，其中Windy的高音部分獲網民大讚唱功了得。