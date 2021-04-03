聲夢傳奇｜5號詹天文起底：15歲Windy 擅長唱高音 5歲開始學聲樂
無綫《聲夢傳奇》參賽者年齡普遍年輕，其中三位女參賽者年齡更只有14歲，詹天文（Windy）就係其中一個，原來她自5歲已開始接受聲樂訓練，唱功根底紮實，13歲時已登上樂團舞台表演獨唱，更曾以優異成績考獲倫敦聖三一學院的演奏文憑！
文：東方新地｜圖：詹天文IG、無綫影片截圖、香港城市室樂團FB圖片
詹天文Windy 合唱〈到此為止〉晒唱功
現年14歲的詹天文（Windy），由5歲開始便跟兩位專業女高音歌唱家王珊（Wang Shan）及戚芷君（Chik Tse Kwan，Candy）學習聲樂，現在她正就讀於國際基督教優質音樂中學（International Christian Quality Music Secondary School）。
2019年12月，年僅13歲的詹天文已通過甄選，獲得為香港城市室樂團的節目《雪人》與《大熊》（The Snowman & The Bear）中獨唱表演的機會。
此外，詹天文與另外兩位參賽者炎明熹（Gigi）及孫漢霖（火雞）同樣是「星格流行音樂學院」的學生。
無綫日前公開三位同樣14歲的參賽者詹天文（Windy）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）合唱〈到此為止〉的影片，其中Windy的高音部分獲網民大讚唱功了得。