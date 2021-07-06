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聲夢傳奇｜鍾柔美Yumi獲衛蘭接放學 家住村屋放滿獎座

東方新地 - 娛聞

《聲夢傳奇》鍾柔美（Yumi）在上一集（3日）演唱郭富城《狂野之城》，被評判大讚可以直接出道，導師泳兒激動爆喊﹗14歲鍾柔美深得導師們喜愛，早前獲衛蘭親自接放學，然後返家排練，令家住村屋的鍾柔美家居曝光，大廳放滿大小獎座連衛蘭都嘆為觀止﹗
文：東方新地 ｜ 圖：《聲夢傳奇》截圖、《STARIES聲夢定時動態》截圖、鍾柔美IG、[email protected]截圖

鍾柔美演唱《狂野之城》片段，短短兩日已有60萬點擊，人氣急升，與炎明熹、姚焯菲被視為《聲夢傳奇》三大熱門。14歲鍾柔美身經百戰，至今參加過百歌唱比賽，而且獲獎無數，在家中放滿獎座。日前導師衛蘭突擊接放學，然後直擊鍾柔美屋企，令鍾柔美家住的村屋曝光﹗

《聲夢傳奇》導師衛蘭買定珍珠奶茶突擊接鍾柔美放學，令Yumi好驚喜﹗（圖片來源：《STARIES聲夢定時動態》截圖）
《聲夢傳奇》導師衛蘭買定珍珠奶茶突擊接鍾柔美放學，令Yumi好驚喜﹗（圖片來源：《STARIES聲夢定時動態》截圖）
Yumi打扮樸素、束馬尾、素顏的清純學生look曝光，背囊掛滿公仔，而tote bag是衛蘭新歌《It's ok to be sad》的周邊產品（圖片來源：《STARIES聲夢定時動態》截圖）
Yumi打扮樸素、束馬尾、素顏的清純學生look曝光，背囊掛滿公仔，而tote bag是衛蘭新歌《It’s ok to be sad》的周邊產品（圖片來源：《STARIES聲夢定時動態》截圖）

衛蘭之前與鍾柔美合唱《就算世界無童話》，衛蘭為與鍾柔美加操及培養感情，特意去接鍾柔美放學，衛蘭笑言：「希望好似家姐或者阿媽咁去接佢放學﹗」Yumi見到衛蘭突擊接放學，感到好驚喜然後齊齊返家，在車上二人更感情好到手拖手﹗

衛蘭和Yumi爭取時間，在車上先開聲準備練歌﹗（圖片來源：《STARIES聲夢定時動態》截圖）
衛蘭和Yumi爭取時間，在車上先開聲準備練歌﹗（圖片來源：《STARIES聲夢定時動態》截圖）
衛蘭和Yumi手拖手，感情要好﹗（圖片來源：《STARIES聲夢定時動態》截圖）
衛蘭和Yumi手拖手，感情要好﹗（圖片來源：《STARIES聲夢定時動態》截圖）

衛蘭跟住鍾柔美返屋企，令Yumi村屋屋企曝光，衛蘭跟住Yumi行樓梯上樓，打開門可見大廳光線充足又闊落，大廳放了電子琴及兩枝咪，可見鍾柔美平時也勤於練歌練琴﹗

鍾柔美屋企大廳放了電子琴、色士風及咪，方便日常練歌﹗（圖片來源：《STARIES聲夢定時動態》截圖）
鍾柔美屋企大廳放了電子琴、色士風及咪，方便日常練歌﹗（圖片來源：《STARIES聲夢定時動態》截圖）
（圖片來源：《STARIES聲夢定時動態》截圖）
（圖片來源：《STARIES聲夢定時動態》截圖）

鍾柔美屋企裝修簡潔清新，以白色為主調，在電視機前及附近放滿大大小小數十獎杯、獎座及獎牌，過去比賽成績輝煌，鍾柔美曾在訪問中表示自6歲起展開比賽人生，參加過百次比賽。鍾柔美又將自己的威水比賽相片給衛蘭看，相中見到小小年紀的Yumi已長得很標緻，而且愈大愈靚女﹗

放滿大大小小獎座、獎杯、獎牌，令衛蘭嘆為觀止﹗（圖片來源：《STARIES聲夢定時動態》截圖）
放滿大大小小獎座、獎杯、獎牌，令衛蘭嘆為觀止﹗（圖片來源：《STARIES聲夢定時動態》截圖）
《STARIES聲夢定時動態》截圖
《STARIES聲夢定時動態》截圖
鍾柔美拿出昔日參加比賽時的相片與衛蘭分享，衛蘭笑住話：「同依家唔同樣嘅﹗」（圖片來源：《STARIES聲夢定時動態》截圖）
鍾柔美拿出昔日參加比賽時的相片與衛蘭分享，衛蘭笑住話：「同依家唔同樣嘅﹗」（圖片來源：《STARIES聲夢定時動態》截圖）
鍾柔美家中除了養狗，還有養魚﹗（圖片來源：《STARIES聲夢定時動態》截圖）
鍾柔美家中除了養狗，還有養魚﹗（圖片來源：《STARIES聲夢定時動態》截圖）
鍾柔美早前在村屋天台拍跳舞片﹗（圖片來源：鍾柔美IG）
鍾柔美早前在村屋天台拍跳舞片﹗（圖片來源：鍾柔美IG）

鍾柔美 Yumi 跳唱《心急人上》《狂野之城》奪高分

年僅14歲的鍾柔美（Yumi），不但有「翻版鍾嘉欣」之稱，自6歲起參加大小歌唱比賽逾百場，更拍過無綫劇集，年紀小小便有豐富的幕前及舞台經驗，是《聲夢傳奇》的大熱學員，她演出的《心急人上》、《狂野之城》都盡顯實力！

聲夢傳奇｜玩新賽制評審隨時撳燈 冼靖峰表現失準 炎明熹被李克勤批「魂魄不齊」
鍾柔美得到導師泳兒指導唱《狂野之城》。（圖片來源：《聲夢傳奇》截圖）

擅長跳舞的鍾柔美（Yumi）歌唱能力一直被質疑。在第12集比賽中，導師泳兒希望幫Yumi平反，讓Yumi展示歌唱能力，並展現「狂野、性感」的一面，去跳唱郭富城的〈狂野之城〉。泳兒聽完Yumi的演繹後感動落淚，評審張佳添更指：「I love it！」

聲夢傳奇｜玩新賽制評審隨時撳燈 冼靖峰表現失準 炎明熹被李克勤批「魂魄不齊」
鍾柔美演唱《狂野之美》大跳勁舞﹗（圖片來源：《聲夢傳奇》截圖）
聲夢傳奇｜玩新賽制評審隨時撳燈 冼靖峰表現失準 炎明熹被李克勤批「魂魄不齊」
鍾柔美演唱《狂野之城》獲評判大讚：「可以直接出道﹗」（圖片來源：《聲夢傳奇》截圖）

重溫鍾柔美《聲夢傳奇》精彩演出：

（圖片來源：TVB.com）
（圖片來源：TVB.com）

鍾柔美12歲跳唱《花花宇宙》奪冠 幕前經驗豐富

鍾柔美Yumi透露6歲時發覺自己熱愛唱歌、跳舞，故自6歲起參加不同歌唱比賽，至今已參加超過一百場比賽，19年只有12歲的鍾柔美，參加「紅人堂」舉辦的《登堂入室歌唱比賽》，演唱陳慧琳的《花花宇宙》又唱又跳以大熱姿態奪冠。

聲夢傳奇 鍾柔美
鍾柔美自小習舞，前年參加歌唱比賽獻唱《花花宇宙》贏得冠軍，當時她謙虛表示參加比賽只為攞經驗。
聲夢傳奇 鍾柔美
12歲的鍾柔美比賽時正在箍牙，但無礙她忘我的演出。

鍾柔美10歲組女團

有「翻版鍾嘉欣」之稱的鍾柔美是一名中菲混血兒，對表演充滿熱誠，曾是家燕媽媽學校的學員，並組成過組合Honey Bees，跟住薛家燕四出表演，不過鍾柔美後來退團，10歲時再與六位女童組成A Little Bit Shy(簡稱ALBS)，而自小高頭大馬的鍾柔美站在團員當中相當突出，更曾翻唱不少歌手的歌曲並拍成MV，當時只有約10歲的Yumi相比同齡較成熟，少女味濃﹗

聲夢傳奇 鍾柔美
只有10歲的鍾柔美（中）已有兩次組團䌞驗，幕前經驗豐富。 [email protected]截圖
聲夢傳奇 鍾柔美
只有10歲的鍾柔美生得高大，樣子也較成熟，在女團中相當突出。
聲夢傳奇 鍾柔美
組女團之外，鍾柔美又翻唱歌手的歌再拍MV，這首是陳奕迅的《聖誕結》，化妝後的鍾柔美完全不似只有10歲，少女味濃。
聲夢傳奇 鍾柔美
有「翻版鍾嘉欣」之稱的鍾柔美Yumi以14歲之齡參加《聲夢傳奇》。
聲夢傳奇 鍾柔美
鍾柔美（右）與同樣只有14歲的參賽者姚焯菲（中）及15歲詹天文（左）合唱Dear Jane的《到此為止》。

參加《聲夢傳奇》向大家展示實力

鍾柔美雖然年紀輕，不過鬥心強，她表示參加《聲夢傳奇》是想證明自己的實力，並且要得到眾人的肯定「我要大家都覺得我係值得上呢個舞台嘅﹗」

習舞多年的鍾柔美坦言跳舞算是她的強項。
習舞多年的鍾柔美坦言跳舞算是她的強項。
在《聲夢》挑戰跳舞，難唔到佢﹗
在《聲夢》挑戰跳舞，難唔到佢﹗

拍過《城寨英雄》等多套劇集

鍾柔美更有不少拍劇經驗，曾拍過《城寨英雄》、《平安谷之鬼谷傳說》、《與諜同謀》、《親親我好媽》等，又曾拍攝一部關注情緒病患者的微電影，與KC歐瑞偉演兩父女，當時獲歐瑞偉大讚聰明、有天份﹗

聲夢傳奇 鍾柔美
《城寨英雄》與男主角陳展鵬合照，相片來源：鍾柔美IG。
聲夢傳奇 鍾柔美
《平安谷之詭谷傳說》與陳凱琳合照，相片來源：鍾柔美IG
聲夢傳奇 鍾柔美
《與諜同謀》與李佳芯合照，相片來源：鍾柔美IG

鍾柔美IG晒腿晒舞技：

為了在舞台上突破自己，鍾柔美自小除了學唱歌跳舞外，更上鋼琴、色士風及演戲等才藝班，她更透露小學六年級寫我的志願時，是希望成為一位出色的藝人，今次以年紀最輕之一的參賽者參加《聲夢傳奇》，未知能否令她願望成真。

聲夢傳奇 鍾柔美
鍾柔美一雙長腿都幾吸睛。

家燕媽媽學校多出明日之星 最紅成員已經韓團出道

家燕媽媽藝術中心成立以來培養不少明日之星，除了即將在《聲夢傳奇》比賽的鍾柔美，最廣為人知的就是前韓團CLC成員Elkie 莊錠欣。童星加Honey Bees組合出身的她，曾攝如《怒火街頭》、《飛虎》、《法網狙擊》、《愛‧回家》、《On Call 36小時II》等無數TVB的劇集，而在2015年時，Cube娛樂在海外舉辦公開選秀時，Elkie成功獲得練習生資格，翌年更以韓國女子組合CLC擔任領唱一職，正式出道。

莊錠欣與周子瑜合照
莊錠欣與周子瑜合照

除了莊錠欣，早前因《全民造星》大熱的雲浩影都是家燕媽媽學校Honey Bees組合的成員，與莊錠欣同團。

Cloud賽前網上投票領先，第一輪自選項目亦令人起出望外，但第二個自選表演卻出現失準，相信是令她最失分。
Cloud原在決賽網上投票領先，第一輪自選項目亦令人喜出望外，但第二個自選表演卻出現失準，相信是令她失分的原因。

區明妙早在13歲就已經以童星的身份入行，及後以15歲之齡拍攝《一屋老友記》、《親親我好媽》等劇集，戲份雖然不算多，但網友大讚她可愛樣貌又有氣質，早已被獲封「港版周子瑜」。Miumiu 現時是家燕媽媽旗下少女組合 Honey Bees 成員之一，是韓國女團 CLC 成員莊錠欣（Elkie）的師妹，她直言曾有韓國公司邀請她去做練習生，有機會加入女團做唱跳歌手，但她指自己當時尚未完成學業，而且認為韓國競爭太大，加上她愛演戲多過唱歌，所以最終選擇留在香港發展。

清純而有氣質的她，早前被網民封為「港版周子瑜」。
清純而有氣質的她，早前被網民封為「港版周子瑜」。
Miumiu 自13歲開始到家燕媽媽藝術中心上堂，從而發現自己對演戲的興趣，首部處女作是在2016年播映的劇集《 一屋老友記 》，在劇中飾演滕麗名的少女版角色，她笑言：「 我入行時已經係大童，相對其他童星嚟講算係比較遲入行嘅一個。
Miumiu 自13歲開始到家燕媽媽藝術中心上堂，從而發現自己對演戲的興趣，首部處女作是在2016年播映的劇集《 一屋老友記 》，在劇中飾演滕麗名的少女版角色，她笑言：「 我入行時已經係大童，相對其他童星嚟講算係比較遲入行嘅一個。

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