聲夢傳奇｜14歲鍾柔美Yumi《狂野之城》跳唱奪高分 參加過百比賽組過女團、家燕媽媽學校成員

年僅14歲的鍾柔美（Yumi），不但有「翻版鍾嘉欣」之稱，自6歲起參加大小歌唱比賽逾百場，更拍過無綫劇集，年紀小小便有豐富的幕前及舞台經驗，是《聲夢傳奇》的大熱學員，她演出的《心急人上》、《狂野之城》都盡顯實力！

文：東方新地 ｜ 圖：《聲夢傳奇》截圖、鍾柔美IG、[email protected]截圖