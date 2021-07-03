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聲夢傳奇｜14歲鍾柔美Yumi《狂野之城》跳唱奪高分 參加過百比賽組過女團、家燕媽媽學校成員

東方新地

年僅14歲的鍾柔美（Yumi），不但有「翻版鍾嘉欣」之稱，自6歲起參加大小歌唱比賽逾百場，更拍過無綫劇集，年紀小小便有豐富的幕前及舞台經驗，是《聲夢傳奇》的大熱學員，她演出的《心急人上》、《狂野之城》都盡顯實力！

文：東方新地 ｜ 圖：《聲夢傳奇》截圖、鍾柔美IG、[email protected]截圖

鍾柔美 Yumi 跳唱《心急人上》《狂野之城》奪高分

擅長跳舞的鍾柔美（Yumi）歌唱能力一直被質疑。在第12集比賽中，導師泳兒希望幫Yumi平反，讓Yumi展示歌唱能力，並展現「狂野、性感」的一面，去跳唱郭富城的〈狂野之城〉。泳兒聽完Yumi的演繹後感動落淚，評審張佳添更指：「I love it！」

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（圖片來源：TVB.com）
（圖片來源：TVB.com）

鍾柔美12歲跳唱《花花宇宙》奪冠 幕前經驗豐富

鍾柔美Yumi透露6歲時發覺自己熱愛唱歌、跳舞，故自6歲起參加不同歌唱比賽，至今已參加超過一百場比賽，19年只有12歲的鍾柔美，參加「紅人堂」舉辦的《登堂入室歌唱比賽》，演唱陳慧琳的《花花宇宙》又唱又跳以大熱姿態奪冠。

聲夢傳奇 鍾柔美
鍾柔美自小習舞，前年參加歌唱比賽獻唱《花花宇宙》贏得冠軍，當時她謙虛表示參加比賽只為攞經驗。
聲夢傳奇 鍾柔美
12歲的鍾柔美比賽時正在箍牙，但無損她忘我的演出。

鍾柔美10歲組女團

有「翻版鍾嘉欣」之稱的鍾柔美是一名中菲混血兒，對表演充滿熱誠，曾是家燕媽媽學校的學員，並組成過組合Honey Bees，跟住薛家燕四出表演，不過鍾柔美後來退團，10歲時再與六位女童組成A Little Bit Shy(簡稱ALBS)，而自小高頭大馬的鍾柔美站在團員當中相當突出，更曾翻唱不少歌手的歌曲並拍成MV，當時只有約10歲的Yumi相比同齡較成熟，少女味濃﹗

聲夢傳奇 鍾柔美
只有10歲的鍾柔美（中）已有兩次組團䌞驗，幕前經驗豐富。 [email protected]截圖
聲夢傳奇 鍾柔美
只有10歲的鍾柔美生得高大，樣子也較成熟，在女團中相當突出。
聲夢傳奇 鍾柔美
組女團之外，鍾柔美又翻唱歌手的歌再拍MV，這首是陳奕迅的《聖誕結》，化妝後的鍾柔美完全不似只有10歲，少女味濃。
聲夢傳奇 鍾柔美
有「翻版鍾嘉欣」之稱的鍾柔美Yumi以14歲之齡參加《聲夢傳奇》。
聲夢傳奇 鍾柔美
鍾柔美（右）與同樣只有14歲的參賽者姚焯菲（中）及15歲詹天文（左）合唱Dear Jane的《到此為止》。

參加《聲夢傳奇》向大家展示實力

鍾柔美雖然年紀輕，不過鬥心強，她表示參加《聲夢傳奇》是想證明自己的實力，並且要得到眾人的肯定「我要大家都覺得我係值得上呢個舞台嘅﹗」

習舞多年的鍾柔美坦言跳舞算是她的強項。
習舞多年的鍾柔美坦言跳舞算是她的強項。
在《聲夢》挑戰跳舞，難唔到佢﹗
在《聲夢》挑戰跳舞，難唔到佢﹗

拍過《城寨英雄》等多套劇集

鍾柔美更有不少拍劇經驗，曾拍過《城寨英雄》、《平安谷之鬼谷傳說》、《與諜同謀》、《親親我好媽》等，又曾拍攝一部關注情緒病患者的微電影，與KC歐瑞偉演兩父女，當時獲歐瑞偉大讚聰明、有天份﹗

聲夢傳奇 鍾柔美
《城寨英雄》與男主角陳展鵬合照，相片來源：鍾柔美IG。
聲夢傳奇 鍾柔美
《平安谷之詭谷傳說》與陳凱琳合照，相片來源：鍾柔美IG
聲夢傳奇 鍾柔美
《與諜同謀》與李佳芯合照，相片來源：鍾柔美IG

鍾柔美IG晒腿晒舞技：

為了在舞台上突破自己，鍾柔美自小除了學唱歌跳舞外，更上鋼琴、色士風及演戲等才藝班，她更透露小學六年級寫我的志願時，是希望成為一位出色的藝人，今次以年紀最輕之一的參賽者參加《聲夢傳奇》，未知能否令她願望成真。

聲夢傳奇 鍾柔美
鍾柔美一雙長腿都幾吸睛。

家燕媽媽學校多出明日之星 最紅成員已經韓團出道

家燕媽媽藝術中心成立以來培養不少明日之星，除了即將在《聲夢傳奇》比賽的鍾柔美，最廣為人知的就是前韓團CLC成員Elkie 莊錠欣。童星加Honey Bees組合出身的她，曾攝如《怒火街頭》、《飛虎》、《法網狙擊》、《愛‧回家》、《On Call 36小時II》等無數TVB的劇集，而在2015年時，Cube娛樂在海外舉辦公開選秀時，Elkie成功獲得練習生資格，翌年更以韓國女子組合CLC擔任領唱一職，正式出道。

莊錠欣與周子瑜合照
莊錠欣與周子瑜合照

除了莊錠欣，早前因《全民造星》大熱的雲浩影都是家燕媽媽學校Honey Bees組合的成員，與莊錠欣同團。

Cloud賽前網上投票領先，第一輪自選項目亦令人起出望外，但第二個自選表演卻出現失準，相信是令她最失分。
Cloud原在決賽網上投票領先，第一輪自選項目亦令人喜出望外，但第二個自選表演卻出現失準，相信是令她失分的原因。

區明妙早在13歲就已經以童星的身份入行，及後以15歲之齡拍攝《一屋老友記》、《親親我好媽》等劇集，戲份雖然不算多，但網友大讚她可愛樣貌又有氣質，早已被獲封「港版周子瑜」。Miumiu 現時是家燕媽媽旗下少女組合 Honey Bees 成員之一，是韓國女團 CLC 成員莊錠欣（Elkie）的師妹，她直言曾有韓國公司邀請她去做練習生，有機會加入女團做唱跳歌手，但她指自己當時尚未完成學業，而且認為韓國競爭太大，加上她愛演戲多過唱歌，所以最終選擇留在香港發展。

清純而有氣質的她，早前被網民封為「港版周子瑜」。
清純而有氣質的她，早前被網民封為「港版周子瑜」。
Miumiu 自13歲開始到家燕媽媽藝術中心上堂，從而發現自己對演戲的興趣，首部處女作是在2016年播映的劇集《 一屋老友記 》，在劇中飾演滕麗名的少女版角色，她笑言：「 我入行時已經係大童，相對其他童星嚟講算係比較遲入行嘅一個。
Miumiu 自13歲開始到家燕媽媽藝術中心上堂，從而發現自己對演戲的興趣，首部處女作是在2016年播映的劇集《 一屋老友記 》，在劇中飾演滕麗名的少女版角色，她笑言：「 我入行時已經係大童，相對其他童星嚟講算係比較遲入行嘅一個。

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