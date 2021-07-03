聲夢傳奇｜14歲鍾柔美Yumi《狂野之城》跳唱奪高分 參加過百比賽組過女團、家燕媽媽學校成員
文：東方新地 ｜ 圖：《聲夢傳奇》截圖、鍾柔美IG、[email protected]截圖
鍾柔美 Yumi 跳唱《心急人上》《狂野之城》奪高分
擅長跳舞的鍾柔美（Yumi）歌唱能力一直被質疑。在第12集比賽中，導師泳兒希望幫Yumi平反，讓Yumi展示歌唱能力，並展現「狂野、性感」的一面，去跳唱郭富城的〈狂野之城〉。泳兒聽完Yumi的演繹後感動落淚，評審張佳添更指：「I love it！」
鍾柔美12歲跳唱《花花宇宙》奪冠 幕前經驗豐富
鍾柔美Yumi透露6歲時發覺自己熱愛唱歌、跳舞，故自6歲起參加不同歌唱比賽，至今已參加超過一百場比賽，19年只有12歲的鍾柔美，參加「紅人堂」舉辦的《登堂入室歌唱比賽》，演唱陳慧琳的《花花宇宙》又唱又跳以大熱姿態奪冠。
鍾柔美10歲組女團
有「翻版鍾嘉欣」之稱的鍾柔美是一名中菲混血兒，對表演充滿熱誠，曾是家燕媽媽學校的學員，並組成過組合Honey Bees，跟住薛家燕四出表演，不過鍾柔美後來退團，10歲時再與六位女童組成A Little Bit Shy(簡稱ALBS)，而自小高頭大馬的鍾柔美站在團員當中相當突出，更曾翻唱不少歌手的歌曲並拍成MV，當時只有約10歲的Yumi相比同齡較成熟，少女味濃﹗
參加《聲夢傳奇》向大家展示實力
鍾柔美雖然年紀輕，不過鬥心強，她表示參加《聲夢傳奇》是想證明自己的實力，並且要得到眾人的肯定「我要大家都覺得我係值得上呢個舞台嘅﹗」
拍過《城寨英雄》等多套劇集
鍾柔美更有不少拍劇經驗，曾拍過《城寨英雄》、《平安谷之鬼谷傳說》、《與諜同謀》、《親親我好媽》等，又曾拍攝一部關注情緒病患者的微電影，與KC歐瑞偉演兩父女，當時獲歐瑞偉大讚聰明、有天份﹗
鍾柔美IG晒腿晒舞技：
為了在舞台上突破自己，鍾柔美自小除了學唱歌跳舞外，更上鋼琴、色士風及演戲等才藝班，她更透露小學六年級寫我的志願時，是希望成為一位出色的藝人，今次以年紀最輕之一的參賽者參加《聲夢傳奇》，未知能否令她願望成真。
家燕媽媽學校多出明日之星 最紅成員已經韓團出道
家燕媽媽藝術中心成立以來培養不少明日之星，除了即將在《聲夢傳奇》比賽的鍾柔美，最廣為人知的就是前韓團CLC成員Elkie 莊錠欣。童星加Honey Bees組合出身的她，曾攝如《怒火街頭》、《飛虎》、《法網狙擊》、《愛‧回家》、《On Call 36小時II》等無數TVB的劇集，而在2015年時，Cube娛樂在海外舉辦公開選秀時，Elkie成功獲得練習生資格，翌年更以韓國女子組合CLC擔任領唱一職，正式出道。
除了莊錠欣，早前因《全民造星》大熱的雲浩影都是家燕媽媽學校Honey Bees組合的成員，與莊錠欣同團。
區明妙早在13歲就已經以童星的身份入行，及後以15歲之齡拍攝《一屋老友記》、《親親我好媽》等劇集，戲份雖然不算多，但網友大讚她可愛樣貌又有氣質，早已被獲封「港版周子瑜」。Miumiu 現時是家燕媽媽旗下少女組合 Honey Bees 成員之一，是韓國女團 CLC 成員莊錠欣（Elkie）的師妹，她直言曾有韓國公司邀請她去做練習生，有機會加入女團做唱跳歌手，但她指自己當時尚未完成學業，而且認為韓國競爭太大，加上她愛演戲多過唱歌，所以最終選擇留在香港發展。