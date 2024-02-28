鍾柔美告別中學生涯迎戰DSE 青春無敵曬靚相獲粉絲like爆
現年17歲「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）青春無敵！作為今屆DSE考生嘅佢，仲有1個多月就要考試。Yumi在社交平台上分享了自己中學生涯的最後一天，照片中可見她的校服恤衫上滿滿的祝福語，展現出濃厚的青春氣息！
Yumi畢業感慨：好快就要踏入另一個旅程
Yumi上載了自己在學校操場的打卡照片，以及學校走廊、課室門牌的照片，並感慨地寫道：「轉眼間就6年啦，中學生涯完成，好快就要踏入另一個旅程」。粉絲們也在留言中為她加油打氣，「Fans 留言：贈你一句萬千感觸在心頭」「Yumi祝你考完DSE，考到心儀的大學」 「有點不捨」「畢業快樂，DSE加油」 「校服寫字真青春」「開展新旅程加油呀」
Yumi透露想升讀呢間大學
Yumi在中學期間主修商科，並曾透露她希望留在香港升讀大學，主修工商相關科目。她曾在中五時取得全班第一名的佳績，被媒體冠以「學霸」的稱號。
鍾柔美清純可愛 一出道獲稱「翻版鍾嘉欣」
現年17歲鍾柔美（Yumi）童星出身，自2015年已經參演不同TVB劇集，包括《城寨英雄》、《平安谷之詭谷傳說》以及《親親我好媽》等等，與陳展鵬、陳凱琳與李佳芯都有合作過，細細個已經有好多演藝圈經歷。參賽後因樣子甜美向來有「小鍾嘉欣」之稱，她在《聲夢傳奇》中表現亦非常突出，比賽中以跳唱演繹郭富城歌曲《狂野之城》令人深刻，跳唱能力算在團隊中最強的成員。一出道當時依然有啲Baby Fat，但依然無損其魅力。
總決賽造型搶眼 高分落敗超可惜
Yumi在《聲夢傳奇》中表現非常突出，在總決賽渾身解數，選唱了郭富城《第四晚心情》，衛蘭、蘇永康等都讚她有進步、自信咗。雖然Yumi在總決賽取得17盞綠燈，但依然不敵炎明熹、Chantel，僅獲得第三名。
8歲已經入女團 踩過界做埋TVB童星
事實上，Yumi未參加《聲夢傳奇》之前就已有豐富的女團表演經歷，她是家燕媽媽藝術中心的畢業生，於8歲的時候加入過薛家燕旗下女團Honey Bees，並隨隊走埠過馬來西亞、澳門、廣州等地登台表演，之後她10歲時又與6位女生組成過A Little Bit Shy，現時After Class已經是她加入的第三個女團，難怪有如此紮實的跳唱功力！除此之外，Yumi亦曾經在TVB做過童星，出演過劇集《城寨英雄》、《平安谷之詭谷傳說》以及《親親我好媽》等等，與陳展鵬、陳凱琳與李佳芯都有合作過，細細個已經有好多演藝圈經歷，前途無可限量。
鍾柔美越大越靚 經常露腰曬長腿勁吸睛
出道兩年，Yumi不但越大越靚，身材高挑的她經常在社交網站派福利曬長腿。熱愛跳舞的Yumi經常在社交平台上傳跳舞短片，身形fit到漏的穿上露腰上衣熱褲一邊大騷長腿，一邊扭着腰擺動身體跳韓國女團NewJeans、BLACKPINK、Fifty Fifty等歌曲，架勢絕不輸一班KPOP偶像。
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