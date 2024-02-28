鍾柔美告別中學生涯迎戰DSE 青春無敵曬靚相獲粉絲like爆

現年17歲「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）青春無敵！作為今屆DSE考生嘅佢，仲有1個多月就要考試。Yumi在社交平台上分享了自己中學生涯的最後一天，照片中可見她的校服恤衫上滿滿的祝福語，展現出濃厚的青春氣息！