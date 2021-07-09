聲夢傳奇｜音樂總監Johnny Yim評價學員 蓮姐悟性高係佢「飛佛」前途無限一定掂
《聲夢傳奇》還有兩集就玩完，打入6強的學員炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、文凱婷、何晉樂及冼靖峰都正在積極備戰，節目音樂總監Johnny Yim在其YouTube頻道拍片對學員逐一評價，估唔到最得Johnny心的學員竟已出局。
撰文：東方新地｜圖片：YouTube頻道《Listen To JAYWHY》影片截圖、Johnny Yim IG、林君蓮IG
聲夢傳奇的靈魂人物
《聲夢傳奇》播出以來，除了一班學員與導師的努力外，音樂總監Johnny Yim亦功不可沒，他簡直是節目的靈魂人物，學員所有出賽歌曲都由他負責編曲及演奏，所以Johnny非常清楚每位學員的優點與缺點。
逐一點評聲夢學員
由最初甄選到進行淘汰賽，無論練歌或演出，Johnny都有份參與，對於15位學員更是瞭如指掌。Johnny在其YouTube頻道拍了多條點評學員的片，其中一條講到自己最賞識的學員，Johnny諗都唔使諗，就話18歲的蓮姐林君蓮是他的「飛佛」。
首選已出局的蓮姐
Johnny摸住酒杯底說：「蓮姐就不嬲都係我favourite嚟嘅，因為我比較鍾意啲唔係好講嘢嘅人，工作上最緊要係我一講佢就要明，蓮姐就係嗰啲囉！」
水準媲美專業和音
對於蓮姐，Johnny最深刻是有次找她去錄音室為出賽歌錄和音的部份，他說：「有一次首歌嘅編曲需要佢用自己把聲去做和音，當時我冇時間寫譜，我就彈一句叫佢唱一句，佢好快唱，唱咗廿幾分鐘已經唱晒成隻歌，我問佢有冇錄過和音，佢話冇，我話：『吓！』佢仲快過啲專業和音，唔入呢行真係嘥呀！佢無論做幕前定幕後都一定成功，佢話畀我聽佢係屬於音樂，總之佢靠把聲一定好成功！」