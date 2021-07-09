聲夢傳奇｜音樂總監Johnny Yim評價學員 蓮姐悟性高係佢「飛佛」前途無限一定掂

《聲夢傳奇》還有兩集就玩完，打入6強的學員炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、文凱婷、何晉樂及冼靖峰都正在積極備戰，節目音樂總監Johnny Yim在其YouTube頻道拍片對學員逐一評價，估唔到最得Johnny心的學員竟已出局。

撰文：東方新地｜圖片：YouTube頻道《Listen To JAYWHY》影片截圖、Johnny Yim IG、林君蓮IG