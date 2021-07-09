聲夢傳奇｜音樂總監Johnny Yim睇好Rock何晉樂 自爆甄選時畀最高分

《聲夢傳奇》6強中，女學員佔4個席位，男學員只有Rock何晉樂與Archie冼靖峰，在節目中甚有話事權的音樂總監Johnny Yim在其YouTube頻道《Listen To JAYWHY》中拍片，給Rock的評價非常高，原來當日《聲夢》進行甄選，Johnny已經獨具慧眼。

撰文：東方新地｜圖片：YouTube頻道《Listen To JAYWHY》影片截圖、Johnny Yim IG、何晉樂IG