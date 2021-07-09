聲夢傳奇｜音樂總監Johnny Yim睇好Rock何晉樂 自爆甄選時畀最高分
撰文：東方新地｜圖片：YouTube頻道《Listen To JAYWHY》影片截圖、Johnny Yim IG、何晉樂IG
Johnny為Rock伴奏
在對上一集《聲夢傳奇》中，學員為爭6強施展渾身解數，Rock何晉樂在音樂總監Johnny Yim的鋼琴伴奏下唱出李克勤的名曲〈我不會唱歌〉，給果成為全場最高分。對於〈我不會唱歌〉這首如此難彈的歌，Johnny感受非常深，因為這是他01年在香港的第一個job，本來〈我不會唱歌〉是由郎朗為李克勤伴奏，不過郎朗不能長期跟住李克勤到處演出，結果由Johnny頂上。
Rock高分低EQ
Johnny在其YouTube頻道《Listen To JAYWHY》片 中，透露另一位被他睇高一線的學員就是Rock，原來去年在甄選學員時，Rock是他畀最高分的一位學員：「所以我叫佢石老闆，另一位一齊畀分嘅評審都話Rock係好嘢，不過嗰時就睇唔出佢EQ低，佢一路比賽就一路緊張，搞到自己唞唔到氣，又唔記得歌詞呀！但佢真係唱得好囉！」
《聲夢傳奇》轉玩新賽制
在上兩集的《聲夢傳奇》中，何晉樂（Rock）與黃奕斌（Hugo）曾得最低分跌入危險區，經25位評審再次投票後，Hugo最終被淘汰。到第12集（7月3日）比賽進行到第七輪，戰況越來越激烈，7位學員文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、林君蓮（Kaitlyn）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）選唱自選歌曲，爭奪6強席位。25位評審在學員唱歌期間可以隨時按綠燈，亦可以隨時轉軚，最後獲得最少綠燈之學員將會被淘汰。
冼靖峰 失去音準
被安排第一個出場的冼靖峰（Archie）被指唱歌沒有真感情，Gin Lee（李幸倪）教Archie如何透過唱歌去講故事。評審陳奐仁聽完Archie之演繹，直指：「唱得太用力，好明顯失去音準！」
炎明熹被指揀錯歌
而一直被批評咬字有問題的炎明熹（Gigi），獲導演JW（王灝兒）教她用「咬蘋果」的方法去改善，去演繹張學友的國語歌〈吻別〉。可惜Gigi今次比賽失準，評審伍仲衡直指Gigi揀錯歌，李克勤更指Gigi「魂魄不齊」，得到18分，與冼靖峰並列第四位。
文凱婷演繹性感失敗
由AGA（江海迦）擔任歌手導師的文凱婷（Aeren）選唱跳唱歌曲出戰。主理人李克勤覺得比較成熟的觀眾會喜愛Aeren，提議在舞蹈內加少少性感的感覺，更向Aeren親身示範，但評審王梓軒就直指：「一首充滿情慾同衝動嘅歌，我喺你首歌感受唔到！」給予紅燈，Aeren終以9分晉級。
姚焯菲 再次初戀
姚焯菲（Chantel）被指唱法太似導師JW（王灝兒），今次就由衛蘭幫Chantel進行特訓。有「國民初戀」美譽的姚焯菲獻唱黎明的〈In Love Again我這樣愛你〉，由衛蘭擔當其導師授予唱歌技巧，得到23分，排第二位。評審周錫漢聽完Chantel演繹黎明歌曲〈我這樣愛你〉，大讚：「扯咗入去初戀漩渦入面！」
林君蓮無緣六強
林君蓮（Kaitlyn）唱法獨特，但被評審批評不能只用同一方法「用聲」，林欣彤指自己當年參加《超級巨聲2》時都被指有同一問題，今次她特別教Kaitlyn「發聲」，希望Kaitlyn可以突破自己，可惜最後失準唱到破音，有評審由綠燈轉紅燈，結果只有7盞燈，第一位跌入危險區，爆喊感謝各位導師，冇得留低。
何晉樂揮低姚焯菲做第一
何晉樂（Rock）在上一輪比賽的表現嚴重失準，差點被淘汰。今次唱李克勤的〈我不會唱歌〉，導師為李克勤及周柏豪，克勤授予唱這首高難度歌曲的抖氣位技巧，而周柏豪稱主要為他調節心理質素，衝破心理關口，結果成功奪得24分，揮低姚焯菲成為本輪第一位。
鍾柔美 展現狂野性感眼前一亮
擅長跳舞的鍾柔美（Yumi）歌唱能力一直被質疑。泳兒希望幫Yumi平反，讓Yumi展示歌唱能力，跳唱郭富城的〈狂野之城〉。唱功配合木偶舞，令人眼前一亮，演唱完畢全場鼓掌！泳兒聽完Yumi的演繹後感動落淚，評審張佳添更指：「I love it！」成功獲得20分，成為今輪第三位。