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聲夢傳奇｜音樂總監Johnny Yim睇好Rock何晉樂 自爆甄選時畀最高分

東方新地 - 娛聞

《聲夢傳奇》6強中，女學員佔4個席位，男學員只有Rock何晉樂與Archie冼靖峰，在節目中甚有話事權的音樂總監Johnny Yim在其YouTube頻道《Listen To JAYWHY》中拍片，給Rock的評價非常高，原來當日《聲夢》進行甄選，Johnny已經獨具慧眼。

撰文：東方新地｜圖片：YouTube頻道《Listen To JAYWHY》影片截圖、Johnny Yim IG、何晉樂IG

Johnny為Rock伴奏

在對上一集《聲夢傳奇》中，學員為爭6強施展渾身解數，Rock何晉樂在音樂總監Johnny Yim的鋼琴伴奏下唱出李克勤的名曲〈我不會唱歌〉，給果成為全場最高分。對於〈我不會唱歌〉這首如此難彈的歌，Johnny感受非常深，因為這是他01年在香港的第一個job，本來〈我不會唱歌〉是由郎朗為李克勤伴奏，不過郎朗不能長期跟住李克勤到處演出，結果由Johnny頂上。

星夢傳奇
Johnny為Rock伴奏〈我不會唱歌〉，結果令他成為全場最高分，成功打入6強。（圖片來源：Rock IG）
星夢傳奇
Rock絕對是奪冠的黑馬人選。（圖片來源：Rock IG）

Rock高分低EQ

Johnny在其YouTube頻道《Listen To JAYWHY》片 中，透露另一位被他睇高一線的學員就是Rock，原來去年在甄選學員時，Rock是他畀最高分的一位學員：「所以我叫佢石老闆，另一位一齊畀分嘅評審都話Rock係好嘢，不過嗰時就睇唔出佢EQ低，佢一路比賽就一路緊張，搞到自己唞唔到氣，又唔記得歌詞呀！但佢真係唱得好囉！」

Johnny直豎姆指大讚Rock係唱得之人。（圖片來源：《Listen To JAYWHY》影片截圖）
Johnny直豎姆指大讚Rock係唱得之人。（圖片來源：《Listen To JAYWHY》影片截圖）
Rock雖然唱得，但被指EQ低所以影響演出。（圖片來源：Rock IG）
Rock雖然唱得，但被指EQ低所以影響演出。（圖片來源：Rock IG）

《聲夢傳奇》轉玩新賽制

在上兩集的《聲夢傳奇》中，何晉樂（Rock）與黃奕斌（Hugo）曾得最低分跌入危險區，經25位評審再次投票後，Hugo最終被淘汰。到第12集（7月3日）比賽進行到第七輪，戰況越來越激烈，7位學員文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、林君蓮（Kaitlyn）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）選唱自選歌曲，爭奪6強席位。25位評審在學員唱歌期間可以隨時按綠燈，亦可以隨時轉軚，最後獲得最少綠燈之學員將會被淘汰。

今集每位學員分別由一位歌手導師進行針對性指導及特訓，歌手導師包括：JW（王灝兒）、周柏豪、泳兒、林欣彤、衛蘭、AGA（江海迦）及Gin Lee（李幸倪）。（圖片來源：TVB）
今集每位學員分別由一位歌手導師進行針對性指導及特訓，歌手導師包括：JW（王灝兒）、周柏豪、泳兒、林欣彤、衛蘭、AGA（江海迦）及Gin Lee（李幸倪）。（圖片來源：TVB）
新賽制中25位評審可以在學員唱歌期間隨時按綠燈，亦可以隨時轉軚。（圖片來源：TVB）
第二位出場的林君蓮，比賽歌曲是《如果沒有你》，由導師林欣彤教授發聲技巧，可惜失準唱到破音，有評審由綠燈轉紅燈，結果只有7盞燈，第一位跌入危險區，爆喊感謝各位導師，結果冇得留低。（圖片來源：TVB）
學員們一邊唱歌還要一邊面對眼前評審們是否會即時亮燈的壓力。（圖片來源：TVB）
冼靖峰比賽歌曲是許志安的《昨遲人》，導師Gin Lee賽前認為他唱歌未能跟觀眾有聯繫感，主要教他投放感情演唱，初時大部份評審按綠燈，雖然他唱到眼泛淚光，可惜被評「唱得太大力，失去音準」，最後共得18盞綠燈，學員們一邊唱歌還要一邊面對眼前評審們是否會即時亮燈的壓力。（圖片來源：TVB）

冼靖峰 失去音準

被安排第一個出場的冼靖峰（Archie）被指唱歌沒有真感情，Gin Lee（李幸倪）教Archie如何透過唱歌去講故事。評審陳奐仁聽完Archie之演繹，直指：「唱得太用力，好明顯失去音準！」

Gin Lee教Archie如何透過唱歌去講故事。（圖片來源：TVB）
Gin Lee教Archie如何透過唱歌去講故事。（圖片來源：TVB）
Archie被安排第一個出場，要第一個面對評審在學員唱歌期間隨時按燈的新賽制，壓力大增。（圖片來源：TVB）
Archie被安排第一個出場，要第一個面對評審在學員唱歌期間隨時按燈的新賽制，壓力大增。（圖片來源：TVB）
Archie唱到眼濕濕。（圖片來源：TVB）
Archie唱到眼濕濕。（圖片來源：TVB）
評審陳奐仁聽完Archie之演繹，直指他唱得太用力，好明顯失去音準。（圖片來源：TVB）
評審陳奐仁聽完Archie之演繹，直指他唱得太用力，好明顯失去音準。（圖片來源：TVB）
陳奐仁。（圖片來源：TVB）
陳奐仁。（圖片來源：TVB）

炎明熹被指揀錯歌

而一直被批評咬字有問題的炎明熹（Gigi），獲導演JW（王灝兒）教她用「咬蘋果」的方法去改善，去演繹張學友的國語歌〈吻別〉。可惜Gigi今次比賽失準，評審伍仲衡直指Gigi揀錯歌，李克勤更指Gigi「魂魄不齊」，得到18分，與冼靖峰並列第四位。

JW教Gigi用「咬蘋果」的方法去改善咬字問題。（圖片來源：TVB）
JW教Gigi用「咬蘋果」的方法去改善咬字問題。（圖片來源：TVB）
Gigi以一身中性打扮在台上演繹自選歌曲。（圖片來源：TVB）
第五位出場、大熱之一的炎明熹，因為聲帶受傷影響表現，她以一身中性打扮在台上演繹張學友的《吻別》。（圖片來源：TVB）
不過Gigi今次比賽被指表現失準。（圖片來源：TVB）
不過Gigi今次比賽被指表現失準。（圖片來源：TVB）
評審伍仲衡直指Gigi揀錯歌。（圖片來源：TVB）
評審伍仲衡直指Gigi揀錯歌。（圖片來源：TVB）
伍仲衡。（圖片來源：TVB）
伍仲衡。（圖片來源：TVB）
李克勤更指Gigi「魂魄不齊」。（圖片來源：TVB）
李克勤更指Gigi「魂魄不齊」。（圖片來源：TVB）

文凱婷演繹性感失敗

由AGA（江海迦）擔任歌手導師的文凱婷（Aeren）選唱跳唱歌曲出戰。主理人李克勤覺得比較成熟的觀眾會喜愛Aeren，提議在舞蹈內加少少性感的感覺，更向Aeren親身示範，但評審王梓軒就直指：「一首充滿情慾同衝動嘅歌，我喺你首歌感受唔到！」給予紅燈，Aeren終以9分晉級。

AGA向Aeren分享歌唱技巧。（圖片來源：TVB）
AGA向Aeren分享歌唱技巧。（圖片來源：TVB）
李克勤提議Aeren在舞蹈內加小小性感的感覺，並向Aeren親身示範。（圖片來源：TVB）
李克勤提議Aeren在舞蹈內加少少性感的感覺，並向Aeren親身示範。（圖片來源：TVB）
Aeren在比賽中演繹跳唱歌曲。（圖片來源：TVB）
Aeren在比賽中演繹跳唱歌曲。（圖片來源：TVB）
更模仿李克勤教導的性感舞蹈。（圖片來源：TVB）
更模仿李克勤教導的性感舞蹈。（圖片來源：TVB）
但就被評審王梓軒直指感受唔到Aeren首歌入面嘅情慾同衝動。（圖片來源：TVB）
但就被評審王梓軒直指感受唔到Aeren首歌入面嘅情慾同衝動。（圖片來源：TVB）
王梓軒。（圖片來源：TVB）
王梓軒。（圖片來源：TVB）

姚焯菲 再次初戀

姚焯菲（Chantel）被指唱法太似導師JW（王灝兒），今次就由衛蘭幫Chantel進行特訓。有「國民初戀」美譽的姚焯菲獻唱黎明的〈In Love Again我這樣愛你〉，由衛蘭擔當其導師授予唱歌技巧，得到23分，排第二位。評審周錫漢聽完Chantel演繹黎明歌曲〈我這樣愛你〉，大讚：「扯咗入去初戀漩渦入面！」

Chantel被指唱法太似導師JW，今次由衛蘭幫Chantel進行特訓。（圖片來源：TVB）
Chantel被指唱法太似導師JW，今次由衛蘭幫Chantel進行特訓。（圖片來源：TVB）
Chantel在台上演繹黎明歌曲〈我這樣愛你〉。（圖片來源：TVB）
Chantel在台上演繹黎明歌曲〈我這樣愛你〉。（圖片來源：TVB）
Chantel今次的歌衫似婚紗又似公主裝。（圖片來源：TVB）
Chantel今次的歌衫似婚紗又似公主裝。（圖片來源：TVB）
評審周錫漢聽完Chantel演唱後，大讚：「扯咗入去初戀漩渦入面！」（圖片來源：TVB）
評審周錫漢聽完Chantel演唱後，大讚：「扯咗入去初戀漩渦入面！」（圖片來源：TVB）
周錫漢。（圖片來源：TVB）
周錫漢。（圖片來源：TVB）

林君蓮無緣六強

林君蓮（Kaitlyn）唱法獨特，但被評審批評不能只用同一方法「用聲」，林欣彤指自己當年參加《超級巨聲2》時都被指有同一問題，今次她特別教Kaitlyn「發聲」，希望Kaitlyn可以突破自己，可惜最後失準唱到破音，有評審由綠燈轉紅燈，結果只有7盞燈，第一位跌入危險區，爆喊感謝各位導師，冇得留低。

聲夢傳奇｜玩新賽制評審隨時撳燈 冼靖峰表現失準 炎明熹被李克勤批「魂魄不齊」
林欣彤指教Kaitlyn「發聲」去突破自己。（圖片來源：TVB）
聲夢傳奇｜玩新賽制評審隨時撳燈 冼靖峰表現失準 炎明熹被李克勤批「魂魄不齊」
Kaitlyn曾被評審批評不能只用同一方法「用聲」。（圖片來源：TVB）
聲夢傳奇｜玩新賽制評審隨時撳燈 冼靖峰表現失準 炎明熹被李克勤批「魂魄不齊」
Kaitlyn接受評審點評時忍不住感觸落淚。（圖片來源：TVB）

何晉樂揮低姚焯菲做第一

何晉樂（Rock）在上一輪比賽的表現嚴重失準，差點被淘汰。今次唱李克勤的〈我不會唱歌〉，導師為李克勤及周柏豪，克勤授予唱這首高難度歌曲的抖氣位技巧，而周柏豪稱主要為他調節心理質素，衝破心理關口，結果成功奪得24分，揮低姚焯菲成為本輪第一位。

聲夢傳奇｜玩新賽制評審隨時撳燈 冼靖峰表現失準 炎明熹被李克勤批「魂魄不齊」
Rock選唱李克勤的歌曲，更獲克勤親自教路。（圖片來源：TVB）
聲夢傳奇｜玩新賽制評審隨時撳燈 冼靖峰表現失準 炎明熹被李克勤批「魂魄不齊」
Rock在上一輪比賽的表現嚴重失準，差點被淘汰。（圖片來源：TVB）
聲夢傳奇｜玩新賽制評審隨時撳燈 冼靖峰表現失準 炎明熹被李克勤批「魂魄不齊」
今次Rock選唱李克勤的歌曲出戰。（圖片來源：TVB）
聲夢傳奇｜玩新賽制評審隨時撳燈 冼靖峰表現失準 炎明熹被李克勤批「魂魄不齊」
接受評審點評時Rock表現非常緊張。（圖片來源：TVB）

鍾柔美 展現狂野性感眼前一亮

擅長跳舞的鍾柔美（Yumi）歌唱能力一直被質疑。泳兒希望幫Yumi平反，讓Yumi展示歌唱能力，跳唱郭富城的〈狂野之城〉。唱功配合木偶舞，令人眼前一亮，演唱完畢全場鼓掌！泳兒聽完Yumi的演繹後感動落淚，評審張佳添更指：「I love it！」成功獲得20分，成為今輪第三位。

聲夢傳奇｜玩新賽制評審隨時撳燈 冼靖峰表現失準 炎明熹被李克勤批「魂魄不齊」
Yumi的歌唱能力一直備受質疑，因此泳兒希望幫Yumi平反。（圖片來源：TVB）
聲夢傳奇｜玩新賽制評審隨時撳燈 冼靖峰表現失準 炎明熹被李克勤批「魂魄不齊」
14歲的Yumi要在台上展現「狂野、性感」的一面。（圖片來源：TVB）
聲夢傳奇｜玩新賽制評審隨時撳燈 冼靖峰表現失準 炎明熹被李克勤批「魂魄不齊」
Yumi在台上跳唱郭富城的〈狂野之城〉。（圖片來源：TVB）
聲夢傳奇｜玩新賽制評審隨時撳燈 冼靖峰表現失準 炎明熹被李克勤批「魂魄不齊」
評審張佳添聽完Yumi之演繹後，大讚：「I love it！」（圖片來源：TVB）
聲夢傳奇｜玩新賽制評審隨時撳燈 冼靖峰表現失準 炎明熹被李克勤批「魂魄不齊」
張佳添。（圖片來源：TVB）
聲夢傳奇｜玩新賽制評審隨時撳燈 冼靖峰表現失準 炎明熹被李克勤批「魂魄不齊」
而泳兒聽完Yumi演繹後更感動落淚。（圖片來源：TVB）

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