聲夢傳奇｜譚詠麟教路黃奕斌即跌入危險區 再點名激讚鍾柔美 網民：燈神再發功？
文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》截圖
《聲夢傳奇》10強誕生
《聲夢傳奇》上集完成第四輪比賽，紅隊連輸三個回合，最終foul走潘靜文（Sherman）及張馳豪（Aska），10強誕生﹗紅隊隊長何晉樂（Rock）、隊員冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）及黃奕斌（Hugo），並由周柏豪、JW王灝兒及泳兒擔任導師。藍隊隊長炎明熹（Gigi）、隊員林智樂（Felix）、林君蓮（Kaitlyn）、鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren），並由Gin Lee李幸倪、衛蘭及AGA江海迦擔任導師。
《聲夢傳奇》學員跌入危險區
第八集進行第五輪比賽，共5個回合。藍紅兩隊每個回合各自派出一位學員對戰，25位專業評審進行評分，得分較低的一位會即時進入危險區。累計輸得較多回合的一隊，就由該隊導師淘汰在危險區內的1位學員。
譚詠麟加插做《聲夢傳奇》主理人
《聲夢傳奇》今集以經典廣東話金曲為主題，特別邀得譚詠麟在《聲夢傳奇》舞台與李克勤獻唱金曲，並擔任主理人，更為聲夢10強學員進行賽前特訓。譚詠麟除了分享唱歌技巧及心得，更與10位學員在清晨一邊跑步，一邊唱歌練氣，李克勤亦到場為大家打氣。
鍾柔美對戰黃奕斌
第一回合，藍隊派出鍾柔美（Yumi），紅隊則派出黃奕斌（Hugo），二人均擅長跳舞，所以選取跳唱歌曲出賽。Yumi演繹女子組合Cookies的歌曲，譚詠麟看完表演後高度評價，大讚Yumi：「又跳得又唱得！」
網民求燈神放過藍隊
被指「樂壇燈神」稱號的譚詠麟再次點名激讚藍隊學員，今次被「點燈」是鍾柔美，藍隊學員兩度被「燈神」譚詠麟點燈，網民甚為擔心，留言指希望「燈神放過藍隊啦﹗」、「千祈唔好開口中呀﹗」、「燈神再發功？」等。
譚詠麟教路黃奕斌加「味精」出事
Hugo則選唱張國榮的經典金曲《側面》，譚詠麟賽前向Hugo分享心得，指Hugo眼神唔夠張國榮的挑逗性，教他要加「味精」，並即時示範如何運用眼神及表情演繹該首歌，不過譚詠麟示範時卻浮誇又大動作，似黃飛鴻多啲囉﹗最後黃奕斌跌入危險區，結果藍隊以19比6暫時領先。
譚詠麟與評判意見不一
第二回合，藍隊派出林君蓮（Kaitlyn），紅隊則派出詹天文（Windy），二人在今個回合同樣想追求突破。Kaitlyn在歌曲中加插新嘗試，譚詠麟激讚，指聽到她突然唱法文感到好驚喜，大讚她演唱時似在耳邊講嘢，好有質素﹗
可惜評審陳奐仁卻指Kaitlyn：「演出大力咗，製造咗多餘嘅瑕疵！」詹天文Windy想大家知道自己不是只識唱高音，所以選唱一首低音比較多的歌曲。
詹天文（Windy）演唱謝霆鋒的《非走不可》，不過JW王灝兒就指這首歌不適合Windy唱：「因為佢低音位真係好低。」評判舒文則說：「你首歌係咪喺你擅長音域呢？」第二回合藍隊以22比3分勝出。步入危險區時，Windy終忍不住爆喊。
第三回合，紅隊派出姚焯菲（Chantel）出戰。14歲的Chantel未能理解所選的經典歌曲的意思，李克勤及JW親自分享如何演繹歌曲，李克勤更教Chantel加強「Sweet」效果，指「你嘅年齡要有呢啲感覺！」文凱婷（Aeren）的演出就排在下星期播出。