聲夢傳奇｜譚詠麟教路黃奕斌即跌入危險區 再點名激讚鍾柔美 網民：燈神再發功？

《聲夢傳奇》十強已誕生，譚詠麟曾點名大讚藍隊炎明熹有壓台感，今次譚詠麟更做埋《聲夢傳奇》評判，再點名大讚炎明熹同隊的鍾柔美（Yumi），藍隊兩位大熱被譚詠麟「點燈」，網民即擔心藍隊安危，指希望有「樂壇燈神」之稱的譚詠麟今次唔好開口中﹗

文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》截圖