聲夢傳奇｜黃奕斌 Hugo 起底：北京讀戲劇 自爆拍拖三次經常被女媾
無綫舉辦《聲夢傳奇》為樂壇發掘新一代潛質歌手，當中由北京返港的20歲黃奕斌（Hugo）被喻為「顏值直迫姜濤」的花美男，唱得跳得又靚仔，成為女參賽者中的甜心男，他更在《後生仔傾吓偈》中自爆經常被女媾，還以豹紋來形容第二任女友對他的猴擒程度。
撰文：東方新地 圖片：黃奕斌IG圖片、無綫影片截圖
《聲夢傳奇》中的高顏值代表者
《聲夢傳奇》參賽者不乏聲色藝俱全者，20歲黃奕斌（Hugo）是其中一個，在新加坡讀完中學後，好不容易考入北京中央戲劇學院，還有一年才完成課程的他，為了返港參加《聲夢傳奇》延期畢業，他在《聲夢傳奇》的第一次召集節目中表示多得家人支持與體諒，並說要讓母親知道她的兒子除了識做戲，唱歌跳舞一樣得。
《聲夢傳奇》第一次召集鋒芒畢露
既然是《聲夢傳奇》中的最高值男參賽者，無綫當然厚待黃奕斌，第一次召集已經可以自己solo唱一首歌，仲出埋外景拍MV加插在節目內，讓黃奕斌多角度晒靘樣，發揮高水準演出，極速吸納大批粉絲。據知黃奕斌因為靚仔，大受女參賽者歡迎，在《後生仔傾吓偈》節目中，就連14歲的有「翻版鍾嘉欣」之稱的女參賽者鍾柔美（Yumi）亦當眾表示喜歡黃奕斌這類型的男仔。
自爆舊愛主動力追
20歲的黃奕斌在《後生仔傾吓偈》節目中透露自己拍過三次拖，現在是單身，初戀女友純如白紙，並以豹紋來形容第二任女友，因為她很為人主動，當初就是女追男，而第三任女友就似炸彈，因為性格比較衝動，黃奕斌表示過去經常被女仔追，唔愁冇女溝。雖然被指吸引力同姜濤有得撼，但「姜B」係A0，純情得多。
聲夢傳奇｜黃奕斌 Hugo｜跳出我態度
黃奕斌Hugo用舞蹈表達自己內心，活在當中享受每一刻！
聲夢傳奇 第一次召集｜黃奕斌 Hugo《Dawn of us》
網民評價黃奕斌 Hugo：
「普通到好似行過K房聽到有個人唱歌一樣。」
「呢個款啱去全民造星多啲喎🤣，又係啲鍾意搞花臣嘅但又唔係好識唱歌嘅人。」
「幾型，走jhope路線會好受歡迎，加油！唔需要件西裝，放埋一邊啦！第一次出鏡隆重其事可以接受，但感覺老土，穿hip-hop, 會好襯。不過都要睇番佢自己本質，加油！」
「其實幾輕鬆幾好聽 不過太韓星feel 個個差唔多樣個啲 同埋香港唔興呢啲rap 你睇香港紅個啲冇人唱rap 歌就知 建議揀番香港歌試下先。」