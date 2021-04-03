聲夢傳奇｜黃奕斌 Hugo 起底：北京讀戲劇 自爆拍拖三次經常被女媾

無綫舉辦《聲夢傳奇》為樂壇發掘新一代潛質歌手，當中由北京返港的20歲黃奕斌（Hugo）被喻為「顏值直迫姜濤」的花美男，唱得跳得又靚仔，成為女參賽者中的甜心男，他更在《後生仔傾吓偈》中自爆經常被女媾，還以豹紋來形容第二任女友對他的猴擒程度。

撰文：東方新地 圖片：黃奕斌IG圖片、無綫影片截圖