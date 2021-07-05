聲夢傳奇｜6強決戰率先睇 Aeren文凱婷先鬥Yumi後鬥Gigi 連輸2局

無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》已進入白熱化的尾聲階段，下集（7月17日）再foul走1個參賽者後，將由最後5強學員在7月19日（星期一）舉行直播總決賽，網上傳出下集賽制將會由兩人一組各自進行Battle，從而選出最低分的2人，再和張敬軒合唱一曲，2人中最低分者將會被foul，而這個無緣進入最後5強的參賽者，有傳將會是被最多網民負評的文凱婷（Aeren）！

文：東方新地｜圖：TVB《聲夢傳奇》