聲夢傳奇｜6強決戰率先睇 Aeren文凱婷先鬥Yumi後鬥Gigi 連輸2局
文：東方新地｜圖：TVB《聲夢傳奇》
《聲夢傳奇》打破Aeren不死傳奇
由於7月10日（星期六）要播放慈善節目《明愛暖萬心》，《聲夢傳奇》將會暫停一集，第13集的6強決戰將會於7月17日（星期六）播放，而最後一集（第14集）的總決賽則於7月19日（星期一）舉行。經過上集的比賽後，餘下的6強選手包括有：炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）及何晉樂（Rock）。
有指下集《聲夢傳奇》賽制將會由兩人一組各自進行Battle，從而選出最低分的2人，再和張敬軒合唱一曲，2人中最低分者將會被foul。根據預告所透露，3對組合為「冼靖峰＋何晉樂」、「炎明熹+姚焯菲」、「鍾柔美＋文凱婷」，而據知他們所唱的歌曲分別是〈怎麼捨得你〉、〈遇見〉和〈全身暑假〉。
有網友率先劇透今次賽果，指在分成3組分別進行Battle後，最低分的兩位學員分別是炎明熹和文凱婷，之後兩人和張敬軒合唱〈至少還有你〉，最終文凱婷落敗，無緣進入最後5強。
網民質疑賽果不公
文凱婷參賽以來背負著「麥潔文徒弟」之名，成功打入6強，卻被網民批評實力不足，質疑她一直靠後台「符碌」險勝，上集她獻唱張惠妹〈Bad boy〉的影片，僅上架約2日便引來超過2千網民負評，而她和林欣彤合唱〈愛是懷疑〉的影片，更有4千多個Dislike。
早前評審張佳添亦曾狠批文凱婷孖林欣彤表演〈愛是懷疑〉無驚喜，他說：「唱嗰方面都係差啲，我覺得Aeren冇吸收上次演唱《未知》嘅問題，平平穏穏，但我覺得佢唔夠力量，其實只要喺某一啲位置加少少力，就會被人感受到有energy，但係佢冇做到﹗」
張佳添又指Aeren唱rap部分能展現功架，可惜火花來得太遲：「一個歌手要掌控舞台，唔可能被你半隻歌熱身，後半先嚟料﹗其實Aeren係可以嘅，只要佢明白自己爭啲乜，識得去改咁先會有突破！」並請Aeren好好珍惜自己出賽的機會！
在《聲夢傳奇》連環foul走林智樂（Felix）及林君蓮（Kaitlyn）等學員後，一直險勝並成功打入6強的文凱婷，被網民紛紛質疑「唔係有後台，點可以留到依家」、「你個後台都幾勁，次次失準都唔使被foul！」、「次次咁好彩都唔foul佢，仲唔係有後台？」等等。
不過今次傳出文凱婷將會被foul後，亦有網民質疑《聲夢傳奇》賽制，認為6進5竟然分3組來比賽，只會製造不公平的賽果，亦有網民質疑為何低分才可以和張敬軒合唱。