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聲夢傳奇｜Chantel姚焯菲15歲生日 粉絲應援抄足MIRROR 有網民提議在ViuTV落廣告

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撰文：東方新地

《聲夢傳奇》大熱參賽者Chantel姚焯菲人靚歌甜，人氣勁粉絲多，再加上有個富爸爸，早已贏在起跑線，Chantel將於9月22日迎來15歲生日，她的忠粉(小菲象)早已在社交網發起生日應援，聲言要勁過姜濤同Anson Lo，當中有人提議在ViuTV落廣告，玩到去隔離台咁挑機？

撰文：東方新地 圖片：聲夢傳奇 觀眾評判區（非官方開放討論）@FB、無綫影片截圖、Chantel IG、chantel.fansclub IG、littlec chantelyiu IG

《聲夢傳奇》捧紅人氣小歌后

Chantel姚焯菲去年參加《聲夢傳奇》時只有14歲，仍在求學的中學生突然成為全城熱捧的小歌后，Chantel吸引大批菲粉，人氣一時無兩。

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甜美的Chantel由參賽開始已吸引一班忠粉支持。（圖片來源：Chantel IG）
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只得14歲的Chantel，早已贏在起跑線。（圖片來源：Chantel IG）

粉絲在社交網集思廣益

9月22日是Chantel15歲生日，早於兩個月前已有粉絲在社交網出post，表示決定開始儲錢幫Chantel賣廣告，仲叫大家建議一下落邊個位好，睇得出這位網民好仰慕Chantel，好想為偶像盡綿力做點事，給一個難忘生日Chantel，結果有不少網民留言，話唔好跟姜濤同Anson Lo在電車、巴士落廣告，因為唔夠創新，更有人提議在ViuTV落廣告。不過眾多網民都是得把口，冇人話眾籌夾錢合力成事囉！

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有網民發起在9月22日(當日是中秋翌日公眾假期)，Chantel15歲生日當日，買廣告位幫她大肆慶祝。（圖片來源：聲夢傳奇 觀眾評判區（非官方開放討論）@FB）

星夢傳奇｜Chantel姚焯菲9月生日 粉絲儲定錢應援 誓要超越姜濤 Anson Lo 有網民提議在ViuTV落廣告

星夢傳奇｜Chantel姚焯菲9月生日 粉絲儲定錢應援 誓要超越姜濤 Anson Lo 有網民提議在ViuTV落廣告

星夢傳奇｜Chantel姚焯菲9月生日 粉絲儲定錢應援 誓要超越姜濤 Anson Lo 有網民提議在ViuTV落廣告

星夢傳奇｜Chantel姚焯菲9月生日 粉絲儲定錢應援 誓要超越姜濤 Anson Lo 有網民提議在ViuTV落廣告

姚焯菲專屬巴士周街走

Chantel粉絲話就話要創新，不過近日已見街的生日應援，都離不開集資買下巴士車身廣告以及在巴士站的燈箱賣廣告，未見有其他新意。Chantel的一眾「小菲象」（歌迷暱稱）出動多架生日應援巴士，將Chantel的照片以及「Happy Birthday Chantel 22/9」字樣印在巴士車身廣告上，又買下銅鑼灣中央圖書館對出、尖沙咀清真寺對出及旺角銀行中心對出巴士站的廣告燈箱，據知所有廣告設計都由粉絲一手包辦，非常有誠意。

姚焯菲生日應援巴士真身，據知「小菲象」還會於周六(9月18日)在中央圖書館外舉行「生日福袋派發活動」，福袋內有貼紙、海報、口罩夾、杯袋等物件，讓歌迷到場打卡。（圖片來源：chantel.fansclub IG）
姚焯菲生日應援巴士真身，據知「小菲象」還會於周六(9月18日)在中央圖書館外舉行「生日福袋派發活動」，福袋內有貼紙、海報、口罩夾、杯袋等物件，讓歌迷到場打卡。（圖片來源：chantel.fansclub IG）
位於銅鑼灣中央圖書館對出的巴士站廣告燈箱。（圖片來源：chantel.fansclub IG）
位於銅鑼灣中央圖書館對出的巴士站廣告燈箱。（圖片來源：chantel.fansclub IG）
位於尖沙咀清真寺對出的巴士站燈箱。（圖片來源：littlec chantelyiu IG）
位於尖沙咀清真寺對出的巴士站燈箱。（圖片來源：littlec chantelyiu IG）

粉絲多被指富爸爸買返來

Chantel每次出場都有大批粉絲追隨，早前出席商場活動，眾多粉絲高舉燈牌又有人大叫「I love you」，場面非常虛冚，不過亦有人在社交網留言，質疑Chantel的追隨者是其富爸爸用錢買回來，為愛女宣傳。

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Chantel日前出席公開活動並即場獻唱。（圖片來源：無綫影片截圖）
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過百粉絲到場支持Chantel。（圖片來源：無綫影片截圖）
有男粉絲高舉Chantel燈牌向偶像示愛大叫「Chantel I love you」。（圖片來源：無綫影片截圖）
有男粉絲高舉Chantel燈牌向偶像示愛大叫「Chantel I love you」。（圖片來源：無綫影片截圖）
Chantel話現場距離很遠，雖然看不到粉絲的樣，但她非常感動。（圖片來源：無綫影片截圖）
Chantel話現場距離很遠，雖然看不到粉絲的樣，但她非常感動。（圖片來源：無綫影片截圖）
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有網民質疑Chantel的粉絲是用錢買回來。（圖片來源：網上圖片）

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