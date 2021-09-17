聲夢傳奇｜Chantel姚焯菲15歲生日 粉絲應援抄足MIRROR 有網民提議在ViuTV落廣告

《聲夢傳奇》大熱參賽者Chantel姚焯菲人靚歌甜，人氣勁粉絲多，再加上有個富爸爸，早已贏在起跑線，Chantel將於9月22日迎來15歲生日，她的忠粉(小菲象)早已在社交網發起生日應援，聲言要勁過姜濤同Anson Lo，當中有人提議在ViuTV落廣告，玩到去隔離台咁挑機？

撰文：東方新地 圖片：聲夢傳奇 觀眾評判區（非官方開放討論）@FB、無綫影片截圖、Chantel IG、chantel.fansclub IG、littlec chantelyiu IG