聲夢傳奇｜Gigi炎明熹傳因拒簽無綫 大熱倒灶三甲不入 網民唔想跌眼鏡大叫冇可能
憑著無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》人氣急升的炎明熹（Gigi），一直是大熱門，雖然只得16歲，但Gigi已立定目標做歌手，對於早前有傳無綫要入圍十強的學員簽5年基本藝員合約，Gigi坦言已收到無綫的offer，但未動筆透露還在考慮中。最新消息傳出Gigi因唔肯簽約，將會三甲不入，冠軍大熱變捧蛋，不少支持她的網民都希望只係流言。
文：東方新地｜圖：炎明熹IG、《聲夢傳奇》圖片、無綫影片截圖及YouTube截圖
傳炎明熹以學業為由拒簽約
《聲夢傳奇》開播以來，炎明熹(Gigi)都是焦點，她以成熟穩健的唱功，成為不少觀眾心中的冠軍人選。雖然目標明確要做實力派歌手，但Gigi對簽約無綫似乎仍然舉棋不定，相比起後來追上又已經簽約的姚焯菲，Gigi的前景未明朗，賽果亦隨時會有變數。
拍奧運主題曲MV靠邊站
日前15位《聲夢傳奇》學員連同幾位導師一齊拍攝奧運主題曲〈奪金〉MV，當日情況非常熱鬧似開P，不過炎明熹表現得悶悶不樂，拍攝或大合照時都被安排靠邊站，人氣急升的姚焯菲就搶晒fo好風騷。
《聲夢傳奇》炎明熹預告轉歌路唱抒情歌曲
炎明熹（Gigi）早前在《聲夢傳奇》中演繹Jazz版〈愛情陷阱〉備受讚賞，不過早前出席活動時，她就透露下次比賽將會一改型格路線，轉唱抒情歌曲，硬撼被封為甜美初戀系的另一大熱學員姚焯菲（Chantel）。
炎明熹親爆未動筆原因
提到最近有傳無綫要求入圍十強的學員簽下5年基本藝員合約，Gigi坦言已收到無綫的offer，但否認已簽約，只表示現在正在思考中，仲拖埋其他學員落水，指大家應該都有收到offer，仲話「大家都諗緊」。此外雖然Gigi仍在讀書，但她直言已確立目標，未來會堅定地向歌手路進發。
自認典型宅女
炎明熹（Gigi）原名王佳恩，就讀於聖安當女書院，自小愛唱歌，由12歲開始接受音樂學院的重點培訓，參加過不少音樂劇和歌唱節目表演。此外在學校選修繪畫及設計的Gigi，直認平日很少出門，是個典型宅女，可以在家足不出戶一直畫畫。