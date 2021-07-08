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聲夢傳奇｜Gigi炎明熹傳因拒簽無綫 大熱倒灶三甲不入 網民唔想跌眼鏡大叫冇可能

東方新地 - 娛聞

憑著無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》人氣急升的炎明熹（Gigi），一直是大熱門，雖然只得16歲，但Gigi已立定目標做歌手，對於早前有傳無綫要入圍十強的學員簽5年基本藝員合約，Gigi坦言已收到無綫的offer，但未動筆透露還在考慮中。最新消息傳出Gigi因唔肯簽約，將會三甲不入，冠軍大熱變捧蛋，不少支持她的網民都希望只係流言。

文：東方新地｜圖：炎明熹IG、《聲夢傳奇》圖片、無綫影片截圖及YouTube截圖

傳炎明熹以學業為由拒簽約

《聲夢傳奇》開播以來，炎明熹(Gigi)都是焦點，她以成熟穩健的唱功，成為不少觀眾心中的冠軍人選。雖然目標明確要做實力派歌手，但Gigi對簽約無綫似乎仍然舉棋不定，相比起後來追上又已經簽約的姚焯菲，Gigi的前景未明朗，賽果亦隨時會有變數。

星夢傳奇
炎明熹被指因遲遲未肯簽約無綫，因而被打入冷宮。（圖片來源：炎明熹IG）
聲夢傳奇
有人在fb的專頁發放消息，指炎明熹因為以讀書為理由唔簽無綫，所以唔會有任何獎項。（圖片來源：聲夢傳奇觀眾評判區fb）

網民唔相信炎明熹會捧蛋

最近在社交網傳出炎明熹因為唔簽約將會三甲不入的消息，網民亦議論紛紛，大多數人都認為炎明熹如此有實力，無綫唔會唔畀獎，亦有人猜測炎明熹有自己的態度，希望簽外面的唱片公司多於無綫。

聲夢傳奇
未肯動筆的炎明熹，人氣已被簽約的姚焯菲蓋過。（圖片來源：無綫影片截圖）

聲夢傳奇｜Gigi炎明熹傳因拒簽無綫 大熱倒灶三甲不入 網民唔想跌眼鏡大叫冇可能

聲夢傳奇｜Gigi炎明熹傳因拒簽無綫 大熱倒灶三甲不入 網民唔想跌眼鏡大叫冇可能

聲夢傳奇｜Gigi炎明熹傳因拒簽無綫 大熱倒灶三甲不入 網民唔想跌眼鏡大叫冇可能

聲夢傳奇｜Gigi炎明熹傳因拒簽無綫 大熱倒灶三甲不入 網民唔想跌眼鏡大叫冇可能

拍奧運主題曲MV靠邊站

日前15位《聲夢傳奇》學員連同幾位導師一齊拍攝奧運主題曲〈奪金〉MV，當日情況非常熱鬧似開P，不過炎明熹表現得悶悶不樂，拍攝或大合照時都被安排靠邊站，人氣急升的姚焯菲就搶晒fo好風騷。

聲夢傳奇
拍攝奧運主題曲MV當日，炎明熹大合照企最邊，仲黑晒面。（圖片來源：無綫影片截圖）
聲夢傳奇
拍攝MV時眾人一起狂舞，炎明熹都係冇中間位企。（圖片來源：無綫影片截圖）
聲夢傳奇
到15位《聲夢》學員一齊接受訪問，炎明熹都係企最側的後排，地位今非昔比。（圖片來源：無綫影片截圖）

《聲夢傳奇》炎明熹預告轉歌路唱抒情歌曲

炎明熹（Gigi）早前在《聲夢傳奇》中演繹Jazz版〈愛情陷阱〉備受讚賞，不過早前出席活動時，她就透露下次比賽將會一改型格路線，轉唱抒情歌曲，硬撼被封為甜美初戀系的另一大熱學員姚焯菲（Chantel）。

藍隊隊長Gigi演繹譚詠麟經典金曲〈愛情陷阱〉。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
作為藍隊隊長的Gigi早前在節目中演繹譚詠麟的經典金曲〈愛情陷阱〉，曾以16對9打敗了紅隊的Rock。（圖片來源：《聲夢傳奇》圖片）
Gigi（右一）和Chantel（左一）因參加《聲夢傳奇》而雙雙人氣急升，成為大熱門，更被封為「聲夢孖妹」。（圖片來源：炎明熹IG）
Gigi（右一）和Chantel（左一）因參加《聲夢傳奇》而雙雙人氣急升，成為大熱門，更被封為「聲夢孖妹」。（圖片來源：炎明熹IG）

炎明熹親爆未動筆原因

提到最近有傳無綫要求入圍十強的學員簽下5年基本藝員合約，Gigi坦言已收到無綫的offer，但否認已簽約，只表示現在正在思考中，仲拖埋其他學員落水，指大家應該都有收到offer，仲話「大家都諗緊」。此外雖然Gigi仍在讀書，但她直言已確立目標，未來會堅定地向歌手路進發。

Gigi坦言參加《聲夢傳奇》對她的學業有所影響，但她相信自己有能力可以兼顧兩者。（圖片來源：炎明熹IG）
Gigi坦言參加《聲夢傳奇》對她的學業有所影響，但她相信自己有能力可以兼顧兩者。（圖片來源：炎明熹IG）
Gigi演唱〈沒有你還是愛你〉的影片上載至今約一個月，已有超過160萬點擊率，不過她表示自己最喜愛的表演還是〈愛情陷阱〉。（圖片來源：YouTube截圖）
Gigi演唱林憶蓮的〈沒有你還是愛你〉的影片上載至今約一個月，已有超過160萬點擊率，不過她表示自己最喜愛的表演還是〈愛情陷阱〉。（圖片來源：YouTube截圖）

自認典型宅女

炎明熹（Gigi）原名王佳恩，就讀於聖安當女書院，自小愛唱歌，由12歲開始接受音樂學院的重點培訓，參加過不少音樂劇和歌唱節目表演。此外在學校選修繪畫及設計的Gigi，直認平日很少出門，是個典型宅女，可以在家足不出戶一直畫畫。

Gigi自言除了唱歌外，最鍾意宅在家中畫畫。（圖片來源：炎明熹IG）
Gigi自言除了唱歌外，最鍾意宅在家中畫畫。（圖片來源：炎明熹IG）
「炎明熹」是Gigi的歌唱老師搵來風水師傅為她起的藝名。（圖片來源：炎明熹IG）
「炎明熹」是Gigi的歌唱老師搵來風水師傅為她起的藝名，未入行已改定藝名，目標明確。（圖片來源：炎明熹IG）
Gigi初出場已因翻唱王菲〈守望麥田〉大晒巨肺唱功，而被封為「少女G.E.M.」。（圖片來源：炎明熹IG）
Gigi初出場已因翻唱王菲〈守望麥田〉大晒巨肺唱功，而被封為「少女G.E.M.」。（圖片來源：炎明熹IG）

即刻翻睇Gigi演唱〈沒有你還是愛你〉：

仲有Jazz版〈愛情陷阱〉：

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