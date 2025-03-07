「聲夢四小花」個個富貴住大屋？ 有一位豪宅內裝意外曝光引關注

TVB節目《聲夢傳奇》後衍生出嘅女團「After Class」出道後人氣高企，成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）以及詹天文（Windy）更被譽為「聲夢四小花」。不過自組團以來，外界對4人嘅話題不斷，除咗歌唱才華備受矚目外，居住環境亦成為關注嘅焦點之一，4人當中甚至有人年紀輕輕便躋身娛樂圈最年輕業主之列！