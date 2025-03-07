「聲夢四小花」個個富貴住大屋？ 有一位豪宅內裝意外曝光引關注
TVB節目《聲夢傳奇》後衍生出嘅女團「After Class」出道後人氣高企，成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）以及詹天文（Windy）更被譽為「聲夢四小花」。不過自組團以來，外界對4人嘅話題不斷，除咗歌唱才華備受矚目外，居住環境亦成為關注嘅焦點之一，4人當中甚至有人年紀輕輕便躋身娛樂圈最年輕業主之列！
姚焯菲騷琴技意外曬豪宅內裝
參賽時獲封為「國民初戀」嘅姚焯菲出身富裕，早前佢在社交平台曬出於家中自彈自唱的影片，不過就意外曝光豪宅嘅內裝。其實姚焯菲的優渥家境早已不是秘密，她居住的豪宅位於葵涌半山，面積達1,500平方呎，市值更高達約2,000萬！此外，除咗現時使居住嘅豪宅外，亦有傳姚焯菲的家人在尖沙咀一棟獨立住宅大廈購入兩個單位，總值達3,000萬，雖然唔清楚係自住定投資，但就足見其家庭嘅雄厚財力。
炎明熹吸金力強18歲成功上車
有「TVB小天后」之稱的炎明熹2021年贏得《聲夢傳奇》冠軍後人氣急升，出道後炎明熹更憑藉強大的吸金能力，累積不少財富。2023年時更有指炎明熹已經成功「上車」做業主，於將軍澳購入一間價值千萬的單位，成為娛樂圈中最年輕的物業擁有者之一！相比起初出道時所住油塘的公屋，炎明熹入行短短兩年，就已經賺到第一桶金購置物業，認真厲害！
鍾柔美豪華村屋天地應有盡有
18歲鍾柔美來自中產家庭，顯示居住於一棟村屋中，不過其家中嘅環境就已於年前曝光。鍾柔美家中寬敞嘅大廳唔單止光線充足，而且空間感極強，就算在大廳擺放電子琴以及麥克風後仍有唔少活動空間。此外，喜愛小動物嘅鍾柔美家中更養有7隻小狗，而且佢嘅家中更設有天台，畀頻出跳唱歌嘅鍾柔美盡情練舞都冇問題，居所面積絕對唔輸其他幾位！
詹天文低調曬屋苑闊落環境
詹天文的住所雖不算豪宅，但也絕對稱得上環境優越。詹天文現時與家人同住將軍澳一個大型私人屋苑，雖然甚少曬出家中嘅內裝，但係詹天文就不時會在社交平台分享在住所附近打卡嘅靚相，而其騷出嘅屋苑環境亦十分企理闊落，相信家中環境亦絕對唔差！