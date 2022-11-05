聲夢傳奇2海外踢館賽 | 本地薑惡鬥過江龍 冼靖峰劉詠彤深情互望撻着咗？
首集《聲夢傳奇2》「本地薑」迎戰「海外優勝者隊」
今集由森美、《聲夢傳奇》畢業生潘靜文（Sherman）及張馳豪（Aska）擔任主持。首集便安排《聲夢傳奇2》畢業生包括「傳奇新星」得主任暟晴（Jasmine）、亞軍黃洛妍（Janees）、季軍趙紫諾（Sabrina），獲「優秀表現獎」的XiX、以及獲「導師推介 超越進步獎」的劉詠彤（Angel）及文佐匡（Sean）組成7人的「本地薑」對戰「海外優勝者隊」。
「海外優勝者隊」則由馬來西亞冠軍彭詡越（Xair）、亞軍梁宸語（Zev）、季軍王紫薇、第四名陳泓升（Vincent）及第五名潘乾政（Zentson），及全澳洲總冠軍孫佳利（Lorraine）及總亞軍蔣沁忻（Gina）組成的七人。無綫更特意請來七位來自不同界別的專業音樂人，為這一場「友誼第一」的踢館賽進行評審。
冼靖峰和劉詠彤引爆全場歡呼聲
今晚除了有對唱、合唱和獨唱對決之外，《聲夢傳奇》畢業生張馳豪和冼靖峰（Archie）分別和潘乾政和劉詠彤合唱《刻在我心底的名字》及《紀念日》。冼靖峰和劉詠彤為歌曲加插不少惹笑「互動」，結尾深情互望畫面更引爆全場歡呼聲。二人表現非常合拍，但原來這此是二人首次合作，但全程火花四濺。
《聲夢傳奇2》總監郭偉亮也忍不住點評指劉詠彤表現不自然，而且在整個過程又經常望冼靖峰。相反，冼靖峰的表現非常自然，但就不停迴避劉詠彤，直言：「我唔知佢哋私底下有咩感情！」而評審譚國政則指二人「視覺效果」吸引，並大讚Archie唱功正。
過江龍誠意十足 表現亮眼
而過江龍全澳洲總冠軍孫佳利和馬來西亞冠軍彭詡越首次在香港舞台上展現歌喉，二人分別獻唱《Can’t Take My Eyes Off You》及《囍帖街》。而孫佳利的台上表現自信十足，令評審陳潔靈讚不絕口，除了指她的外型出色，又指她實力出眾，大讚她的唱歌表現會令人產生期待，不自覺地想繼續聽下去。
彭詡為香港觀眾挑戰廣東話歌曲
而本來舞蹈出色的彭詡則為了香港觀眾以首次挑戰獻唱非母語的廣東話歌曲，放棄自己擅長的跳唱歌曲。雖然陳潔靈指彭詡因為用廣東話唱歌所以令歌曲演繹上發揮不是太好，不過便指自己期待她演唱國語歌。而《囍帖街》作曲者郭偉亮大讚彭詡把《囍帖街》演繹不錯，唱出自己的風格。
過江龍最怕黃洛妍
而過江龍孫佳利和彭詡早前接受專訪時，異口同聲指自己最怕《聲夢傳奇2》黃洛妍，指她歌唱實力非凡。而黃洛妍在今晚也會和全澳洲總亞軍蔣沁忻對唱《愛是永恒》，表現出色。黃敬佩與張佳添分別大讚黃洛妍唱歌表現出色：「Janees冇咗壓力，水準返番嚟，澎湃聲落番去氣聲嗰度，令人聽得好舒服」，「Janees音色好靚」。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
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