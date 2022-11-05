聲夢傳奇2海外踢館賽 | 本地薑惡鬥過江龍 冼靖峰劉詠彤深情互望撻着咗？

適逢無綫五十五週年台慶，無綫製作了不少特別節目，而其中便包括今晚起一連兩集晚上八點半的《聲夢傳奇2海外踢館賽》，而屆時香港的《聲夢傳奇2》畢業生將會和來自馬來西亞及澳洲的《聲夢傳奇2》優勝者進行大鬥法，為觀眾炮製精彩的表演。