聲夢傳奇2海外踢館賽｜泳兒遭森美喪窒「紅都面晒」
泳兒遭森美喪窒「紅都面晒」
擅長Rap唱的Sean，是次表演則實現了《聲夢2》「我超越我」精神，親自作曲、填詞及編曲《My Zone》，並邀來好兄弟Duncan、金永衡（金仔）及陳昊廷（Timothy，簡稱Tim）齊齊Rap，Chok爆台風加上自信表現令全場氣氛高漲。之後泳兒點評時，因為一句話遭森美喪窒，大感尷尬的泳兒更笑到「紅都面晒」。
至於評審則普遍對這隊「踢館男團」給予正評，陳潔靈：「我覺得你出場時係有信心，Duncan、Tim、金仔very good！你哋可以諗吓做一個組合。」張佳添：「四個大男孩又跳又rap，我覺得好似好正嘅動物園，好有娛樂性，呢個係稱讚嚟架！」
譚嘉儀演出獲評審激讚
唱功毋庸置疑的譚嘉儀，當晚穿上高貴晚裝，帶領香港代表Pamela及海外代表Ziwei獻唱電視劇集《白色強人》插曲《Can You Hear》；雖然三人是首度同台，但默契十足，聲線亦相當融洽和諧，獲現場評審激讚。填詞人黃敬佩更對Pamela讚不絕口：「自從《電燈膽》之後，覺得你個進步係好大，把聲冇以前咁薄，感情亦多咗好多。」
亮點落在Xair及Sabrina身上
馬來西亞冠軍彭詡越（Xair）樣子甜美，在遊戲環節「跳舞馬拉松」中與隊友、全澳洲總冠軍孫佳利（Lorraine）、馬來西亞季軍王紫薇（Ziwei）及第五名潘乾政（Zentson）挑戰香港代表的跳舞精英劉芷君(Aster)@XiX、繆昀希(Charlotte)@XiX、劉詠彤（Angel）及侯雋熙（Duncan）。平時在舞台上精靈活潑的XiX，是次對奕中竟一出場便「燒焦」，而曾參加內地偶像女團競演真人騷《加油！美少女》的Xair，可能因為有女團訓練根基，無論多難記的舞蹈能輕鬆駕馭，加上每個動作均大派可愛表情包，成功吸引大家眼球。
舒文及張佳添讚Sabrina
而有「聲夢小魔王」之稱的季軍人馬Sabrina，先以長腿鮮艷打扮獻唱《Roar》，對戰馬來西亞亞軍Zev的《讓我一次愛過夠》。全情投入rock爆之餘更展現舞台霸氣的Sabrina，獲得舒文及張佳添讚賞，舒文表示：「你每次揀啲Rock啲嘅歌，你都會做得好啲，你去得好盡，甚至我Feel到你Enjoy嗰個Power，Good！」之後Sabrina玩遊戲時換上一個全黑型格造型，就連陳潔靈都讚她「Got The Look」。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
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