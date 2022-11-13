聲夢傳奇2海外踢館賽｜泳兒遭森美喪窒「紅都面晒」

昨晚(12日)播出的《聲夢傳奇2海外踢館賽》下半部中，來自馬來西亞及澳洲的《聲夢傳奇2》優勝者攜手踏上聲夢舞台，為觀眾表演精彩的演出。由森美夥拍《聲夢》畢業生潘靜文（Sherman）及張馳豪（Aska）擔任主持。