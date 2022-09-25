聲夢傳奇2｜五強誕生！XiX繼續扶搖直上 趙小婷取勝後揶揄對手Pizza聲
今集出場有人氣榜排名第二位的XiX《NOBODY》，排名第八位的趙頌宜Maggie《精神分裂》、排名第三位的趙小婷Pamela《電燈膽》、排名第五位的黃洛妍Janees《溝渠暢泳》及排名第十位的彭家賢Zayden《阿士匹靈》。
XiX先拔頭籌
第十三集上演了第三對對決 XiX V.S.Angel的上半場，Angel以《餓狼傳說》迎戰。早於對上一輪淘汰賽結束後，網民對XiX的不滿隨住Eris Kwok太過偏心而升溫，加上Angel有「不死身」的稱號，不少觀眾亦有推質過到底XiX的聲夢生涯會否就此結束。不過今集以《NOBODY》應戰的XiX結果亦以19比6大勝不死Angel，晉身5強。
即重溫二個單位的比賽片段：
趙小婷勁多是非
醫科生趙小婷在《聲夢2》開始之前其實已有不少人氣，亦一直被視為「大熱」人選之一。但正所謂人紅自然是非多，在第14集正式上演與趙頌宜Maggie的對決之前，網上竟然流傳了一段名為「聲夢2趙小婷Pamela唔好再發明星夢啦」的影片，不單只狠批趙小婷「音色像小朋友；聲音又尖又薄；氣息更加沒有」等等之外，更加節錄了趙小婷的比賽片段並刻意扭曲趙小婷的面容，畫面非常詭異。
趙小婷取勝後揶揄趙頌宜Maggie
雖然趙小婷最終亦憑住《電燈膽》以19比6大勝趙頌宜Maggie所唱的《精神分裂》，節目後趙小婷在個人IG分享得獎感言，言語間更疑似揶揄一向以聲底厚見稱的對手Maggie：「另外，好想衷心多謝喜歡我聲線嘅你們。我知道我把聲唔係厚底pizza而係薄皮pizza（用pizza比喻好似輕鬆啲），比賽中途我真係對自己把聲有無限個質疑，我甚至不斷問身邊嘅人，我係咪應該壓低同加厚把聲講嘢同唱歌⋯⋯」
即重溫二人的精彩表演：
Janees鬥Zayden——最強鬥最強
本集焦點絕對是「最強鬥最強」終極對決。Zayden雖然自節目開播以後一直表現低調，但其實是潛藏實力股，在過往每一場對役均獲得勝利，就連「聲夢大魔王」之一的Janees也曾是其手下敗將。如今昔日對手舞台上再度火併，除了牌面吸引，門面一樣吸引。Janees一身狂野露腰霸氣裝束未開聲已先贏氣勢，Zayden一身衣著亦不輸蝕，加上道具藥箱的「加持」及唱到典地台風，令全場觀眾陷入視覺+聽覺盛宴。可惜最後Zayden亦以23比2落敗而回。
即重溫二人的比賽：
Zayden曾於首輸即被淘汰勁氣餒
同為唱得之人的Zayden及Janees亦各自有屬於自己的故事。本身擁有豐富街頭Busking經驗的Zayden，曾於其他電視台的首輪比賽中遭淘汰出局，令其信心盡失：「嗰時覺得自己點都去到咁上下先畀人foul，點知第一輪就畀人foul咗，嗰次之後有諗過放棄。」現時全靠之前儲蓄back up經濟的Zayden，又公開感謝家人支持：「屋企人叫我喺真係唔掂時，要同佢哋講。」導師林奕匡（Phil）聞言即分享自己的「低谷」經驗勉勵Zayden：「我嗰時寫《高山低谷》，正係我人生最唔開心嘅時候，唔知將來係點樣，積蓄又冇晒。當時有人同我太太講好擔心我，問我會唔會做番幕後算，我聽咗有啲心蹹。我就將嗰個感覺化為力量，證明畀人睇我得嘅。」
Janees歷情傷愛渣男
Janees則在參賽歌曲中投射了自身真實痛愛經歷，原來Janees之前曾痛愛渣男：「佢係第一次帶我嚟長洲嘅人，一個我好喜歡嘅人。佢用盡方法傷害我，包括背叛同精神上嘅暴力，仲會用好多方法令我覺得佢咁對我係我問題。我明知自己會唔開心，都要衝埋去，但我嗰時都仲係好陶醉。」
常見問題
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