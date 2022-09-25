聲夢傳奇2｜五強誕生！XiX繼續扶搖直上 趙小婷取勝後揶揄對手Pizza聲

無綫選秀節目《聲夢傳奇 2》五強正式誕生！繼上周Jasmine大比數壓倒勝淘Sean；Sabrina 以25比0贏Duncan之後，今集XiX、趙小婷Pamela以及黃洛妍Janees亦順利晉級，五強正式誕生。