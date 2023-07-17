《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴自爆未同TVB簽約 出道大半年得1首翻唱歌！
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《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴自從奪冠後一直冇乜搞作，神隱多日之後，最近終於出席公開活動。任暟晴在接受傳媒訪問時表示現階段將會專注學業，專心準備明年IB國際文憑試，仲大爆原來一直未同TVB簽唱片約！
《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴自爆未同TVB簽約
去年在《聲夢2》成功奪冠的任暟晴，一度被追捧為「姚焯菲Chantel 接班人」，不過節目結束後一直未有作太多演出工作。任暟晴早前接受傳媒訪問時表示，因為不想忽略學業，加上要準備明年的IB國際文憑試，所以會盡量專注於學業。任暟晴更自爆自己只跟TVB簽了藝員約，唱片約方面就要再作考慮。
揚言不擔心炎明熹分薄資源
雖然炎明熹與任暟晴同為《聲夢傳奇》的冠軍，不過兩人就同人唔同命，炎明熹一奪冠之後就Job接Job，推出多首個人單曲，早前更開始北上發展頻頻吸金。當被問到會否怕公司資源全落於炎明熹身上時，任暟晴就表示不擔心，早前只是因為時間關係而未有詳細討論簽約事宜，並不代表自己會不簽約。
出道大半年得一首翻唱歌
任暟晴雖然在《聲夢傳奇2》播出當時人氣高企，但可惜後勁不繼，過了大半年仍然未有原創音樂作品派台。直到早前才有機會參加懷念張國榮Proejct，翻唱張國榮的《怪你過分美麗》，但依然未能獲得太大迴響。
同期學員全失蹤冇搞作 得「佢」有新單曲
《聲夢傳奇》成功捧紅炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等學員，其餘多位學員亦在比賽結束後推出個人原創單曲，成功躋身香港樂壇。不過《聲夢傳奇2》的學員們就冇咁幸運，除了XiX組合前成員劉芷君成功推出個人派台歌《浪漫候群症》之外，其他學員都零搞作，最多就參加吓TVB籌款節目。
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