大家樂「聲夢閃卡」成網絡熱話 炎明熹變野口同學 Chantel愈嚟愈似馬蹄露
「大家樂 x 青春本我」閃卡造型引來網民熱議，有網民覺得Gigi炎明熹由「1 2 3 木頭人」變成野口同學，Chantel姚焯菲則更似馬蹄露。而《聲夢傳奇2》早前舉行記者會，曾志偉宣布與大家樂合作，更自豪說：「照顧晒你哋，送到上門畀你哋食！」又稱大家是最強合作夥伴，《聲夢傳奇2》宣傳攻勢非常「貼地」。
「大家樂 x 青春本我」閃卡造型出事
TVB與大家樂近來合作緊密，將於下星期推出「大家樂 x 青春本我」閃卡，登場人物有：Gigi炎明熹、Chantel、Yumi、Archie、Aska、Kaitlyn，更推出「聲夢閃咭套餐」谷人氣。閃卡造型曝光後引來網民熱議，有網民表示Gigi由《魷魚遊戲》中的「木頭人」變成《櫻桃小丸子》中的野口同學，有網民指Archie與側田撞樣，Aska被指酪似長鼻猴，Kaitlyn髮型出事似「超人之母」。
睇埋其他閃卡
《聲夢2》記者會曾志偉自豪宣布：大家樂照顧晒你哋！
《聲夢傳奇2》早前舉行記者會，曾志偉興奮宣布節目將與大家樂合作，他稱對方為「最強合作夥伴」，又說：「電視界嚟講，今次係一個破天荒合作，為咗俾觀眾知道更多訊息，大家每一個分店都會見到《聲夢》的賽事成續，各式宣傳都會見到。」他又說：「有參賽擔心冇時間食嘢，今次大家樂照顧晒你哋，送到上門畀你哋食！」
網民：比KFC x COLLAR更災難級
「大家樂x青春本我」閃卡造型出事之餘，有網民形容是次宣傳是災難級：「笑咗，以為KFC將COLLAR摧毁已經係災難級，點知一山還有一山高」、「唔係人嘅問題，係市場包裝部嘅人靠害」、「高質還原90年代初Yes！卡嘅風格」、「講還講唔好貼相」、「X你個街，亞視嚟嘅？」