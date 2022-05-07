大家樂「聲夢閃卡」成網絡熱話 炎明熹變野口同學 Chantel愈嚟愈似馬蹄露

「大家樂 x 青春本我」閃卡造型引來網民熱議，有網民覺得Gigi炎明熹由「1 2 3 木頭人」變成野口同學，Chantel姚焯菲則更似馬蹄露。而《聲夢傳奇2》早前舉行記者會，曾志偉宣布與大家樂合作，更自豪說：「照顧晒你哋，送到上門畀你哋食！」又稱大家是最強合作夥伴，《聲夢傳奇2》宣傳攻勢非常「貼地」。