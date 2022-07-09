聲夢傳奇2 | 20歲Mandy孫衣文面臨淘汰危機 想起83歲老父即爆哭

近日熱播的《聲夢傳奇2》即將在最新一集繼續各自派出一名學員比賽，其中即將在下一集以《眼淚》一曲迎戰的孫衣文勝算最低，面臨淘汰危機！由TVB藝員訓練班出身的20歲孫衣文Mandy，原本以為有主場優勢，但一直未能發圍，令她的粉絲們都替她感到可惜！