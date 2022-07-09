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聲夢傳奇2 | 20歲Mandy孫衣文面臨淘汰危機 想起83歲老父即爆哭

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近日熱播的《聲夢傳奇2》即將在最新一集繼續各自派出一名學員比賽，其中即將在下一集以《眼淚》一曲迎戰的孫衣文勝算最低，面臨淘汰危機！由TVB藝員訓練班出身的20歲孫衣文Mandy，原本以為有主場優勢，但一直未能發圍，令她的粉絲們都替她感到可惜！

孫衣文遇上人氣勁敵 面臨淘汰危機

今天（9日）即將播出的《聲夢傳奇2》 Mandy孫衣文對會對上一班強敵包括：Janees黃洛妍、XiX、Duncan侯雋熙、Maggie趙頌宜和Jason陳晉軒；今集參賽學員們均是人氣高、話題滿滿的參賽者，孫衣文演唱《眼淚》對陣，雖然有導師Gin Lee支持但表現並不樂觀，預告中被陳奐仁直指靠喊要大家原諒唔係辦法。

孫衣文
（圖片來源：預告片截圖）
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（圖片來源：預告片截圖）
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（圖片來源：預告片截圖）
孫衣文 孫衣文遇上人氣勁敵 面臨淘汰危機
孫衣文遇上人氣勁敵 面臨淘汰危機（圖片來源：[email protected]《聲夢傳奇2》截圖）

訓練班出身 因「1原因」轉戰聲夢2

今年20歲的Mandy在去年年底於第31期TVB藝員訓練班畢業，在參賽《聲夢2》之前，曾經在《大玩特玩消暑篇》和《愛回家》等節目上露面。半年後選擇轉戰《聲夢2》的Mandy在接受訪問的時候，直言自己從小已經喜歡唱歌，同時亦很喜歡表現自己，所以她希望能夠透過參加《聲夢2》站上舞台，好好在舞台上表現自己。至於被問藝員訓練班出身的背景是否會令Mandy有主場優勢的時候，她只表示她認為自己在訓練班所學到的知識，能夠幫助她更加有勇氣站上舞台、更加相信自己。

孫衣文 今年20歲的Mandy在去年年底於第31期TVB藝員訓練班畢業
今年20歲的Mandy在去年年底於第31期TVB藝員訓練班畢業（圖片來源：[email protected]_suen）
孫衣文 Mandy認為自己在訓練班所學到的知識，能夠幫助她更加有勇氣站上舞台、更加相信自己
Mandy認為自己在訓練班所學到的知識，能夠幫助她更加有勇氣站上舞台、更加相信自己（圖片來源：[email protected] (Official)）

第一集就爆喊 提及82歲老父哭不成聲

在TVB公開的幕後片段中，Mandy在拍完第一集《聲夢2》之後就忍不住在提及到82歲老父時候大哭！Mandy在唱完《約定》之後，表現不俗，但在事後接受訪問的時候說到：「諗起爸爸已經83歲…」之後便開始掩口痛哭，更加傳染到在場的司儀森美都喊埋一份！

孫衣文 提到82歲爸爸忍不住痛苦
提到82歲爸爸忍不住痛苦（圖片來源：[email protected] (official)）
孫衣文 喊到講唔到嘢
喊到講唔到嘢（圖片來源：[email protected] (official)）
孫衣文 連森美都一起喊
連森美都一起喊（圖片來源：[email protected] (official)）

一直未能發圍 網民反應好壞各半

Mandy在第一集《聲夢2》的時候，曾經演唱過王菲的《約定》，當時節目出街後，不少網民都大讚Mandy的實力不俗，奈何實力非凡的參賽者太多，令她未能成功彈出！但亦有網民表示她的唱功未如理想，加上外貌不夠「時尚」，不看好Mandy能夠成功跑出。

孫衣文 網民評論好壞半半
網民評論好壞半半（圖片來源：[email protected]聲夢傳奇 STARS ACADEMY 截圖）
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（圖片來源：[email protected] (Official)截圖）
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（圖片來源：[email protected] (Official)截圖）
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（圖片來源：[email protected]聲夢傳奇 STARS ACADEMY 截圖）

經常於IG大派福利

Mandy身形超fit，加上外貌姣好，經常上傳美照到IG，向粉絲大派福利！

孫衣文 年紀輕輕已經十分性感
年紀輕輕已經十分性感（圖片來源：[email protected]_suen）
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（圖片來源：[email protected]_suen）
孫衣文 露埋馬甲線
露埋馬甲線（圖片來源：[email protected]_suen）
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（圖片來源：[email protected]_suen）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]聲夢傳奇 STARS ACADEMY 、[email protected]（official)、[email protected]_suen

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