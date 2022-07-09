聲夢傳奇2 | 20歲Mandy孫衣文面臨淘汰危機 想起83歲老父即爆哭
孫衣文遇上人氣勁敵 面臨淘汰危機
今天（9日）即將播出的《聲夢傳奇2》 Mandy孫衣文對會對上一班強敵包括：Janees黃洛妍、XiX、Duncan侯雋熙、Maggie趙頌宜和Jason陳晉軒；今集參賽學員們均是人氣高、話題滿滿的參賽者，孫衣文演唱《眼淚》對陣，雖然有導師Gin Lee支持但表現並不樂觀，預告中被陳奐仁直指靠喊要大家原諒唔係辦法。
訓練班出身 因「1原因」轉戰聲夢2
今年20歲的Mandy在去年年底於第31期TVB藝員訓練班畢業，在參賽《聲夢2》之前，曾經在《大玩特玩消暑篇》和《愛回家》等節目上露面。半年後選擇轉戰《聲夢2》的Mandy在接受訪問的時候，直言自己從小已經喜歡唱歌，同時亦很喜歡表現自己，所以她希望能夠透過參加《聲夢2》站上舞台，好好在舞台上表現自己。至於被問藝員訓練班出身的背景是否會令Mandy有主場優勢的時候，她只表示她認為自己在訓練班所學到的知識，能夠幫助她更加有勇氣站上舞台、更加相信自己。
第一集就爆喊 提及82歲老父哭不成聲
在TVB公開的幕後片段中，Mandy在拍完第一集《聲夢2》之後就忍不住在提及到82歲老父時候大哭！Mandy在唱完《約定》之後，表現不俗，但在事後接受訪問的時候說到：「諗起爸爸已經83歲…」之後便開始掩口痛哭，更加傳染到在場的司儀森美都喊埋一份！
一直未能發圍 網民反應好壞各半
Mandy在第一集《聲夢2》的時候，曾經演唱過王菲的《約定》，當時節目出街後，不少網民都大讚Mandy的實力不俗，奈何實力非凡的參賽者太多，令她未能成功彈出！但亦有網民表示她的唱功未如理想，加上外貌不夠「時尚」，不看好Mandy能夠成功跑出。
經常於IG大派福利
Mandy身形超fit，加上外貌姣好，經常上傳美照到IG，向粉絲大派福利！
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