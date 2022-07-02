聲夢傳奇2｜林二汶肉緊點醒學員：你唔想出道參加嚟做咩？
林二汶極速傳授四面台秘笈
《聲夢傳奇2》經過上集開始foul人後，每位導師都各出奇謀希望保住自己的學員。林二汶戰隊中有金仔金永衡、Nicole蕭呈軒與爭啲冇得留低的「折骨Ben」細妹趙頌宜。林二汶非常緊張學員的表現，特意為他們補鐘極速傳授四面台秘笈。林二汶變身足球隊教練一樣，在白板畫出舞台與觀眾席的佈局，教路如何借力打力最短時間抓住觀眾的注意力。
林二汶點醒學員：你唔想出道參加嚟做咩？
林二汶用白板講解完四面台的佈局後，更親身帶學員走入錄影廠體驗真實四面台，她刻意教學員目光與動作要如何投放吸引觀眾。事後林二汶更點醒學員：「你唔想出道嚟做咩？你唔好去玩啲summer camp就算？」
男學員有機彈出？
之前被睇低一線的男學員，今集將陸續彈出及抬頭，三人當中更有兩人獲得超高分數。 六位導師今集將各出奇謀協助學員「我超越我」，當中以「虎媽」JW 最為肉緊。由於有感今 集出戰的 Timothy 無論唱腔、假音及咬字均強差人意，JW 大嗌「救命」之餘，更七情 上面落盡奶力教導 Timothy；當 Timothy 演唱完畢，JW 更 Sales 上身利誘現場評審畀綠 燈，Gimmick 十足，JW 說：「佢下一 Round 隻歌變咗另一個人，如果你撳綠燈，包你 第二 Round 會 WOW！」 今集 Gin Lee 亦為學員拿出了意想不到 的秘密武器，更大晒香肩教 Vivian 如何跳出女人味，似乎單看導師們如何鬥法，已值回票價。
JW表情包：
第四集歌單:
Gin Lee（李幸倪）隊 – Vivian江廷慧《Dangerous Woman》
JW（王灝兒）隊 – Timoth陳昊廷《你瞞我瞞》
泳兒（Vincy）隊 – Sean文佐匡《Why You Gonna Lie》
布志綸（Alan）隊 – Desta李茵彤《屈機》
林二汶（Eman）隊 – Nicole蕭呈謙《You Raise Me Up》
林奕匡（Phil）隊 – Zayden彭家賢《愛與誠》