聲夢傳奇2｜第一集歌單揭曉 趙小婷演唱《我真的受傷了》受關注
《聲夢傳奇2》第一集一眾參賽者除咗會分成四組「拜會」評判舒文、張佳添、陳潔靈同音樂總監 JohnnyYim，「初試啼聲」兼接受指導外，仲會同《聲夢傳奇》首季畢業生，Gigi 炎明熹、Chantel 姚焯菲、Yumi 鍾柔美、Windy 詹天文、Aska 張馳豪同Rock 何晉樂 ，一齊挑戰殿堂級樂隊Queen嘅名作、攜手演出長達6分鐘嘅一鏡到底精彩歌舞《波希米亞狂想曲》，為節目掀起序幕。
一鏡到底《 波希米亞狂想曲 》
Yumi同Windy仲會同師妹「舞」鬥，Aska同Rock就分別同師弟妹表演四手聯彈同鬥Jam 結他。而Chantel就會化身「天外飛仙」空降現場，加上360度全方位鏡頭拍攝，絕對係極盡視聽之娛。
而首季其他畢業生包括林君蓮、潘靜文、文凱婷，將同一班「後輩」進行Q&A環節。喺首季表現亮眼嘅Chantel，自爆曾因一件意料之外嘅事令壓力爆煲；Rock亦因一句說話搞喊師妹Vici，好彩得蓮姐及時出手解圍，令 Vici破涕為笑。
聲夢傳奇2｜第一集學員比賽歌單：
XiX《命硬》
XiX成員來自《聲夢JUNIOR》，包括莊殷玥（Vici）、劉芷君（Aster）、梁善知（Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）、楊秉頤（Caitlin）演唱側田原唱嘅作品，星級評審舒文，為教女團XiX唱歌竟然激動到跌落地下？！舒老闆咁樣不惜「瞓身」指導點樣唱好《 命硬 》：
Pamela 趙小婷《我真的受傷了》
趙小婷指自己是醫科生，為追夢辛苦都要堅持下去：「朋友叫我做時間管理大師，備戰最緊要兼顧時間，溫定下年書留時間玩音樂。」
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Vivian 江廷慧《開到荼蘼》
26歲江廷慧Vivian演唱王菲原唱嘅《 開到荼蘼 》：
Jason 陳晉軒《愛很簡單》
陳晉軒Jason演唱陶喆原唱嘅《 愛很簡單 》，即刻去片聽吓
Timothy 陳昊廷《愛得太遲》
陳昊廷Timothy演唱古巨基原唱嘅《 愛得太遲 》
Angel 劉詠彤《心花怒放》
劉詠彤Angel演唱容祖兒原唱嘅《 心花怒放 》
Sabrina 趙紫諾《Traitor》
Sean 文佐匡《Perfect》
文佐匡Sean演唱Ed Sheeran原唱嘅《 Perfect 》
Janees 黃洛妍《Greatest Love of All》
Zayden 彭家賢《那誰》
Maggie 趙頌宜《呼吸有害》表現失準：
Duncan 侯雋熙《任我行》
金仔 金永衡《黃金時代》
Jasmine 任暟晴《一加一》
Crystal 梁善知《天生二品》
Desta 李茵彤《雅俗》
Mandy 孫衣文《約定》
Nicole 蕭呈謙《Over the Rainbow》
聲夢傳奇2｜23學員名單
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聲夢傳奇2紅藍隊總監：Eric Kwok、陳奐仁
上屆《聲夢傳奇》表現活躍的評判Eric Kwok及陳奐仁，取代李克勤演「奶爸」角色，將23位學員分成兩組加以特訓。Eric Kwok在《聲夢JUNIOR》已經擔當過節目總監督，相信對勝出及入圍的
聲夢傳奇2導師分組名單
上輯周柏豪、衛蘭和江海迦未有參加，換入布志綸、林二汶、林奕匡成為星級導師，林二汶接受傳媒訪問時表示，《聲夢傳奇2》的參賽人數較《全民造星》少，所以資源會比較集中，所以較著數。
常見問題
《聲夢傳奇2》有那幾位Junior學員參賽？
《聲夢Junior》有六位學員以組合名義參賽，成員年紀最細13歲⋯⋯詳情請看
《聲夢傳奇2》賽制如何？有那幾位導師？
遴選評判除曾志偉及樂易玲，還有八位導師⋯⋯詳情請看