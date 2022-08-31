彭歆媚

聲夢傳奇2決賽｜大馬冠軍彭歆媚Britney將來港與聲夢隊大決鬥

最新娛聞
PY

廣告

《聲夢傳奇2(馬來西亞)》決賽已於8月14日於大馬隆重播出，由大熱18歲彭歆媚Britney摘下冠軍，亞軍則由梁詠貽Winnie奪得，王紫薇Zi Wei獲得季軍。彭歆媚Britney亦將會代表馬來西亞來香港《聲夢傳奇2》踏上舞台，與一眾聲夢學員來個大決鬥！

《聲夢傳奇2 (馬來西亞)》18歲彭歆媚Britney奪冠 獲視帝譚俊彥大讚

當晚由梁詠貽(Winnie)《高貴與醜》、王紫薇 (Zi Wei)《路過人間》、陳泓升(Vincent)《逆光》、彭歆媚(Britney)《Fly Away》成功進入四强，視帝譚俊彥大讚 Britney 的唱跳能力 : 「我感覺不是在看比賽，而是一顆明星在台上表演。」馬來西亞著名音樂人管啟源老師則認為彭歆媚Britney有點像薜凱琪的路線風格。

彭歆媚 《聲夢傳奇2 馬來西亞)》由18歲彭歆媚Britney奪冠
《聲夢傳奇2 (馬來西亞)》由18歲彭歆媚Britney奪冠（圖片來源：[email protected] Pang 彭歆媚）
彭歆媚 視帝譚俊彥大讚 Britney 的唱跳能力 : 「我感覺不是在看比賽，而是一顆明星在台上表演。」
視帝譚俊彥大讚 Britney 的唱跳能力 : 「我感覺不是在看比賽，而是一顆明星在台上表演。」（圖片來源：TVBI提供《聲夢傳奇 2(馬來西亞)》決賽節目照片）
彭歆媚 視帝譚俊彥大讚 Britney 的唱跳能力 : 「我感覺不是在看比賽，而是一顆明星在台上表演。」
視帝譚俊彥大讚 Britney 的唱跳能力 : 「我感覺不是在看比賽，而是一顆明星在台上表演。」（圖片來源：TVBI提供《聲夢傳奇 2(馬來西亞)》決賽節目照片）

彭歆媚Britney與梁詠貽Winnie為同門師姐妺

進入第二回合「終極對決」，四位學員均要演唱其中一首最近網絡大熱的指定歌曲 – 陳奕迅的《孤勇者》或黄霄雲的《星辰大海》。經過一番緊張刺激的比拼及評分後，最終由彭歆媚Britney憑甜美聲線及超卓的舞台魅力力壓對手成為冠軍！亞軍及季軍分別由梁詠貽Winnie及王紫薇Zi Wei奪得。原來Britney和Winnie是同門師姐妺，均是跟同一位音樂老師學習歌唱技巧，亦因為這次參賽熟絡起來互相鼓勵而成為好朋友。

彭歆媚 彭歆媚Britney憑甜美聲線及超卓的舞台魅力力壓對手成為冠軍！
彭歆媚Britney憑甜美聲線及超卓的舞台魅力力壓對手成為冠軍！（圖片來源：TVBI提供《聲夢傳奇 2(馬來西亞)》決賽節目照片）
彭歆媚 原來Britney和Winnie是同門師姐妺，均是跟同一位音樂老師學習歌唱技巧，亦因為這次參賽熟絡起來互相鼓勵而成為好朋友
原來Britney和Winnie是同門師姐妺，均是跟同一位音樂老師學習歌唱技巧，亦因為這次參賽熟絡起來互相鼓勵而成為好朋友（圖片來源：[email protected] Pang 彭歆媚）

彭歆媚Britney 甜美可愛形象 原來最擅長自彈自唱

18歲彭歆媚Britney曾經參加過內地女團選秀真人騷《加油！美少女》，當時她以自彈自唱吸引了導師們的注意，甜美的聲線再加上青春可愛的模樣，小小的身材抱着一個大大的吉他，那種「反差萌」讓評審和導師們都融化了，彭歆媚最後也成功晉級。

彭歆媚 18歲彭歆媚Britney曾經參加過內地女團選秀真人騷《加油！美少女》
18歲彭歆媚Britney曾經參加過內地女團選秀真人騷《加油！美少女》（圖片來源：東方衛視《加油美少女》截圖）
彭歆媚 小小的身材抱着一個大大的吉他，那種「反差萌」讓評審和導師們都融化了，彭歆媚最後也成功晉級
小小的身材抱着一個大大的吉他，那種「反差萌」讓評審和導師們都融化了，彭歆媚最後也成功晉級（圖片來源：東方衛視《加油美少女》截圖）

《聲夢傳奇2 (馬來西亞)》總決賽主題「超越自我」

八強對壘決賽共分2個回合，第一回合「超越自我」演唱自選歌曲，當中只有4位學員可以晋級，而第二回合 「終極對決」需演唱製作單位指定歌曲。評審團請來TVB雙料視帝譚俊彥，馬來西亞著名音樂人管啟源及馬來西亞著名歌手郭燕燕。由崔建邦與 MY FM DJ 潘毖伶 (Emely)聯合主持。

當晚8 位晉身決賽學員包括: 陳泓升 (Vincent) 《逆光》; 王紫薇 (Zi Wei) 《路過人間》; 周偉倫 (Wayne)《陀飛輪》; 李 苑 (Vane) 《父親寫的散文詩》; 潘乾政 (Zentson) 《 忠孝東路走九遍》; 林良涵(Liang Han) 《Change on the rise》; 彭歆媚 (Britney) 《Fly away》; 梁詠貽 (Winnie) 《高貴與醜》。

彭歆媚 八強對壘決賽共分2個回合，第一回合需淘汰4位學員，而第二回合需演唱製作單位指定歌曲
八強對壘決賽共分2個回合，第一回合需淘汰4位學員，而第二回合需演唱製作單位指定歌曲（圖片來源：TVBI提供《聲夢傳奇 2(馬來西亞)》決賽節目照片）
彭歆媚 由崔建邦與 MY FM DJ 潘毖伶 Emely)聯合主持；周志康與視帝譚俊廖參與序幕表演壓軸嘉賓
由崔建邦與 MY FM DJ 潘毖伶 (Emely)聯合主持；周志康與視帝譚俊廖參與序幕表演壓軸嘉賓（圖片來源：TVBI提供《聲夢傳奇 2(馬來西亞)》決賽節目照片）

《聲夢傳奇2 (馬來西亞)》譚俊彥備私人結他獻唱

聲夢師兄Rock何晋樂和師姐Aeren文凱婷率領師弟師妹以歌曲《打開天空》揭開序幕，為隆重其事，是次大會更安排現場 live band，壓軸表演嘉賓請到視帝譚俊彥，他對演出非常認真，特備私人結他獻唱《Wonderful Tonight》。

彭歆媚 聲夢師兄Rock何晋樂和師姐Aeren文凱婷率領師弟師妹以歌曲《打開天空》揭開序幕
聲夢師兄Rock何晋樂和師姐Aeren文凱婷率領師弟師妹以歌曲《打開天空》揭開序幕（圖片來源：TVBI提供《聲夢傳奇 2(馬來西亞)》決賽節目照片）
彭歆媚 視帝譚俊彥對演出非常認真，特備私人結他獻唱《Wonderful Tonight》。
視帝譚俊彥對演出非常認真，特備私人結他獻唱《Wonderful Tonight》。（圖片來源：TVBI提供《聲夢傳奇 2(馬來西亞)》決賽節目照片）
彭歆媚 視帝譚俊彥對演出非常認真，特備私人結他獻唱《Wonderful Tonight》。
視帝譚俊彥對演出非常認真，特備私人結他獻唱《Wonderful Tonight》。（圖片來源：TVBI提供《聲夢傳奇 2(馬來西亞)》決賽節目照片）

常見問題

彭歆媚Britney曾參加內地那個真人騷?

18歲彭歆媚Britney曾經參加過內地女團選秀真人騷，當時她以自彈自唱吸引了導師們的注意……詳情請看

《聲夢傳奇2》決賽幾時舉行?

即將迎來第三輪團戰，大馬冠軍亦將會參演決賽，到時或會與聲夢學員進行對決……詳情請看

圖片來源：TVBI提供、[email protected] Pang 彭歆媚、東方衛視《加油美少女》截圖

讀者留言

熱門文章

 