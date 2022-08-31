聲夢傳奇2決賽｜大馬冠軍彭歆媚Britney將來港與聲夢隊大決鬥
《聲夢傳奇2 (馬來西亞)》18歲彭歆媚Britney奪冠 獲視帝譚俊彥大讚
當晚由梁詠貽(Winnie)《高貴與醜》、王紫薇 (Zi Wei)《路過人間》、陳泓升(Vincent)《逆光》、彭歆媚(Britney)《Fly Away》成功進入四强，視帝譚俊彥大讚 Britney 的唱跳能力 : 「我感覺不是在看比賽，而是一顆明星在台上表演。」馬來西亞著名音樂人管啟源老師則認為彭歆媚Britney有點像薜凱琪的路線風格。
彭歆媚Britney與梁詠貽Winnie為同門師姐妺
進入第二回合「終極對決」，四位學員均要演唱其中一首最近網絡大熱的指定歌曲 – 陳奕迅的《孤勇者》或黄霄雲的《星辰大海》。經過一番緊張刺激的比拼及評分後，最終由彭歆媚Britney憑甜美聲線及超卓的舞台魅力力壓對手成為冠軍！亞軍及季軍分別由梁詠貽Winnie及王紫薇Zi Wei奪得。原來Britney和Winnie是同門師姐妺，均是跟同一位音樂老師學習歌唱技巧，亦因為這次參賽熟絡起來互相鼓勵而成為好朋友。
彭歆媚Britney 甜美可愛形象 原來最擅長自彈自唱
18歲彭歆媚Britney曾經參加過內地女團選秀真人騷《加油！美少女》，當時她以自彈自唱吸引了導師們的注意，甜美的聲線再加上青春可愛的模樣，小小的身材抱着一個大大的吉他，那種「反差萌」讓評審和導師們都融化了，彭歆媚最後也成功晉級。
《聲夢傳奇2 (馬來西亞)》總決賽主題「超越自我」
八強對壘決賽共分2個回合，第一回合「超越自我」演唱自選歌曲，當中只有4位學員可以晋級，而第二回合 「終極對決」需演唱製作單位指定歌曲。評審團請來TVB雙料視帝譚俊彥，馬來西亞著名音樂人管啟源及馬來西亞著名歌手郭燕燕。由崔建邦與 MY FM DJ 潘毖伶 (Emely)聯合主持。
當晚8 位晉身決賽學員包括: 陳泓升 (Vincent) 《逆光》; 王紫薇 (Zi Wei) 《路過人間》; 周偉倫 (Wayne)《陀飛輪》; 李 苑 (Vane) 《父親寫的散文詩》; 潘乾政 (Zentson) 《 忠孝東路走九遍》; 林良涵(Liang Han) 《Change on the rise》; 彭歆媚 (Britney) 《Fly away》; 梁詠貽 (Winnie) 《高貴與醜》。
《聲夢傳奇2 (馬來西亞)》譚俊彥備私人結他獻唱
聲夢師兄Rock何晋樂和師姐Aeren文凱婷率領師弟師妹以歌曲《打開天空》揭開序幕，為隆重其事，是次大會更安排現場 live band，壓軸表演嘉賓請到視帝譚俊彥，他對演出非常認真，特備私人結他獻唱《Wonderful Tonight》。
常見問題
彭歆媚Britney曾參加內地那個真人騷?
18歲彭歆媚Britney曾經參加過內地女團選秀真人騷，當時她以自彈自唱吸引了導師們的注意……詳情請看
《聲夢傳奇2》決賽幾時舉行?
即將迎來第三輪團戰，大馬冠軍亦將會參演決賽，到時或會與聲夢學員進行對決……詳情請看