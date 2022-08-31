聲夢傳奇2決賽｜大馬冠軍彭歆媚Britney將來港與聲夢隊大決鬥

《聲夢傳奇2(馬來西亞)》決賽已於8月14日於大馬隆重播出，由大熱18歲彭歆媚Britney摘下冠軍，亞軍則由梁詠貽Winnie奪得，王紫薇Zi Wei獲得季軍。彭歆媚Britney亦將會代表馬來西亞來香港《聲夢傳奇2》踏上舞台，與一眾聲夢學員來個大決鬥！