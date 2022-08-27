聲夢傳奇2｜泳兒李幸倪做導師被激到發脾氣兼捱殘 ：我怕會崩潰
Gin Lee激到想辭職 泳兒哭成淚人
今日節目的尾聲，藍隊以《A Million Dreams》＋《青春頌》迎戰紅隊的《We Will Rock You》＋《We Are the Champions》，更大打「團結牌」作最後衝刺。面對藍隊 步步進逼，紅隊卻竟於重要關頭深陷危機，不但欠缺團隊精神互相指摘，矛頭直指隊中王牌 XiX；紅隊排練期間又被發現態度鬆散，最終焫㷫總監郭偉亮（Eric Kwok）， 激氣地以英文鬧爆學員似細路仔玩泥沙；連一向「溫柔向」的導師 Gin Lee（李幸倪），亦揚言嬲到想辭職：「呢個 Attitude 絕對唔要得，我嬲到唔想再做你哋導師。」 泳兒更被發現於官方宣傳片中哭成淚人。
做導師如湊仔好激心
李幸倪受訪時解釋︰「學員完成一個回合比賽可回家睡覺，我們幾位導師仍要為學員揀選下個回合比賽的歌曲。我每晚凌晨4時才睡，每天只睡4、5個小時。」另一邊泳兒也直言捱到殘，要靠畫粗眼線令自己有精神。她說︰「男友覺得我太緊張，學員喉嚨唔舒服都關我事。我照顧7個學員，要花很多時間，也試過發脾氣。現在的年輕人興選擇性覆機，我不是強迫症，但沒可能全日不回覆。好彩我鬧完後，他們已有改變。我與學員們沒代溝，他們很勤力，願意嘗試，希望他們不會太快被淘汰，我怕自己會崩潰。」另一方面，Gin Lee也同意︰「當導師如當父母，要將學員放首位，把自己的工作押後。我也試過被學員激到發脾氣，幾位導師陪他們綵排至凌晨1時，他們仍說沒信心。我說導師不是保母，你們不珍惜，我就不做，之後他們180度改變。如下次再被邀請做導師，我要慎重考慮。」
《聲夢》藍隊告急
因為20日播映《善心滿載仁愛堂》關係，《大家樂呈獻：聲夢傳奇2》暫停播映一集。上回講到已進入新一輪賽制，紅藍兩隊以演唱會模式「We We Red Red」及「Once In A Blue Moon」進行對戰，綜合兩回合成績，紅隊以31比19暫時領先藍隊。
藍隊繼續打「逆境波」
今晚（27 日）播出的一集，藍隊誓要絕地反擊！面對來勢洶洶的紅隊派出 Jasmine（任暟晴）、Jason（陳晉軒）、Sean（文佐 匡）、Vivian（江廷慧）及組合 XiX《激光中》＋《Dynamite》＋《流非飛》的 Power Medley（串燒舞曲），自問舞技不及對家的藍隊索性行吸「睛」策略，驚喜更是浪 接浪。日前官方釋出的預告中，率先睇到「怕醜仔」Duncan（侯雋熙）與 Angel（劉 詠彤）火辣貼身跳唱《Trouble Maker》，Duncan 更爆衫大晒胸肌及「朱古力」，先 後獲評審李志剛及張佳添大讚：「個腹肌好似識唱歌咁！」及「啲腹肌係咪畫上去 架？」，贏盡關注。至於打開「乖乖牌」、有「悲情王子」之稱的 Timothy（陳昊 廷）亦大變身、妖爆晒肌獻唱《拒絕再玩》，Rap 住 Diss 紅隊「人多蝦人少」。甜 美擔當 Nicole（蕭呈謙）則由「機械人」蛻變成「Wild Dancing Queen」，自信抬腿 跳唱《壞女孩》，眼神舉手投足都勁 Appealing，獲張佳添派 Like：「以前覺得你屬 於報新聞嘅靚主播，今日 You belong to Showbiz!」
Yumi + Sabrina 有望組女團
到了第四回合的嘉賓環節，兩隊分別邀得師姐鍾柔美（Yumi）及林君蓮（蓮姐） 助陣，Yumi X Sabrina（趙紫諾）跳唱《舞孃》。片段所見，唱開慢歌的Sabrina激罕晒舞技，更獲評判高度評價︰「唔單止男生覺得好睇，女生都覺得好賞心悅目！」讓網民期待指數持續飊升，粉絲紛紛留言指Sabrina在Yumi帶領下信心大增：「已睇了N次」、「呢個組合好正」、「跳得非常好，好精彩」，並封二人為「世一實力偶像女子組合Sabrumi」！
蓮姐夥拍「翻版蓮姐」Maggie不停偷笑
藍隊則邀得另一位聲夢師姐林君蓮（蓮姐）助陣，與有「翻版蓮姐」之稱的趙頌宜（Maggie）合唱《黑色柳丁》。搞笑的是當家以為Maggie拘謹，原來蓮姐亦相當拘謹，二人綵排期間蓮姐全程木無表情，反觀Maggie經常忍不住偷望蓮姐再默默地偷笑，畫面有趣。之後Maggie拿出「秘密」武器：以懷舊牛皮紙包住的四顆柳丁給蓮姐作見面禮，包裝上更貼有懷舊Feel十足的紅紙，遭工作人員取笑似「符」之餘，更令蓮姐收到後笑不攏嘴謂：「呢個係詛咒咗嘅橙？多謝你，好型，我都係第一次見人咁包住啲橙。唔好意思呀各位觀眾，我哋真係好Creative！」蓮姐全程邊說邊笑十分Happy，令人完全感受到二人合作有多愉快。
幕後花絮：Sabrina用珍奶冧掂Yumi
無綫娛樂新聞台播出二人排練《舞孃》幕後花絮，有留意開《聲夢2》及Sabrina的觀眾相信都會記得Sabrina是Yumi超級歌迷，第三集Sabrina𨂽住地向鏡頭開心Share與Yumi合照一幕更是令人印象難忘。雖然只是助陣，但Yumi 全程相當認真，除了抽出不少時間和Sabrina一起綵排外，還非常有心思地寫了「心意閃卡」送給Sabrina，又化身「小記者」訪問小師妹心情，兼謙虛又貼心地為師妹打氣謂：「我比較喜歡跳舞，唱歌係你強項，如果（唱歌）我有啲咩唔識，我希望可以問你，你都可以問我關於跳唱嘅嘢，互相幫助。」向來可愛、動作多多的Sabrina，聞言即開心舉手大叫「OK」。 為了答謝師姐，Sabrina還衝落Canteen買偶像最愛的珍珠奶茶作為謝禮。
常見問題
《聲夢傳奇2》有那幾位未成年Junior學員參賽？
《聲夢Junior》有六位學員以組合名義參賽，成員年紀最細13歲⋯⋯詳情請看
《聲夢傳奇2》有那幾位導師？
遴選評判除曾志偉及樂易玲，還有八位導師⋯⋯詳情請看