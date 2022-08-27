聲夢傳奇2｜泳兒李幸倪做導師被激到發脾氣兼捱殘 ：我怕會崩潰

《聲夢傳奇2》導師Gin Lee（李幸倪）今日在節目上嬲到大爆想劈炮唔撈，令氣氛一度膠著！但其實她與泳兒出席無綫20號晚《善心滿載仁愛堂》時，就曾經大呻近日因擔任《聲夢》導師搞到缺乏休息捱殘兼發脾氣。Gin Lee更表示，為了幫學員揀歌，搞到每日只可瞓4至5個鐘。