聲夢傳奇2｜泳兒恨鐵不成鋼激到喊 XiX再唱《If I Ain’t Got You》即贏
Sean激喊泳兒：佢成日問下回合係咪foul佢
曾赴韓國做練習生的 Sean，舞功、外型有返咁上下，但原來零自信，綵排期間多番洩氣兼放棄， 令導師泳兒大感頭痛並苦勸 Sean 謂：「Everyone is Special！你唔好再諗其他人喇，唔好去比較，唔好覺得自己愈嚟愈差。」最終泳兒點醒 Sean，在台上又 Rap又跳又唱的他， 每個肢體動作及眼神均自信滿滿，令泳兒看畢忍不住感動爆喊：「同 Sean 每次 WhatsApp 或見面，佢都係問下一個係咪 Foul 我，我就覺得點解呢個男仔咁冇信心呢？佢覺得自己 好多嘢唔夠人哋好，所以我好希望你對自己有信心，知唔知呀衰仔？！」一表演完即由 野性變馴服的 Sean，聽畢泳兒的話亦即場淚流滿面，場面感人。
再有大熱倒灶Janees轉行跳舞即甩碌
賽前大熱之一Janees曾赴維也納讀音樂，拉得一手好小提琴的她突然轉行跳舞，但完全冇跳舞底子的她動作生硬，就連陳奐仁都話她的表演欠一個高潮給觀眾。Janees挑戰性感跳唱《Lady Marmalade》，她先認四肢不協調，加上排練時間緊逼，正式上台前亦忍唔住喊：「我超級緊張，我好想出嚟效果好睇同好靚！」最終她不敵「爆seed」唱出感情的Zayden。
XiX再次挑戰《If I Ain’t Got You》
XiX成員Kiele 及 Caitlin 組成的二重唱組，選唱歌曲《If I Ain’t Got You》，一首Kiele 去年參加《聲夢 Junior》的滑鐵盧作品；為了展示「邊度跌低、邊度爬番起身」的決心，Kiele 與 Caitlin 在「爸爸」Eric Kwok 帶領下，去了著名音樂人杜自持老師家中拜師學藝，獲杜老師拍手兼大讚有顯著進步。最終 XiX 二重唱組獲得現場評審不少正評，就連向來要求甚高的伍仲衡 亦讚不絕口：「你哋拍埋咗後 Blend 到好似一把聲咁，Unbelievable！」
藍隊落敗 金仔冇得留低
金永衡（金仔）今集唱《Toxic》係佢拿手的曲風，點知綵排時俾林二汶話：「要面子又怕俾人judge！」最後藍隊落敗他亦被淘汰，全場即刻變喊包。而金仔深情剖白：「從來冇人對我有過期望。」呢句令二汶聽完好心痛。金仔雖然鏡頭前態度輕佻，但見到大家為佢喊，大為感動，佢話：「幾難得一生人對你有期望，分分鐘你老細對冇期望，反而一班同事對我有期望希望我成材，Sorry，辜負咗大家。」
金仔最後感言：
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