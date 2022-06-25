聲夢傳奇2｜13歲趙紫諾挑機姚焯菲唱《說散就散》 休學Crystal第一集出局
淘汰賽開始 一集Foul一個！
《聲夢傳奇2》來到第3集，淘汰賽今集正式開始，司儀森美亦宣布將會每集淘汰一個，Chantel姚焯菲賽前同今集學員打氣：「要好好珍惜《聲夢》嘅舞台，enjoy the stage，加油！」現場有25 位業界專業評審，包括：歌手陳潔靈、監製舒文、 張佳添、人伍仲衡、伍樂城等等，每位評審會以綠、紅燈示意關過與否，得到最少綠燈的學員將會被淘汰。
大熱趙小婷、Jasmine有得留低
今集有6位學員輪流獨唱，分別是：Pamela趙小婷《愛的根源》、Jasmine任暟晴《玉蝴蝶》、金仔金永衡《早班火車》、Angel劉詠彤《發熱發亮》、Sabrina趙紫諾《說散就散》及Crystal梁芷菁《I Wish》。Pamela賽前被JW話唱得唔夠sweet，緊張到入廁所喊，不過分數中規中距有17分成功留低。另一位大熱Jasmine雖然唔夠時間練歌，不過有19分一樣安全留低。
13歲Sabrina當Chantel面唱《說散就散》
13歲Sabrina是擁有「最強CV」的學員，6歲同郎朗表演，10歲開個人演奏會。雖然平時木口木面，但在後台表情多多，見到偶像Yumi鍾柔美即刻變迷妹。Sabrina一開口唱《說散就散》個個都大讚，Eric Kwok感嘆：「呢個世界發生咩事，點解13歲係咁，希望佢唔好變聲。」Chantel姚焯菲於上一季參賽亦唱過《說散就散》，她說：「我起晒雞皮，我估唔到十三歲會唱到咁樣！I know you are very shy, but then you are whole new person on this stage. So ,congratulations! I love that.」Sabrina最後以23分最好成績力壓其他參賽者。
Chantel都唱過《說散就散》：
Crystal得8分休學唔考DSE首集被Foul
Crystal笑容甜美本身好殺食，但因為掛住練舞唱到flat晒，最後只得8分被淘汰。她在台上已經兩行眼淚，一返到後台見到Jasmine就攬住爆喊，因為二人老友鬼鬼，曾承諾要一起走下去，豈料自己首輪被foul，喊住講：「我接受唔到！」導師泳兒喊到面都紅晒，本身仲諗緊點幫佢唱好啲，點知已經冇機會。然後全場都喊，估唔到呢集《聲夢2》用眼淚收尾。
金仔暗戀林二汶先唱得好？
林二汶鍾意金仔得戚，唱《早班火車》時跟住二汶個groove，森美笑言：「好似暗戀二汶咁！」Eric Kwok就鍾意佢「沙聲」大讚冇得頂，舒文亦笑言：「我問過一個知名歌手，問佢聲沙點算，佢就話『o靚坤都可以有愛情㗎嘛』！」而前兩集露腰跳唱的Angel受舊患影響，唱《發熱發亮》時只得13分跌入安全區，當時佢講到喊：「唔知出唔出得返去。」
《聲夢傳奇2》第3集歌單：
Gin Lee（李幸倪）失眠示範教 Jasmine任暟晴唱《玉蝴蝶》
因樣子酷似游嘉欣+Chantel 備受關注的 Jasmine，是集以一襲型格黑色長裙上陣大晒 長腿，相當搶鏡。雖然 Jasmine 3 歲開始學唱歌劇被不少人看高一線，但有「進擊的 導師」之稱的 Gin Lee 卻並不認同：「佢未撇甩 13 年嘅古典唱法。」Gin Lee 又訴苦 指 Jasmine 忙於應付考試，無暇與其分享唱《玉蝴蝶》心得⋯⋯
為了 Jasmine，Gin Lee 竟趁有晚失眠，於半夜兩點多自拍短片及錄製語音作教材，讓 Jasmine 有空時跟著練 習，十分貼心。短片所見，滿頭大汗的 Gin Lee 示範唱好《玉蝴蝶》時極度用心、七 情上面，加上聲線極具感染力，欣賞指數爆錶！導師如此用心，令人更期待 Jasmine 今集表現。
JW（王灝兒）隊 – Pamela趙小婷《愛的根源》
泳兒（Vincy）隊 – Crystal梁芷菁《I Wish》
布志綸（Alan）隊 – Angel劉詠彤《發熱發亮》
林二汶（Eman）隊–金仔金永衡《早班火車》
林奕匡（Phil）隊– Sabrina趙紫諾《說散就散》
《聲夢傳奇2》分組名單：
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