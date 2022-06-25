聲夢傳奇2

聲夢傳奇2｜13歲趙紫諾挑機姚焯菲唱《說散就散》 休學Crystal第一集出局

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《聲夢傳奇2》去到第3集，13歲大熱趙紫諾唱《說散就散》力壓全場奪最高分23分，而前兩集跳唱的Crsytal梁芷菁則只得8分被淘汰，返到後台仲爆喊話：「我接受唔到！」

《聲夢傳奇2》去到第3集，6位導師各派學員上陣獨唱。
《聲夢傳奇2》去到第3集，6位導師各派學員上陣獨唱。（圖片來源：YouTube＠聲夢傳奇）

淘汰賽開始 一集Foul一個！

《聲夢傳奇2》來到第3集，淘汰賽今集正式開始，司儀森美亦宣布將會每集淘汰一個，Chantel姚焯菲賽前同今集學員打氣：「要好好珍惜《聲夢》嘅舞台，enjoy the stage，加油！」現場有25 位業界專業評審，包括：歌手陳潔靈、監製舒文、 張佳添、人伍仲衡、伍樂城等等，每位評審會以綠、紅燈示意關過與否，得到最少綠燈的學員將會被淘汰。

聲夢傳奇2 今集開始每集foul一個，邊幾個要走呢？
今集開始每集foul一個，邊幾個要走呢？（圖片來源：《聲夢傳奇2》截圖）

大熱趙小婷、Jasmine有得留低

今集有6位學員輪流獨唱，分別是：Pamela趙小婷《愛的根源》、Jasmine任暟晴《玉蝴蝶》、金仔金永衡《早班火車》、Angel劉詠彤《發熱發亮》、Sabrina趙紫諾《說散就散》及Crystal梁芷菁《I Wish》。Pamela賽前被JW話唱得唔夠sweet，緊張到入廁所喊，不過分數中規中距有17分成功留低。另一位大熱Jasmine雖然唔夠時間練歌，不過有19分一樣安全留低。

聲夢傳奇2 Pamela樣就夠sweet，但把聲唔夠，成績平平入安全區。
Pamela樣就夠sweet，但把聲唔夠，成績平平入安全區。（圖片來源：《聲夢傳奇2》截圖）
聲夢傳奇2 Jasmine成功留低。
Jasmine成功留低。（圖片來源：《聲夢傳奇2》截圖）

13歲Sabrina當Chantel面唱《說散就散》

13歲Sabrina是擁有「最強CV」的學員，6歲同郎朗表演，10歲開個人演奏會。雖然平時木口木面，但在後台表情多多，見到偶像Yumi鍾柔美即刻變迷妹。Sabrina一開口唱《說散就散》個個都大讚，Eric Kwok感嘆：「呢個世界發生咩事，點解13歲係咁，希望佢唔好變聲。」Chantel姚焯菲於上一季參賽亦唱過《說散就散》，她說：「我起晒雞皮，我估唔到十三歲會唱到咁樣！I know you are very shy, but then you are whole new person on this stage. So ,congratulations! I love that.」Sabrina最後以23分最好成績力壓其他參賽者。

聲夢傳奇2 Sabrina只得13歲但聲音充滿爆發力，全場激讚。
Sabrina只得13歲但聲音充滿爆發力，全場激讚。（圖片來源：《聲夢傳奇2》截圖）
聲夢傳奇2 Chantel聽到拍晒手。
Chantel聽到拍晒手。（圖片來源：《聲夢傳奇2》截圖）
聲夢傳奇2 近期焦點人物姚焯菲Chantel大讚趙紫諾。
近期焦點人物姚焯菲Chantel大讚趙紫諾。（圖片來源：YouTube＠聲夢傳奇）

Chantel都唱過《說散就散》：

Crystal得8分休學唔考DSE首集被Foul

Crystal笑容甜美本身好殺食，但因為掛住練舞唱到flat晒，最後只得8分被淘汰。她在台上已經兩行眼淚，一返到後台見到Jasmine就攬住爆喊，因為二人老友鬼鬼，曾承諾要一起走下去，豈料自己首輪被foul，喊住講：「我接受唔到！」導師泳兒喊到面都紅晒，本身仲諗緊點幫佢唱好啲，點知已經冇機會。然後全場都喊，估唔到呢集《聲夢2》用眼淚收尾。

聲夢傳奇2 Crystal休學一年玩比賽，點知第一集就出局。
Crystal休學一年玩比賽，點知第一集就出局。（圖片來源：《聲夢傳奇2》截圖）
聲夢傳奇2 Crystal爆喊。
Crystal爆喊。（圖片來源：《聲夢傳奇2》截圖）
聲夢傳奇2 全場都喊。
全場都喊。（圖片來源：《聲夢傳奇2》截圖）

金仔暗戀林二汶先唱得好？

林二汶鍾意金仔得戚，唱《早班火車》時跟住二汶個groove，森美笑言：「好似暗戀二汶咁！」Eric Kwok就鍾意佢「沙聲」大讚冇得頂，舒文亦笑言：「我問過一個知名歌手，問佢聲沙點算，佢就話『o靚坤都可以有愛情㗎嘛』！」而前兩集露腰跳唱的Angel受舊患影響，唱《發熱發亮》時只得13分跌入安全區，當時佢講到喊：「唔知出唔出得返去。」

聲夢傳奇2 林二汶超滿意。
林二汶超滿意。（圖片來源：《聲夢傳奇2》截圖）
聲夢傳奇2 金仔聲沙反而俾Eric Kwok讚。
金仔聲沙反而俾Eric Kwok讚。（圖片來源：《聲夢傳奇2》截圖）
聲夢傳奇2 Angel以為自已會出局講到喊。
Angel以為自已會出局講到喊。（圖片來源：《聲夢傳奇2》截圖）

《聲夢傳奇2》第3集歌單：

Gin Lee（李幸倪）失眠示範教 Jasmine任暟晴唱《玉蝴蝶》

聲夢傳奇2 Jasmine得到Gin Lee教路唱《玉蝴蝶》。
Jasmine得到Gin Lee教路唱《玉蝴蝶》。（圖片來源：YouTube＠聲夢傳奇）

因樣子酷似游嘉欣+Chantel 備受關注的 Jasmine，是集以一襲型格黑色長裙上陣大晒 長腿，相當搶鏡。雖然 Jasmine 3 歲開始學唱歌劇被不少人看高一線，但有「進擊的 導師」之稱的 Gin Lee 卻並不認同：「佢未撇甩 13 年嘅古典唱法。」Gin Lee 又訴苦 指 Jasmine 忙於應付考試，無暇與其分享唱《玉蝴蝶》心得⋯⋯

為了 Jasmine，Gin Lee 竟趁有晚失眠，於半夜兩點多自拍短片及錄製語音作教材，讓 Jasmine 有空時跟著練 習，十分貼心。短片所見，滿頭大汗的 Gin Lee 示範唱好《玉蝴蝶》時極度用心、七 情上面，加上聲線極具感染力，欣賞指數爆錶！導師如此用心，令人更期待 Jasmine 今集表現。

JW（王灝兒）隊 – Pamela趙小婷《愛的根源》

聲夢傳奇2 大熱人物之一趙小婷唱《愛的根源》。
大熱人物之一趙小婷唱《愛的根源》。（圖片來源：YouTube＠聲夢傳奇）

泳兒（Vincy）隊 – Crystal梁芷菁《I Wish》

聲夢傳奇2 Crystal再唱Jace陳凱琪的作品，今次唱《I Wish》睇嚟又再跳唱。
Crystal再唱Jace陳凱琪的作品，今次唱《I Wish》睇嚟又再跳唱。（圖片來源：YouTube＠聲夢傳奇）

布志綸（Alan）隊 – Angel劉詠彤《發熱發亮》

聲夢傳奇2 Angel睇嚟都係跳唱，佢揀唱《發熱發亮》。
Angel睇嚟都係跳唱，佢揀唱《發熱發亮》。（圖片來源：YouTube＠聲夢傳奇）

林二汶（Eman）隊–金仔金永衡《早班火車》

聲夢傳奇2 金仔唱《早班火車》。
金仔唱《早班火車》。（圖片來源：YouTube＠聲夢傳奇）

林奕匡（Phil）隊– Sabrina趙紫諾《說散就散》

聲夢傳奇2 趙紫諾唱JC陳詠桐的名曲《說散就散》。
趙紫諾唱JC陳詠桐的名曲《說散就散》。（圖片來源：YouTube＠聲夢傳奇）

《聲夢傳奇2》分組名單：

聲夢傳奇2
（圖片來源：《聲夢傳奇2》截圖）
聲夢傳奇2
（圖片來源：《聲夢傳奇2》截圖）

常見問題

為何任暟晴16歲被封「Chantel 2.0」?

16歲的Jasmine任暟晴被網民封為「黑馬」，事關經Johnny Yim教路下升Key唱《一加一》表現亮眼⋯⋯有片！按此重溫

《聲夢傳奇2》年紀最細學員有什麼猛料背景？

《聲夢傳奇2》年紀最細學員是Charlotte繆昀希，《聲夢Junior》決賽表現一鳴驚人⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：《聲夢傳奇2》截圖、YouTube＠聲夢傳奇資料或影片來源：YouTube＠聲夢傳奇

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