聲夢傳奇2｜21歲趙小婷停讀醫科專心參賽？ 原來曾經係聲夢歌手背景雄厚
趙小婷翻唱《勁浪漫超溫馨》獲湯令山派心 同MC張天斌互相追蹤IG
趙小婷來頭一啲都唔簡單，好有演出經驗。自小受爸爸音樂薰陶嘅佢，十幾歲已經喺街頭Busking，15歲嗰年因為翻唱Dear Jane《愛情三部曲》爆紅，更不時喺IG貼出自彈自唱片段，就連MC張天賦、[email protected]、馮允謙、梁釗峰@C AllStar以及師姐菊梓喬都有追蹤佢。其中翻唱《勁浪漫超溫馨》，原唱人湯令山留言表示鍾意。趙小婷亦曾簽約星夢做歌手，可想而知唱功有返咁上下。
趙小婷今年「唔讀醫」
趙小婷唱得之餘，亦係一名學霸，佢嘅YouTube Channel除咗有唱歌片，仲有返學上堂Vlog，俾fans更了解及認識佢，又有分享考DSE嘅血淚史，同留言觀眾有問有答，有考生話聽完佢講解之後清晰咗好多。不得不提，趙小婷顏值都相當高分，配以清新甜美嘅外表，未正式出道就有逾3.7萬人Follow！早前佢曾經喺個人Vlog上透露過自己今年「唔讀醫」，而原因係佢正修讀的學系（MBBS）Year 3 學生正進行「Enrichment Year」，所有學生都會各散東西去做自己鍾意嘅事情，而趙小婷除咗選擇參賽之外，亦都正修讀一個與運動相關的學科，認真係「時間管理大師」！
趙小婷就讀港大醫科 從許廷鏗獲啟發參賽
佢多年前接受傳媒訪問時講過，父母從來冇逼佢讀書，一切出於自覺。例如考試前一星期會拍定多啲翻唱短片備用，考試期間就刪除IG以免分心，仲認為唱歌係舒壓良方。趙小婷透露自己喺許廷鏗身上獲得重大啟發，佢現正就讀港大醫科，而許廷鏗就同時兼顧牙醫及歌手事業，趙小婷覺得自己都可以有同樣嘅雙重身份，加上屋企人嘅鼓勵，令佢決定報名參加《聲夢傳奇2》。
趙小婷接受唔同嘅自己 走出舒適圈
正式入圍《聲夢傳奇2》，日前趙小婷喺IG訴心聲話決定參賽一啲都唔不簡單，報名前一個月每日都掙扎猶豫：「但截止前的一天，我媽咪及家姐很誠懇地再次鼓勵我——難道你不想挑戰自己唱歌上的極限嗎？難道你不想更多人聽見你的聲音嗎？難道你想白白看着機會流走嗎？」最後佢抱住一個信念，就係唔好俾自己後悔，所以先行出咗呢一步，又借大會嘅主題「我超越我」表示：「有時就係要踏出comfort zone（舒適圈），接受唔同嘅自己，先有新嘅突破」，性格積極正面嘅佢喺正式比賽嗰陣，唔知有幾多觀眾會被佢嘅歌聲感染呢？
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