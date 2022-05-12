聲夢傳奇2｜21歲趙小婷停讀醫科專心參賽？ 原來曾經係聲夢歌手背景雄厚

無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇2》日前公佈23位參賽者名單，由於上一屆孕育出炎明熹、姚焯菲同鍾柔美幾位新一代嘅實力歌手，所以今屆節目未出街，觀眾對眾學員都已經相當好奇，其中21歲嘅趙小婷（Pamela）更係焦點之一。