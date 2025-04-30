24歲「聲夢學霸」趙小婷港大醫科畢業！爆艱辛心路歷程 心理健康曾陷崩潰
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24歲趙小婷在2022年無綫電視歌唱選秀節目《聲夢傳奇2》取得了第五名，她的學術成就同樣令人矚目。這位協恩中學的優秀畢業生，目前在香港大學攻讀內外全科醫學士學位。除了學業，趙小婷還利用社交媒體平台分享自己的DSE備考筆記，幫助其他學生。最近，她在IG上宣布自己已經完成了港大醫科的畢業考試，並表達了自己的興奮之情。
「聲夢學霸」趙小婷港大醫科畢業！
趙小婷在社交平台分享讀醫的心路歷程，透露臨床年（clinical year）期間90%的生活圍繞讀書。她寫道：「社交媒體上我多分享唱歌、旅行的快樂時刻，但其實90%時間都在讀書。臨床年開始後，幾乎365天都在溫書，這一面很少公開。」她在短片中坦言，醫科畢業試是人生中最難的考試，壓力巨大。讀書6年，只為考好試，成為優秀醫生。她承認曾自我質疑，但堅信堅持就能成功：「關關難過關關過」。網民紛紛讚賞：「好叻女！」「香港多了一位靚女醫生，恭喜！」「好感動，好勁！」
賣DSE筆記開價受質疑
此外，趙小婷曾分享自彈自唱、醫科生日常、升grade策略及DSE心得。她公開出售DSE經濟科筆記，定價每份$699，引起熱議。這些筆記來自她連續三年全級第一、DSE考獲5**的經驗，記錄了讀書重點。然而，網民質疑價格過高，且筆記距她考DSE已5年，內容可能不貼近現今試題，認為「筆記是為自己而寫，別人未必看得懂或適合用」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期