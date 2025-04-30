24歲「聲夢學霸」趙小婷港大醫科畢業！爆艱辛心路歷程 心理健康曾陷崩潰

24歲趙小婷在2022年無綫電視歌唱選秀節目《聲夢傳奇2》取得了第五名，她的學術成就同樣令人矚目。這位協恩中學的優秀畢業生，目前在香港大學攻讀內外全科醫學士學位。除了學業，趙小婷還利用社交媒體平台分享自己的DSE備考筆記，幫助其他學生。最近，她在IG上宣布自己已經完成了港大醫科的畢業考試，並表達了自己的興奮之情。