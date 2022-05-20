聲夢傳奇2｜19歲趙頌宜猛料身世哥哥係「折骨Ben」 母親與萬梓良兄妹相稱

《聲夢傳奇2》參賽學員、星級導師、隊伍總監名單已經出爐，由《聲夢JUNIOR》出身的14歲劉芷君、21歲醫科生趙小婷賽前已成為焦點人物，不過原來有「翻版蓮姐」之稱19歲趙頌宜的身世同樣猛料，親哥哥是《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠。