聲夢傳奇2｜19歲趙頌宜猛料身世哥哥係「折骨Ben」 母親與萬梓良兄妹相稱
《聲夢傳奇2》參賽學員、星級導師、隊伍總監名單已經出爐，由《聲夢JUNIOR》出身的14歲劉芷君、21歲醫科生趙小婷賽前已成為焦點人物，不過原來有「翻版蓮姐」之稱19歲趙頌宜的身世同樣猛料，親哥哥是《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠。
即睇趙頌宜文青風少女打扮
19歲趙頌宜猛料家世 哥哥係《造星III》冠軍家姐選過港姐
19歲趙頌宜與《聲夢》師姐林君蓮撞樣，故有「翻版蓮姐」之稱。賽前不如趙頌宜劉芷君、趙小婷般的焦點人物，但原來她出身藝術世家，哥哥是ViuTV《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠，姐姐是港大畢業的畫家，曾於2019參選港姐，不過無緣擠身第二輪面試。
母親從商係萬梓良「細妹」一手養大五仔女
趙頌宜與兄弟姊妹感情要好，每位都多才多藝一齊拍YouTube，而折骨Ben更會教路提妹妹要練習說話技巧面對傳媒，果然是藝術世身。有指她們成長於單親家庭，趙頌宜母親獨力撫養五位兒女，亦有傳她從商家住獨立屋有司機接送兒女，又與萬梓良關係密切，二人以兄妹相稱。
聲夢傳奇2丨主題曲《 我超越我 》MV
常見問題
《聲夢傳奇2》趙頌宜為何被封「翻版蓮姐」？
19歲趙頌宜與《聲夢》師姐林君蓮很相似，哥哥是ViuTV《全民造星III》冠軍⋯⋯詳情請看
趙頌宜姐姐曾參選港姐？
趙頌宜姐姐曾於2019參選港姐⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_chungyee_、[email protected]_、[email protected]
讀者留言