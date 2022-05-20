聲夢傳奇2 趙頌宜

聲夢傳奇2｜19歲趙頌宜猛料身世哥哥係「折骨Ben」 母親與萬梓良兄妹相稱

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《聲夢傳奇2》參賽學員、星級導師、隊伍總監名單已經出爐，由《聲夢JUNIOR》出身的14歲劉芷君、21歲醫科生趙小婷賽前已成為焦點人物，不過原來有「翻版蓮姐」之稱19歲趙頌宜的身世同樣猛料，親哥哥是《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠。

19歲趙頌宜身世猛料，哥哥係《全民造星III》冠骨「折骨Ben」，家姐趙綺婷曾參選港姐。
19歲趙頌宜身世猛料，哥哥係《全民造星III》冠骨「折骨Ben」，家姐趙綺婷曾參選港姐。（圖片來源：[email protected]_chungyee_）

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19歲趙頌宜猛料家世 哥哥係《造星III》冠軍家姐選過港姐

19歲趙頌宜與《聲夢》師姐林君蓮撞樣，故有「翻版蓮姐」之稱。賽前不如趙頌宜劉芷君、趙小婷般的焦點人物，但原來她出身藝術世家，哥哥是ViuTV《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠，姐姐是港大畢業的畫家，曾於2019參選港姐，不過無緣擠身第二輪面試。

趙頌宜哥哥係《全民造星III》冠軍——折骨Ben趙祥誠。
趙頌宜哥哥係《全民造星III》冠軍——折骨Ben趙祥誠。（圖片來源：影片截圖）
趙頌宜 「折骨Ben」趙祥誠。
「折骨Ben」趙祥誠。（圖片來源：[email protected]_）
趙頌宜家姐趙綺婷港大畢業，曾參選2019年港姐。
趙頌宜家姐趙綺婷港大畢業，曾參選2019年港姐。（圖片來源：[email protected]
趙頌宜 趙綺婷曾參選港姐，可惜無緣第二輪面試。
趙綺婷曾參選港姐，可惜無緣第二輪面試。（圖片來源：[email protected]

母親從商係萬梓良「細妹」一手養大五仔女

趙頌宜與兄弟姊妹感情要好，每位都多才多藝一齊拍YouTube，而折骨Ben更會教路提妹妹要練習說話技巧面對傳媒，果然是藝術世身。有指她們成長於單親家庭，趙頌宜母親獨力撫養五位兒女，亦有傳她從商家住獨立屋有司機接送兒女，又與萬梓良關係密切，二人以兄妹相稱。

趙頌宜一家關係要好，一齊拍YouTube，折骨Ben又會提點妹妹面對傳媒的技巧。
趙頌宜一家關係要好，一齊拍YouTube，折骨Ben又會提點妹妹面對傳媒的技巧。（圖片來源：[email protected]_chungyee_）
趙頌宜親手畫全家幅，有傳她母親從商獨力撫養5名兒女。
趙頌宜親手畫全家幅，有傳她母親從商獨力撫養5名兒女。（圖片來源：IG＠c_chungyee_）

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常見問題

《聲夢傳奇2》趙頌宜為何被封「翻版蓮姐」？

19歲趙頌宜與《聲夢》師姐林君蓮很相似，哥哥是ViuTV《全民造星III》冠軍⋯⋯詳情請看

趙頌宜姐姐曾參選港姐？

趙頌宜姐姐曾於2019參選港姐⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_chungyee_、[email protected]_、[email protected]

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