聲夢傳奇2｜TVB又出套路？ 「折骨Ben」細妹俾林二汶睇中鹹魚翻生
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《聲夢傳奇2》播出第2集，23位學員分組演唱讓6位導師挑選，「折骨Ben」細妹上一集已經甩碌，到今集更跌入危險區，最後憑小鳳姐的《風的季節》俾林二汶睇中鹹魚翻生。
TVB又玩套路？ 先踩後捧「折骨Ben」細妹
《聲夢傳奇2》去到第2集，23位學員輪流表演讓導師「揀卒」，每位導師最多只可以揀3位學員。連番甩碌的「折骨Ben」細妹趙頌宜因為聲線低沉，賽前已被分到男子組合唱《活著VIVA》，可惜表現僵硬最初冇導師啱心水。雙雙跌入危險區的趙頌宜與Angel劉詠彤進行PK賽，趙頌宜憑徐小鳳的《風的季節》鹹魚翻生，俾林二汶睇中，仲唱到低音嘅話女仔好難得，願意同佢一齊落去。
「折骨Ben」細妹連番失利 唱高音唔掂入男子組
其實「折骨Ben」細妹趙頌宜節目播出後不被看好，事關第1集見監製張佳添時，人少少的情況下都緊張到甩嘴甩歌詞，就算聲線有特色都未能發揮水準，張佳添當時更批評她「一碌木」冇感情企喺度。到第2集趙頌宜因聲線低沉、唱高音未如理想而被安排加入男子組，與Christopher、Zayden、Sean合唱澎湃的《活著 VIVA》，出名「僵硬」的趙頌宜再陷危機。第二集能夠憑《風的季節》化險為夷，或者係「大難不死 必有後福」！
趙頌宜唱徐小鳳《風的季節》翻生：
《聲音JUNIOR》女團XiX有得唱多Part
由《聲夢JUNIOR》出道的女團XiX本身由Aster劉芷君做代表，與Sabrina、Nicole、Jasmine合唱《Poker Face》玩分隊賽，不過泳兒一句「想聽你哋六個一齊唱」，即獲安排唱多part，又跳又唱As One的《Candy Ball》，泳兒仲大讚XiX已經準備好出道，實行力谷XiX呢個「年下女團」。