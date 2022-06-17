聲夢傳奇2｜趙頌宜「折骨Ben」細妹大熱甩碌 第一集全體爆喊超催淚
《聲夢傳奇2》學員分組見評審 舒文激動仆親
《聲夢傳奇2》雖然今日才首播，但事前已跑出幾名大熱，包括：港大醫科生21歲趙小婷（Pamela）、折骨Ben細妹19歲趙頌宜、XiX成員14歲劉芷君（Aster）、13歲繆昀希Charlotte等。《聲夢傳奇2》第一集一眾參賽者除咗會分成四組「拜會」評判舒文、張佳添、陳潔靈Miss Chan Chan同音樂總監 JohnnyYim，見面前音樂總監 JohnnyYim笑言希望學員要準時，舒文覺得技術之餘溝通很重要。《聲夢JUNIOR》出身的6人少女組合，翻唱側田的《命硬》，舒文覺得她們感情欠奉，親身落場教路時激動得仆親。
「折骨Ben」細妹大熱甩碌16歲Jasmine唱《一加一》最亮眼
每位學員於第一集見評審，個個都話張緊，當中「折骨Ben」細妹19歲趙頌宜身為賽前大熱之一，唱《呼吸有害》卻甩beat甩歌詞，即使聲線有特色仍逃不過被評審張佳添批評：「你表情木獨企喺度，緊張到甩咗歌詞，太遲入狀態！」而Johnny Yim有份帶住的16歲Jasmine 任暟晴表現最亮眼，翻唱AGA的《一加一》，本身唱得太低音聽到悶，點知經Johnny Yim教路升Key再唱即刻有驚喜。
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《聲夢傳奇2》第一集參加者就爆喊 幾時喊到尾？
《聲夢傳奇2》第一集其實未正式比賽，學員們只是在評審面前唱一首歌吸取經驗，豈料個個都緊張到喊，個個都話自己練咗好耐但表現差，最誇張係傳染到「金牌司儀」森美都喊埋一份。17歲Nicole蕭呈謙一唱完歌就喊，錄影完休息時又喊，仲激動到攬住媽咪。而19歲Mandy孫衣文唱完《約定》後，其實表現尚可，Johnny Yim都冇點鬧，事後接受訪問時說到：「諗起爸爸已經83歲……」就開始爆喊。Jasmine明明表現好，但見到其他學員喊又喊埋一份，仲話自己只係「眼流汗」。
《聲夢傳奇2》第一集歌單：
XiX《命硬》
Pamela 趙小婷《我真的受傷了》
第一個開聲，Vivian 江廷慧《開到荼蘼》
Jason 陳晉軒《愛很簡單》
Timothy 陳昊廷《愛得太遲》
第三個開聲Angel 劉詠彤《心花怒放》
Sabrina 趙紫諾《Traitor》
Sean 文佐匡《Perfect》
Janees 黃洛妍《Greatest Love of All》
Zayden 彭家賢《那誰》
Maggie 趙頌宜《呼吸有害》
Duncan 侯雋熙《任我行》
金仔 金永衡《黃金時代》
Jasmine 任暟晴《一》
Crystal 梁善知《天生二品》
Desta 李茵彤《雅俗》
Mandy 孫衣文《約定》
Nicole 蕭呈謙《Over the Rainbow》
常見問題
《聲夢傳奇2》第一集為何全體爆喊？
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