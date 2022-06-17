聲夢傳奇2｜趙頌宜「折骨Ben」細妹大熱甩碌 第一集全體爆喊超催淚

TVB音樂綜藝節目《聲夢傳奇2》今晚（6月11首播），一開場一眾學員與《聲夢傳奇》首季畢業生，Gigi 炎明熹、Chantel 姚焯菲、Yumi 鍾柔美、Windy 詹天文、Aska 張馳豪同Rock 何晉樂 大合唱傳樂搖滾樂隊的《Bohemian Rhapsody》。然後一眾學員分組見評審，其中Jasmine 任暟晴翻唱AGA《一》表現最亮眼。