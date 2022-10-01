聲夢傳奇2｜陳奕迅被野生捕獲 交流兩分鐘令學員勁興奮 被指為個唱浮面宣傳

將於明晚（10月2日）現場直播的《聲夢傳奇2決賽》，最後五強學員為趙紫諾（Sabrina）、趙小婷（Pamela）、黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine）及組合XiX。五強學員連日來積極備戰，不分日夜於邵氏片廠排練，誰不知竟然可以野生捕獲歌神陳奕迅(Eason)，有圖有真相，大合照中眾學員難掩興奮表情，仲以為歌神是比賽表演嘉賓，不過對方只是路過空歡喜一場，但有網民指「E神要浮面做演唱會宣傳了」。