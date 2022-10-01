聲夢傳奇2

聲夢傳奇2｜陳奕迅被野生捕獲 交流兩分鐘令學員勁興奮 被指為個唱浮面宣傳

最新娛聞
東方新地

廣告

將於明晚（10月2日）現場直播的《聲夢傳奇2決賽》，最後五強學員為趙紫諾（Sabrina）、趙小婷（Pamela）、黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine）及組合XiX。五強學員連日來積極備戰，不分日夜於邵氏片廠排練，誰不知竟然可以野生捕獲歌神陳奕迅(Eason)，有圖有真相，大合照中眾學員難掩興奮表情，仲以為歌神是比賽表演嘉賓，不過對方只是路過空歡喜一場，但有網民指「E神要浮面做演唱會宣傳了」。

聲夢傳奇2 連日來五強學員積極備戰、爭取以最好姿態及表現踏上決賽舞台，點知日夜在邵氏片廠排練碰巧陳奕迅於隔離廠拍廣告，學員收到消息為之瘋狂，在Eric Kwok拉線下得到合照一張。
連日來五強學員積極備戰、爭取以最好姿態及表現踏上決賽舞台，點知日夜在邵氏片廠排練碰巧陳奕迅於隔離廠拍廣告，學員收到消息為之瘋狂，在Eric Kwok拉線下得到合照一張。（圖片來源：[email protected]

《聲夢2》學員捕獲陳奕迅

比賽在即，最後五強學員在加緊排練下身心俱疲，當有學員發現在邵氏片廠碰見陳奕迅(Eason)，原來他在隔離廠拍廣告，一眾學員精神為之一振，希望可以捕獲 Eason影合照，導師 ERIC Kwok 為圓學員心願，於是幫助他們一起野生捕獲 Eason！據知影合照期間，學員紛紛爭取機會與歌神「講兩句」，Eason 亦非常友善，有問必答。讓學員們很是感動，沒想過捕獲巨星同時還可以「與神對話」，更紛紛於 IG 貼出當日暖心的兩分鐘回憶。

聲夢傳奇2 身為導師的郭偉亮和陳奕迅相識廿多年老友鬼鬼，所以一出聲就幫到學員邀請合照成功。
身為導師的郭偉亮和陳奕迅相識廿多年老友鬼鬼，所以一出聲就幫到學員邀請合照成功。（圖片來源：微博@郭偉亮EricKwok)
聲夢傳奇2 一眾學員影完合照，便急不及待上傳至社交平台，當中任暟晴Jasmine）留言：「媽咪我見到陳奕迅了，好驚訝，其實我有啲仲未回神」。
一眾學員影完合照，便急不及待上傳至社交平台，當中任暟晴（Jasmine）留言：「媽咪我見到陳奕迅了，好驚訝，其實我有啲仲未回神」。(圖片來源:[email protected])
聲夢傳奇2 而黃洛妍Janees)留言：「Eason同我哋分享咗，他參加新秀比賽時嘅經歷，當時上台服裝質料非常焗身。但身為舞台表演者，點都會以表演為上」。
而黃洛妍(Janees)留言：「Eason同我哋分享咗，他參加新秀比賽時嘅經歷，當時上台服裝質料非常焗身。但身為舞台表演者，點都會以表演為上」。(圖片來源:[email protected]_official)
聲夢傳奇2 當中最慘情是Pamela及Sabrina，二人齊齊錯過Eason探班，Pamela更飲恨留言：「我要P返番）自己上去。」
當中最慘情是Pamela及Sabrina，二人齊齊錯過Eason探班，Pamela更飲恨留言：「我要P返（番）自己上去。」(圖片來源:[email protected])

與神對話兩分鐘

獲益良多的學員們事後在 IG 上載 Eason 與《聲夢 2》的大合照，當中以「心心眼」形容自己狀態的 Janees 留言：「Eason 同我哋分享咗，他參加新秀比賽時嘅經歷，當時上台服裝質料非常焗身。但身為舞台表演者，點都會以表演為上」Jasmine 則搞笑留言：「媽咪我見到陳奕迅了，好驚訝，其實我有啲仲未回神」，並指 Eason 教他們「企到上舞台，唔好理其他人嘅眼光，唔好理佢哋覺得你唱成點，自己做好自己就得」。至於 Pamela 及Sabrina 則齊齊錯過 Eason 探班事件，Pamela 更飲恨留言：「我要 P 返（番）自己上去。」

聲夢傳奇2 陳奕迅今次相隔9年再開騷，場次由12月9日至31日共有18場。
陳奕迅今次相隔9年再開騷，場次由12月9日至31日共有18場。(圖片來源：演唱會海報）
聲夢傳奇2 陳奕迅對上一次演唱會，是在2013年的《EASON
陳奕迅對上一次演唱會，是在2013年的《EASON’s Life》巡唱。（圖片來源：新傳媒圖片庫)

Eason被指宣傳12月個唱

陳奕迅這次偶遇《聲夢2》學員純屬意外，不過該合照在社交平台曝光後，有網民猜測他是為了12月舉行的個唱而蒲頭宣傳。在香港沉寂多時的陳奕迅早前宣布將於今年12月舉行一連18場名為《陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》的紅館跨年騷，並於10月6日(星期四)於城市售票網公開發售，相信都係時候要宣傳一下。

聲夢傳奇2 陳奕迅8月份現身林家謙演唱會嘉賓，相隔多年後再次踏上紅館舞台演出，演唱《致明日的舞》及《今日》兩首歌曲。
陳奕迅8月份現身林家謙演唱會嘉賓，相隔多年後再次踏上紅館舞台演出，演唱《致明日的舞》及《今日》兩首歌曲。(圖片來源：The Show Must Go On截圖)
聲夢傳奇2 陳迅迅今次現身卻被網民指是為了催谷個唱。
陳迅迅今次現身卻被網民指是為了催谷個唱。(圖片來源:[email protected]星夢傳奇 觀眾評判區)
聲夢傳奇2
(圖片來源:[email protected]星夢傳奇 觀眾評判區)
聲夢傳奇2 亦有人希望陳奕迅能現身《聲夢2》決賽做嘉賓。
亦有人希望陳奕迅能現身《聲夢2》決賽做嘉賓。(圖片來源:[email protected]星夢傳奇 觀眾評判區)

爭奪10萬元獎金

而在今晚播出的《大家樂呈獻：聲夢傳奇 2 終極五強召集》中，五強學員將應製作組要求隨機抽出一位對手名字，並清唱對方其中一首在《聲夢 2》的參賽歌曲，作為明晚決賽的預熱表演。《聲夢傳奇2》傳奇新星將獲得10萬元獎金，至於亞軍及季軍則分別獲得5萬及3萬元獎金。當晚表演嘉賓為《聲夢》首屆傳奇新星炎明熹（Gigi），她更會與姚焯菲（Chantel）負責頒獎。

聲夢傳奇2 今晚播出《聲夢傳奇 2 終極五強召集》，五強學員將應製作組要求隨機抽出一位 對手名字，並清唱對方其中一首在《聲夢 2》的參賽歌曲。XiX 抽中 Janees。
今晚播出《聲夢傳奇 2 終極五強召集》，五強學員將應製作組要求隨機抽出一位 對手名字，並清唱對方其中一首在《聲夢 2》的參賽歌曲。XiX 抽中 Janees。（圖片來源：無綫提供）
聲夢傳奇2 Sabrina 抽中 XiX。
Sabrina 抽中 XiX。（圖片來源：無綫提供）

觀眾有份投出冠軍

五強學員需事先各自準備兩首不同風格歌曲，並於首個回合選唱其中一首。當完成第一回合比賽後，大會將根據專業評審分數及觀眾投票選出兩強進入第二回合，兩強將以剩下的另一首自選歌曲終極對壘，最終專業評審分數加上觀眾投票最高得分者，將成為《聲夢傳奇2》冠軍—傳奇新星。

聲夢傳奇2 Janees 抽中 Pamela。
Janees 抽中 Pamela。（圖片來源：無綫提供）
聲夢傳奇2 Pamela 抽中 Jasmine。
Pamela 抽中 Jasmine。（圖片來源：無綫提供）
聲夢傳奇2 Jasmine 抽中 Sabrina。
Jasmine 抽中 Sabrina。（圖片來源：無綫提供）

五強戰衣曝光

另昨晚無綫娛樂新聞台獨家曝光五強最新戰衣，大會形象總監 Janae Chan 率領本地知名設計師 Vincy、Otto 及 Andy 等，為五強度身訂造戰衣。Vincy 為了幫 Sabrina 增加自信、安全感及凸顯少女味，設計了入膊粉藍色戰衣，前短後長的裙襬設計更能凸顯 Sabrina 長腿優勢；背後的大蝴蝶亦與 Sabrina 神秘表演項目有關，期待指數爆燈。

聲夢傳奇2 大會形象總監 Janae Chan 率領本地知名設計師 Vincy、Otto 及 Andy 等，為五強 度身訂造戰衣。
大會形象總監 Janae Chan 率領本地知名設計師 Vincy、Otto 及 Andy 等，為五強 度身訂造戰衣。（圖片來源：無綫提供）
聲夢傳奇2 Janees 戰衣好有貴氣。
Janees 戰衣好有貴氣。（圖片來源：無綫提供）

度身訂造各有特色

Jasmine 戰衣由專為法國皇族做衫的設計師 Andy 掌舵，Andy 透露由於 Jasmine 名字與參賽歌曲都與苿莉花有關，特意為其打造茉莉花立體剪裁戰衣，獨特之處是花朵所採用的棉質布料經過特別處理，挺身之餘亦很輕身，方便塑造出花瓣特有的質感。Janees 戰衣亦由 Andy 主理，除了戰衣上身以過千港元一碼的法國復古喱士造成，下身的 Vintage 復古印花亦曾榮登北歐雜誌，盡顯氣派及貴氣。青春氣息取勝的 XiX，六件戰衣均以「粉紅色」作為主打顏色，且六件設計各有不同、以凸顯成員不同的個人特質及專長。向來予人感覺清純嬌小的 Pamela，戰衣則出自本地新進設計師手筆，特別之處是戰衣上的特別裝飾全由指甲油打造而成，主打顏色更是 Pamela 的幸運顏色。

聲夢傳奇2 Jasmine 戰衣上面嗰朵花既立體又純潔。
Jasmine 戰衣上面嗰朵花既立體又純潔。（圖片來源：無綫提供）
聲夢傳奇2 XiX 戰衣，仲要六件都唔同款。
XiX 戰衣，仲要六件都唔同款。（圖片來源：無綫提供）

常見問題

《聲夢傳奇2》有那位參賽者已晉身五強？

《聲夢傳奇2》十強「1對1即時淘汰戰」已開始，分為兩集進行，上一集已淘汰了兩位⋯⋯按此看對戰結果及十強名單

《聲夢傳奇2》觀眾如何投票選出傳奇新星嗎？

今屆《聲夢傳奇2》由十強「1對1即時淘汰戰」開始，觀眾可在網上投選自己心目中的「傳奇新星」，投票結果將於決賽當日由主持宣佈⋯⋯按此看決賽詳情

撰文：東方新地圖片來源：無綫提供

讀者留言

熱門文章

 