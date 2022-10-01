聲夢傳奇2｜陳奕迅被野生捕獲 交流兩分鐘令學員勁興奮 被指為個唱浮面宣傳
《聲夢2》學員捕獲陳奕迅
比賽在即，最後五強學員在加緊排練下身心俱疲，當有學員發現在邵氏片廠碰見陳奕迅(Eason)，原來他在隔離廠拍廣告，一眾學員精神為之一振，希望可以捕獲 Eason影合照，導師 ERIC Kwok 為圓學員心願，於是幫助他們一起野生捕獲 Eason！據知影合照期間，學員紛紛爭取機會與歌神「講兩句」，Eason 亦非常友善，有問必答。讓學員們很是感動，沒想過捕獲巨星同時還可以「與神對話」，更紛紛於 IG 貼出當日暖心的兩分鐘回憶。
與神對話兩分鐘
獲益良多的學員們事後在 IG 上載 Eason 與《聲夢 2》的大合照，當中以「心心眼」形容自己狀態的 Janees 留言：「Eason 同我哋分享咗，他參加新秀比賽時嘅經歷，當時上台服裝質料非常焗身。但身為舞台表演者，點都會以表演為上」Jasmine 則搞笑留言：「媽咪我見到陳奕迅了，好驚訝，其實我有啲仲未回神」，並指 Eason 教他們「企到上舞台，唔好理其他人嘅眼光，唔好理佢哋覺得你唱成點，自己做好自己就得」。至於 Pamela 及Sabrina 則齊齊錯過 Eason 探班事件，Pamela 更飲恨留言：「我要 P 返（番）自己上去。」
Eason被指宣傳12月個唱
陳奕迅這次偶遇《聲夢2》學員純屬意外，不過該合照在社交平台曝光後，有網民猜測他是為了12月舉行的個唱而蒲頭宣傳。在香港沉寂多時的陳奕迅早前宣布將於今年12月舉行一連18場名為《陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》的紅館跨年騷，並於10月6日(星期四)於城市售票網公開發售，相信都係時候要宣傳一下。
爭奪10萬元獎金
而在今晚播出的《大家樂呈獻：聲夢傳奇 2 終極五強召集》中，五強學員將應製作組要求隨機抽出一位對手名字，並清唱對方其中一首在《聲夢 2》的參賽歌曲，作為明晚決賽的預熱表演。《聲夢傳奇2》傳奇新星將獲得10萬元獎金，至於亞軍及季軍則分別獲得5萬及3萬元獎金。當晚表演嘉賓為《聲夢》首屆傳奇新星炎明熹（Gigi），她更會與姚焯菲（Chantel）負責頒獎。
觀眾有份投出冠軍
五強學員需事先各自準備兩首不同風格歌曲，並於首個回合選唱其中一首。當完成第一回合比賽後，大會將根據專業評審分數及觀眾投票選出兩強進入第二回合，兩強將以剩下的另一首自選歌曲終極對壘，最終專業評審分數加上觀眾投票最高得分者，將成為《聲夢傳奇2》冠軍—傳奇新星。
五強戰衣曝光
另昨晚無綫娛樂新聞台獨家曝光五強最新戰衣，大會形象總監 Janae Chan 率領本地知名設計師 Vincy、Otto 及 Andy 等，為五強度身訂造戰衣。Vincy 為了幫 Sabrina 增加自信、安全感及凸顯少女味，設計了入膊粉藍色戰衣，前短後長的裙襬設計更能凸顯 Sabrina 長腿優勢；背後的大蝴蝶亦與 Sabrina 神秘表演項目有關，期待指數爆燈。
度身訂造各有特色
Jasmine 戰衣由專為法國皇族做衫的設計師 Andy 掌舵，Andy 透露由於 Jasmine 名字與參賽歌曲都與苿莉花有關，特意為其打造茉莉花立體剪裁戰衣，獨特之處是花朵所採用的棉質布料經過特別處理，挺身之餘亦很輕身，方便塑造出花瓣特有的質感。Janees 戰衣亦由 Andy 主理，除了戰衣上身以過千港元一碼的法國復古喱士造成，下身的 Vintage 復古印花亦曾榮登北歐雜誌，盡顯氣派及貴氣。青春氣息取勝的 XiX，六件戰衣均以「粉紅色」作為主打顏色，且六件設計各有不同、以凸顯成員不同的個人特質及專長。向來予人感覺清純嬌小的 Pamela，戰衣則出自本地新進設計師手筆，特別之處是戰衣上的特別裝飾全由指甲油打造而成，主打顏色更是 Pamela 的幸運顏色。
常見問題
《聲夢傳奇2》有那位參賽者已晉身五強？
《聲夢傳奇2》十強「1對1即時淘汰戰」已開始，分為兩集進行，上一集已淘汰了兩位⋯⋯按此看對戰結果及十強名單
《聲夢傳奇2》觀眾如何投票選出傳奇新星嗎？
今屆《聲夢傳奇2》由十強「1對1即時淘汰戰」開始，觀眾可在網上投選自己心目中的「傳奇新星」，投票結果將於決賽當日由主持宣佈⋯⋯按此看決賽詳情