聲夢傳奇2｜10位入圍參賽者首次曝光 15歲林爾琪起底 原來係富三代超猛料

今年初，由TVB舉辦的《聲夢傳奇》成功捧紅了多位新晉歌手，包括年僅15、16歲的炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）以及鍾柔美（Yumi）等。話咁快，TVB近日又再辦第二屆，亦已經進入了50強屆段，日前就聯同其中十位入圍參賽者舉辦記者會，初試啼聲，當中林爾琪亦因為年僅15歲再度成為傳媒焦點。

撰文：東方新地 圖片：《聲夢傳奇2》記者會、「TVB娛樂新聞台」YouTube截圖、[email protected]