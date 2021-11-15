聲夢傳奇2｜10位入圍參賽者首次曝光 15歲林爾琪起底 原來係富三代超猛料
今年初，由TVB舉辦的《聲夢傳奇》成功捧紅了多位新晉歌手，包括年僅15、16歲的炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）以及鍾柔美（Yumi）等。話咁快，TVB近日又再辦第二屆，亦已經進入了50強屆段，日前就聯同其中十位入圍參賽者舉辦記者會，初試啼聲，當中林爾琪亦因為年僅15歲再度成為傳媒焦點。
撰文：東方新地 圖片：《聲夢傳奇2》記者會、「TVB娛樂新聞台」YouTube截圖、[email protected]
再有15歲參賽者
在不足一年時間，「聲夢學員」炎明熹及姚焯菲已經先後推出個人單曲，而且反應熱烈，其MV在YouTube頻道已經破百萬點擊。另一方面，才剛畢業的學員已經成為師兄師姐，立即睇睇近日出席記者會的十位參賽者（50強）。
林爾琪係「國民初戀」的朋友
據有「國民初戀」之稱的姚焯菲透露，年僅15歲的林爾琪原來是自己朋友的朋友，「我知道佢學美聲嘅，同Windy（詹天文）一樣，我希望佢可以唱流行曲嘅時候都加油，因為我知佢好聽，但要轉係難嘅。」
林爾琪原來係有料之人
除了年紀成為焦點之外，林爾琪的背景原來亦超猛料！練習美聲的她曾獲多項世界大獎嘅小女高音，更曾經與台灣女神林志玲同場出席慈善活動，當日她表演邊彈豎琴邊唱《Over the rainbow》，演出經驗豐富。才藝方面已經夠猛料，原來家庭背景仲嚇你一跳！林爾琪其實是台灣企業家林添茂的孫女，作為富三代，難怪未出道已經咁高人氣！