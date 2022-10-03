聲夢傳奇2｜5大焦點重溫 XiX贏分數輸人氣 趙小婷被勸唔做醫生
即重溫總決賽5大亮點
XiX贏點數輸民望？
由《聲夢Junior》比賽後由勝出者組成的女團XiX以6人跳唱組合的姿態成為《聲夢傳奇2》人數最多的單位，而且一直表現都大受觀眾歡迎。可惜去到比賽的尾聲，XiX的支持度突然因為網民的種種不滿而急轉直下，導致XiX的奪冠之路大受阻力。而總決賽當晚，XiX其實在首輪的比賽項目上曾獲得到22分與亞、季平手，當中冠軍Jasmine在首輪亦只得21分，可惜在家庭觀眾投票的賽制底下，仍然不敵人氣由頭帶到尾的冠軍Jasmine任凱晴，不少人都認為XiX是輸在觀眾的支持度！
趙小婷首輪演繹最大爭議 伍仲衡叫佢放棄做醫生
趙小婷在總決賽的首輪比賽歌曲是辛曉琪的《味道》，而經過改編之後，趙小婷的版本與原唱的味道截然不同，明顯加入了更激昂的演繹和較強勁的節奏感。趙小婷唱完之後，連主持森美大哥都大讚新版本有個人風格。不過評判之一的伍仲衡就認為趙小婷的版本未能打動到他，更吩附趙小婷要更加感情用事，在情感表達上與本時讀醫科較為理性的她打晒大交，之後仲開口叫趙小婷「轉行」，最後給予紅燈；但蘇永康的意見卻是完全相反，他大讚趙小婷的演釋非常成功，「感覺喺度就啱㗎喇」！最後給予了一盞綠燈。
Jasmine任凱晴突然又唱又跳嚇窒全場
有「翻版全智賢」之稱的Jasmine任凱晴一向都是企棟棟唱歌，但去到總決賽第二回合，Jasmine突然大改風格又唱又跳，令到席上的評審大為驚喜，連一向捧開XiX的Eric Kwok都大讚「嚇死我咩！」
豬肉獎 五強人人有獎攞
雖然《聲夢傳奇2》的冠亞季只有三人奪得，但其實今次節目都非常有心，令到五強選手都人人有獎攞，第四和第五名的XiX和趙小婷都各自獲頒優秀表演獎！
陳奐仁化身「熊貓送外賣」
一眾聲夢學員在過去一段比賽的日子都冇啖好食，而導師之一的陳奐仁在比賽後亦非常有心，特意叫定外賣立即送上舞台與一眾學員分享。加埋佢當晚一身粉紅色的衣著，不少網民都笑言：「勁似FoodPanda送外土賣！」
常見問題
《聲夢傳奇2》有那位參賽者已晉身五強？
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《聲夢傳奇2》觀眾如何投票選出傳奇新星嗎？
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