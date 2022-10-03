聲夢傳奇2｜5大焦點重溫 XiX贏分數輸人氣 趙小婷被勸唔做醫生

無綫選秀節目《聲夢傳奇 2》冠、亞、季軍出爐，分別由三甲分別是：冠軍Jasmine任凱晴、亞軍Janees黃洛妍以及季軍Sabrina趙紫諾，而一直被看好的女團XiX則奪得第4位，醫科生趙小婷則奪得第五名。