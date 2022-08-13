聲夢傳奇2｜Jasmine擦鞋唱大家樂廣告歌氣氛尷尬 JW做媒人幫Janees速配
13歲大魔王Sabrina狂野打鼓演出
《聲夢傳奇2》連續兩集變成演唱會模式進行對戰，紅、藍兩隊各自要準備：「演唱會開場、年度之歌、Power Medley、嘉賓環節、Encore」5個部份。紅隊打頭唱出《天才與白痴》加埋《Uptown Funk》，一開始有13歲大魔王趙紫諾Sabrina打鼓炒熱氣份，然後有XiX勁歌熱舞，再有Jason（陳晉軒）、 Sean（文 佐匡）、Zayden（彭家賢）三位生鬼獻唱。
藍隊獲讚女版 C AllStar
藍隊則派出 Pamela（趙小婷）、Janees、Angel（劉詠彤）、Maggie（趙頌宜）合唱《浮誇》，為了更有舞台感， 藍隊總監陳奐仁（Hanjin）安排本身已是小提琴演奏家級數的 Janees 拉奏獻技顯聲勢， 感覺猶如兩大「聲夢魔王」隔空「互片」，甚有睇頭。之後 Pamela 四人分別以「悲傷」、「憤怒」、「瘋癲」及「頹廢」Style 演繹歌曲，相當有心思；評審張佳添大讚四人有女神 Feel：「睇藍隊有份捧偶像嘅感覺，四個出到嚟女神咁，你哋四個好有凝聚力，有一種 Power， 你哋係女版 C AllStar，TVB諗諗佢啦！」不過紅隊氣氛較好，以15比10先贏一仗。
JW做媒人為「惡女」Janees速配
音樂底子深厚的Janees於「年度歌曲」環節演唱《情深說話未曾講》，可惜未能擺低「惡女」形象，導師JW特意找來公子哥兒Oscar涂毓麟幫手。Janees即刻面紅變怕醜妹，JW勁興奮話：「今次可能真係撮合到一對呀！」然後大讚Janees找到唱甜密情歌的感覺。
Jasmine擦鞋唱大家樂廣告歌氣氛尷尬
Jasmine在紅隊討論「年度之歌」唱咩好時，突然唱起大家樂廣告歌，雖然其他學員都好配合大合唱，不過表情就變得尷尬。
Gin Lee親身感情經歷教Jasmine入戲
Jasmine開完玩笑就決定唱《歡樂今宵》出戰，不過Gin Lee覺得佢唔夠感情，於是同佢傾咗成粒鐘電話，將自己真實感情經歷告訴Jasmine。最後Jasmine交出真感情，令評審另眼相看，以分數16比9贏Janees。
紅隊令Gin Lee想辭職
本集壓軸出場的，則是紅隊在第三回合的跳唱 演出，阿 Sean 又跳又rap與 XiX 再度展現舞技，加上一身 Shocking Yellow 打扮，欣賞指數甚高。但預告之中，Gin Lee竟然話：「我真係好嬲，我唔想再做你哋導師，我想辭職！」到底發生咩事呢？
https://youtu.be/SjaF0lUyN6c