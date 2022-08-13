聲夢傳奇2｜Jasmine擦鞋唱大家樂廣告歌氣氛尷尬 JW做媒人幫Janees速配

《聲夢傳奇2》將進入新一輪賽制，紅、藍兩隊以演唱會模式對戰，紅隊演唱會名為「We We Red Red」、藍隊演唱會名為「Once In A Blue Moon」，兩隊將根據「演唱會開場、年度之歌、Power Medley、嘉賓環節、Encore」 五個回合輪流獻技，落敗一隊將要淘汰兩個單位學員。