聲夢傳奇2

聲夢傳奇2｜Jasmine擦鞋唱大家樂廣告歌氣氛尷尬 JW做媒人幫Janees速配

最新娛聞
東方新地

廣告

《聲夢傳奇2》將進入新一輪賽制，紅、藍兩隊以演唱會模式對戰，紅隊演唱會名為「We We Red Red」、藍隊演唱會名為「Once In A Blue Moon」，兩隊將根據「演唱會開場、年度之歌、Power Medley、嘉賓環節、Encore」 五個回合輪流獻技，落敗一隊將要淘汰兩個單位學員。

聲夢傳奇2
（圖片來源：TVB提供）
聲夢傳奇2
（圖片來源：TVB提供）

13歲大魔王Sabrina狂野打鼓演出

《聲夢傳奇2》連續兩集變成演唱會模式進行對戰，紅、藍兩隊各自要準備：「演唱會開場、年度之歌、Power Medley、嘉賓環節、Encore」5個部份。紅隊打頭唱出《天才與白痴》加埋《Uptown Funk》，一開始有13歲大魔王趙紫諾Sabrina打鼓炒熱氣份，然後有XiX勁歌熱舞，再有Jason（陳晉軒）、 Sean（文 佐匡）、Zayden（彭家賢）三位生鬼獻唱。

聲夢傳奇2 13歲大魔王趙紫諾一改文靜形象狂野打鼓。
13歲大魔王趙紫諾一改文靜形象狂野打鼓。（圖片來源：TVB提供）
聲夢傳奇2 XiX繼續勁歌熱舞。
XiX繼續勁歌熱舞。（圖片來源：TVB提供）

藍隊獲讚女版 C AllStar

藍隊則派出 Pamela（趙小婷）、Janees、Angel（劉詠彤）、Maggie（趙頌宜）合唱《浮誇》，為了更有舞台感， 藍隊總監陳奐仁（Hanjin）安排本身已是小提琴演奏家級數的 Janees 拉奏獻技顯聲勢， 感覺猶如兩大「聲夢魔王」隔空「互片」，甚有睇頭。之後 Pamela 四人分別以「悲傷」、「憤怒」、「瘋癲」及「頹廢」Style 演繹歌曲，相當有心思；評審張佳添大讚四人有女神 Feel：「睇藍隊有份捧偶像嘅感覺，四個出到嚟女神咁，你哋四個好有凝聚力，有一種 Power， 你哋係女版 C AllStar，TVB諗諗佢啦！」不過紅隊氣氛較好，以15比10先贏一仗。

聲夢傳奇2 藍隊4個女仔打頭陣唱《浮誇》獲讚係「女版C AllStar」。
藍隊4個女仔打頭陣唱《浮誇》獲讚係「女版C AllStar」。（圖片來源：TVB提供）

JW做媒人為「惡女」Janees速配

音樂底子深厚的Janees於「年度歌曲」環節演唱《情深說話未曾講》，可惜未能擺低「惡女」形象，導師JW特意找來公子哥兒Oscar涂毓麟幫手。Janees即刻面紅變怕醜妹，JW勁興奮話：「今次可能真係撮合到一對呀！」然後大讚Janees找到唱甜密情歌的感覺。

Jasmine擦鞋唱大家樂廣告歌氣氛尷尬

Jasmine在紅隊討論「年度之歌」唱咩好時，突然唱起大家樂廣告歌，雖然其他學員都好配合大合唱，不過表情就變得尷尬。

聲夢傳奇2 Jasmine突然唱大家樂廣告歌令氣氛尷尬。
Jasmine突然唱大家樂廣告歌令氣氛尷尬。（圖片來源：TVB截圖）
聲夢傳奇2 XiX小妹妹冇做好表情管理。
XiX小妹妹冇做好表情管理。（圖片來源：TVB截圖）
聲夢傳奇2 Zayden呢個動作表達了一切。
Zayden呢個動作表達了一切。（圖片來源：TVB截圖）

Gin Lee親身感情經歷教Jasmine入戲

Jasmine開完玩笑就決定唱《歡樂今宵》出戰，不過Gin Lee覺得佢唔夠感情，於是同佢傾咗成粒鐘電話，將自己真實感情經歷告訴Jasmine。最後Jasmine交出真感情，令評審另眼相看，以分數16比9贏Janees。

聲夢傳奇2 Jasmine交出真感情勝出。
Jasmine交出真感情勝出。（圖片來源：TVB截圖）
聲夢傳奇2 Jasmine聽完Gin Lee的經歷入晒戲。
Jasmine聽完Gin Lee的經歷入晒戲。（圖片來源：TVB截圖）
聲夢傳奇2 Gin Lee聽到眼紅紅。
Gin Lee聽到眼紅紅。（圖片來源：TVB截圖）

紅隊令Gin Lee想辭職

本集壓軸出場的，則是紅隊在第三回合的跳唱 演出，阿 Sean 又跳又rap與 XiX 再度展現舞技，加上一身 Shocking Yellow 打扮，欣賞指數甚高。但預告之中，Gin Lee竟然話：「我真係好嬲，我唔想再做你哋導師，我想辭職！」到底發生咩事呢？

聲夢傳奇2 紅隊壓軸演出有聲有色。
紅隊壓軸演出有聲有色。（圖片來源：TVB提供）
聲夢傳奇2 Gin Lee咩事嬲到要嗌辭職。
Gin Lee咩事嬲到要嗌辭職。（圖片來源：TVB截圖）

https://youtu.be/SjaF0lUyN6c

撰文：東方新地圖片來源：TVB提供、TVB截圖資料或影片來源：YouTube＠TVB

讀者留言

熱門文章

 